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23. septembra 2026
KDH privítalo rozhodnutie Ústavného súdu týkajúce sa právnej úpravy manželstva a rodiny
Tagy: Manželstvo
Podľa hnutia sa základná úprava manželstva a rodiny môže meniť iba legislatívnou cestou v Národnej rade SR. Kresťanskodemokratické hnutie ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Podľa hnutia sa základná úprava manželstva a rodiny môže meniť iba legislatívnou cestou v Národnej rade SR.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) privítalo stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu SR o návrhu skupiny poslancov, ktorí spochybňovali súčasnú právnu úpravu manželstva a rodiny. Podľa hnutia sa základná úprava manželstva a rodiny môže meniť iba legislatívnou cestou v Národnej rade SR. Dôvody verdiktu ústavného súdu budú známe po zverejnení odôvodnenia rozhodnutia.
Skupina poslancov sa na Ústavný súd obrátila v roku 2023. Ako pripomenulo KDH, podaním okrem iného žiadala rozšírenie ochrany podľa zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvorenie priestoru na právne uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. "Vítam dnešné rozhodnutie Ústavného súdu. Som rád, že súd rešpektoval svoju ústavnú úlohu a nepodľahol pokušeniu nahrádzať zákonodarcu súdnym aktivizmom," uviedol podpredseda hnutia Viliam Karas.
Podľa neho by sa prípadné zmeny základnej právnej úpravy manželstva a rodiny mali prijímať v parlamente. "Ak má Slovensko meniť základnú úpravu manželstva a rodiny, musí sa to diať transparentne, v Národnej rade SR a v súlade s ústavou. Nemôže sa to stať tak, že súd sám vytvorí pravidlá, ktoré parlament neprijal. O zásadných zmenách rodinného práva má rozhodovať zákonodarca v rámci svojich ústavných kompetencií," uviedol Karas.
Zdroj: SITA.sk - KDH privítalo rozhodnutie Ústavného súdu týkajúce sa právnej úpravy manželstva a rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) privítalo stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu SR o návrhu skupiny poslancov, ktorí spochybňovali súčasnú právnu úpravu manželstva a rodiny. Podľa hnutia sa základná úprava manželstva a rodiny môže meniť iba legislatívnou cestou v Národnej rade SR. Dôvody verdiktu ústavného súdu budú známe po zverejnení odôvodnenia rozhodnutia.
Skupina poslancov sa na Ústavný súd obrátila v roku 2023. Ako pripomenulo KDH, podaním okrem iného žiadala rozšírenie ochrany podľa zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvorenie priestoru na právne uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. "Vítam dnešné rozhodnutie Ústavného súdu. Som rád, že súd rešpektoval svoju ústavnú úlohu a nepodľahol pokušeniu nahrádzať zákonodarcu súdnym aktivizmom," uviedol podpredseda hnutia Viliam Karas.
Podľa neho by sa prípadné zmeny základnej právnej úpravy manželstva a rodiny mali prijímať v parlamente. "Ak má Slovensko meniť základnú úpravu manželstva a rodiny, musí sa to diať transparentne, v Národnej rade SR a v súlade s ústavou. Nemôže sa to stať tak, že súd sám vytvorí pravidlá, ktoré parlament neprijal. O zásadných zmenách rodinného práva má rozhodovať zákonodarca v rámci svojich ústavných kompetencií," uviedol Karas.
Zdroj: SITA.sk - KDH privítalo rozhodnutie Ústavného súdu týkajúce sa právnej úpravy manželstva a rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Manželstvo
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