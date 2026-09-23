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23. septembra 2026
Nikdy nekľakneme, odkázal Pezeškján v OSN Spojeným štátom po Trumpovej hrozbe zničením Iránu
Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Iránska vláda Iránsky prezident iránsky režim Útok na Irán
Iránsky prezident obvinil USA z terorizmu či zabíjania detí, odmietol ústupky a varoval, že Hormuzský prieliv nebude slúžiť na útoky proti Iránu. Iránsky prezident
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23.9.2026 (SITA.sk) - Iránsky prezident obvinil USA z terorizmu či zabíjania detí, odmietol ústupky a varoval, že Hormuzský prieliv nebude slúžiť na útoky proti Iránu.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v stredu pred Valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí.
V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z „terorizmu“ za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Pezeškján počas prejavu ukázal fotografiu zosnulého vodcu a vyhlásil, že Irán nikdy nezačal vojnu.
„Musí vedieť, že odpor iránskeho ľudu bude s rastúcimi sankciami, tlakom a šikanovaním iba silnejší,“ odkázal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Nikdy neskloníme hlavu ani nekľakneme.“
Trump deň predtým pred OSN vyhlásil, že zvažuje dohodu s Iránom alebo jeho „zničenie“.
Zároveň však hovoril o obnovených rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom. Pezeškján sa o nich vo svojom prejave nezmienil.
Iránsky prezident zároveň odmietol otvoriť Hormuzský prieliv bez podmienok. „Nemôžeme dovoliť, aby niektorí voľne využívali túto vodnú cestu a zároveň ju používali na agresiu proti nám,“ povedal.
Irán prieliv od začiatku vojny opakovane blokuje, čo prispelo k prudkému rastu svetových cien energií.
Pezeškjánova cesta do New Yorku bola do poslednej chvíle neistá, USA mu však vízum napokon udelili, hoci viacerým členom jeho delegácie vstup zamietli.
Zdroj: SITA.sk - Nikdy nekľakneme, odkázal Pezeškján v OSN Spojeným štátom po Trumpovej hrozbe zničením Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v stredu pred Valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí.
V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z „terorizmu“ za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Irán hlavu neskloní
Pezeškján počas prejavu ukázal fotografiu zosnulého vodcu a vyhlásil, že Irán nikdy nezačal vojnu.
„Musí vedieť, že odpor iránskeho ľudu bude s rastúcimi sankciami, tlakom a šikanovaním iba silnejší,“ odkázal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Nikdy neskloníme hlavu ani nekľakneme.“
Trump deň predtým pred OSN vyhlásil, že zvažuje dohodu s Iránom alebo jeho „zničenie“.
Zároveň však hovoril o obnovených rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom. Pezeškján sa o nich vo svojom prejave nezmienil.
Hormuz zostane zatvorený
Iránsky prezident zároveň odmietol otvoriť Hormuzský prieliv bez podmienok. „Nemôžeme dovoliť, aby niektorí voľne využívali túto vodnú cestu a zároveň ju používali na agresiu proti nám,“ povedal.
Irán prieliv od začiatku vojny opakovane blokuje, čo prispelo k prudkému rastu svetových cien energií.
Pezeškjánova cesta do New Yorku bola do poslednej chvíle neistá, USA mu však vízum napokon udelili, hoci viacerým členom jeho delegácie vstup zamietli.
Zdroj: SITA.sk - Nikdy nekľakneme, odkázal Pezeškján v OSN Spojeným štátom po Trumpovej hrozbe zničením Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Iránska vláda Iránsky prezident iránsky režim Útok na Irán
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