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23. septembra 2026

Nikdy nekľakneme, odkázal Pezeškján v OSN Spojeným štátom po Trumpovej hrozbe zničením Iránu


Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Iránska vláda Iránsky prezident iránsky režim Útok na Irán

Iránsky prezident obvinil USA z terorizmu či zabíjania detí, odmietol ústupky a varoval, že Hormuzský prieliv nebude slúžiť na útoky proti Iránu. Iránsky prezident



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aptopix_un_general_assembly_iran_3698_ 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Iránsky prezident obvinil USA z terorizmu či zabíjania detí, odmietol ústupky a varoval, že Hormuzský prieliv nebude slúžiť na útoky proti Iránu.


Iránsky prezident Masúd Pezeškján v stredu pred Valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí.

V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z „terorizmu“ za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Irán hlavu neskloní


Pezeškján počas prejavu ukázal fotografiu zosnulého vodcu a vyhlásil, že Irán nikdy nezačal vojnu.

„Musí vedieť, že odpor iránskeho ľudu bude s rastúcimi sankciami, tlakom a šikanovaním iba silnejší,“ odkázal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Nikdy neskloníme hlavu ani nekľakneme.“

Trump deň predtým pred OSN vyhlásil, že zvažuje dohodu s Iránom alebo jeho „zničenie“.

Zároveň však hovoril o obnovených rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom. Pezeškján sa o nich vo svojom prejave nezmienil.

Hormuz zostane zatvorený


Iránsky prezident zároveň odmietol otvoriť Hormuzský prieliv bez podmienok. „Nemôžeme dovoliť, aby niektorí voľne využívali túto vodnú cestu a zároveň ju používali na agresiu proti nám,“ povedal.

Irán prieliv od začiatku vojny opakovane blokuje, čo prispelo k prudkému rastu svetových cien energií.

Pezeškjánova cesta do New Yorku bola do poslednej chvíle neistá, USA mu však vízum napokon udelili, hoci viacerým členom jeho delegácie vstup zamietli.


Zdroj: SITA.sk - Nikdy nekľakneme, odkázal Pezeškján v OSN Spojeným štátom po Trumpovej hrozbe zničením Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Iránska vláda Iránsky prezident iránsky režim Útok na Irán
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