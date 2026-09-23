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23. septembra 2026
Praha sprísnila režim pre ruských diplomatov, musia hlásiť svoje cesty
České úrady tvrdia, že ide o recipročnú reakciu na pravidlá Moskvy, podobný režim platí pre českých diplomatov v Rusku. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - České úrady tvrdia, že ide o recipročnú reakciu na pravidlá Moskvy, podobný režim platí pre českých diplomatov v Rusku.
Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu, informoval portál Seznam Zprávy.
Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom.
„Ak musí od júna každý český diplomat v Rusku hlásiť svoj pohyb, je prirodzené, že to isté začne platiť aj pre ruských diplomatov u nás,“ uviedol.
Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb.
„Považujem to za absolútne správny krok, pretože ide o recipročné opatrenie, ktoré voči našim diplomatom uplatňuje aj Ruská federácia,“ povedal Pavel.
Európska únia od 25. januára vyžaduje, aby personál ruských diplomatických misií v schengenskom priestore oznamoval vstup do iného členského štátu, než v ktorom je akreditovaný.
Jednotlivé krajiny môžu zaviesť aj prísnejší režim vyžadujúci predchádzajúci súhlas ministerstva.
Pavel uviedol, že takýto krok by považoval za logické pokračovanie súčasných opatrení.
Zdroj: SITA.sk - Praha sprísnila režim pre ruských diplomatov, musia hlásiť svoje cesty © SITA Všetky práva vyhradené.
Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu, informoval portál Seznam Zprávy.
Recipročné opatrenie
Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom.
„Ak musí od júna každý český diplomat v Rusku hlásiť svoj pohyb, je prirodzené, že to isté začne platiť aj pre ruských diplomatov u nás,“ uviedol.
Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb.
„Považujem to za absolútne správny krok, pretože ide o recipročné opatrenie, ktoré voči našim diplomatom uplatňuje aj Ruská federácia,“ povedal Pavel.
Pavel chce ešte viac
Európska únia od 25. januára vyžaduje, aby personál ruských diplomatických misií v schengenskom priestore oznamoval vstup do iného členského štátu, než v ktorom je akreditovaný.
Jednotlivé krajiny môžu zaviesť aj prísnejší režim vyžadujúci predchádzajúci súhlas ministerstva.
Pavel uviedol, že takýto krok by považoval za logické pokračovanie súčasných opatrení.
Zdroj: SITA.sk - Praha sprísnila režim pre ruských diplomatov, musia hlásiť svoje cesty © SITA Všetky práva vyhradené.
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