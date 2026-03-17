|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 17.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. marca 2026
KDH v otvorenom liste Pellegrinimu kritizuje stav parlamentu. Ak sa situácia nezmení, chce odvolať Rašiho – VIDEO
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec konsolidácia Minister financií SR Odvolanie z funkcie Opozícia Otvorený list Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Ak sa nevyrieši chaos v zákonodarnom zbore, kresťanskí demokrati začnú zbierať podpisy na odvolanie predsedu parlamentu
Zdieľať
17.3.2026 (SITA.sk) - Ak sa nevyrieši chaos v zákonodarnom zbore, kresťanskí demokrati začnú zbierať podpisy na odvolanie predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD). Hnutie dôrazne upozorňuje, že sa rozvrat v Národnej rade SR prehlbuje a arogancia moci silnie. Kresťanskí demokrati preto adresovali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu jasnú výzvu. "Ak hlava štátu a Raši nezačnú bezodkladne riešiť paralýzu a chaos v zákonodarnom zbore, začneme zbierať podpisy na Rašiho odvolanie z funkcie," vyhlásilo KDH.
KDH poslalo prezidentovi otvorený list ešte 25. februára. "Dôvod bol jasný: kým ľudia na Slovensku chudobnejú, vládna koalícia rieši iba seba a svojich ľudí. V parlamente sme svedkami paródie na legislatívny proces, hrubé porušovanie rokovacieho poriadku. Prílepky a zrýchlené schvaľovanie riešia iba to, čo im vyhovuje. A ignorujú to, čo im zákon prikazuje. Po prekročení dlhovej brzdy doteraz nepožiadali parlament o vyslovenie dôvery," zhrnul predseda hnutia Milan Majerský.
Prezident po tomto tlaku KDH zvolal stretnutie s podpredsedom parlamentu, no napokon ho zrušil. Chaos v legislatívnom procese tak podľa kresťanských demokratov aj naďalej pokračuje. "Vládna koalícia si najskôr schválila v parlamente rekordné voľno a po kritike opozície teraz na provizórnej schôdzi opäť narýchlo rieši len svoje vlastné chyby, vrátane rušenia zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov z obavy pred stopnutím eurofondov," upozornilo hnutie, ktoré by prijalo radšej riešenie skutočných problémov ľudí, ich prázdne peňaženky, kolabujúce zdravotníctvo či bezpečnosť.
"Parlament je v absolútnom rozvrate. Celé Slovensko sa topí v ich konsolidačnej kríze, Fico s Kamenickým nás vedú gréckou cestou k bankrotu a ľudia pre ich neschopnosť každým dňom chudobnejú," upozornil Majerský, podľa ktorého za rozvrat parlamentu nesie zodpovednosť Raši. KDH zároveň potvrdilo svoj postoj k odvolávaniu Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu parlamentu.
"Je absolútne neakceptovateľné a nedôstojné, aby post podpredsedu Národnej rady SR, jednu z najvyšších ústavných funkcií v štáte, zastával človek, ktorý bude z parlamentu odbiehať priamo na lavicu obžalovaných," zdôraznil Majerský. Pripomenul, že Gašpar čelí obžalobe v kauze Očistec a súd už nariadil hlavné pojednávanie. Podľa hnutia je tu riziko, že funkcia podpredsedu parlamentu bude zneužitá na ovplyvňovanie trestných konaní. "Slovensku hrozí medzinárodná hanba. Hnutie preto podporí jeho odvolanie," uzavreli kresťanskí demokrati.
Kresťanskí demokrati prijímajú po utorkovom neúspešnom odvolávaní rozhodnutie, že ich zástupcovia sa už nebudú zúčastňovať na žiadnych politických diskusiách s obžalovaným podpredsedom NR SR Tiborom Gašparom (Smer-SD).
Ako deklarovali kresťanskí demokrati, rešpektujú prezumpciu neviny a nevynášajú "poľné súdy", ale toto rozhodnutie je reakciou na utorkové odmietnutie koaličných poslancov rokovať na schôdzi NR SR o opozičnom návrhu odvolať Tibora Gašpara z postu podpredsedu NR SR. KDH považuje účasť na diskusiách s podpredsedom parlamentu za asistovanie pri prenášaní diskusie s Tiborom Gašparom z pôdy parlamentu do médií.
"Sme presvedčení, že miestom, kde má Tibor Gašpar predkladať svoje argumenty a obhajovať svoje konanie, nie sú televízne štúdiá a nedeľné debaty, ale výlučne nezávislé súdy. Pre KDH je elementárna politická slušnosť a úcta k inštitúciám kľúčová, preto nebudeme túto abnormálnu situáciu na Slovensku normalizovať," uviedli kresťanskí demokrati.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí ešte 9. marca vyzvali opozíciu na bojkot Tibora Gašpara v televíznych diskusiách. Je podľa nich neprijateľné, aby podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý je obžalovaný z mimoriadne závažných trestných činov, využíval televízny priestor na verejnú obhajobu a vytváranie tlaku na svedkov, prokurátorov či sudcov.
Vyzvali vtedy opozičných politikov, aby s ním prestali chodiť do televíznych diskusií. Podľa predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča je súčasne v rozpore s verejným záujmom, aby obžalovaný z televíznych obrazoviek manipuloval verejnú mienku a vytváral tak tlak na svedkov, sudcov či prokurátorov. "V histórii SR sa nestalo, aby človek obžalovaný z mimoriadne vážnych trestných činov mal taký luxusný mediálny priestor na verejnú prezentáciu," upozornila poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
O odvolaní Tibora Gašpara z postu podpredsedu NR SR sa nerokovalo. V utorok sa síce na začiatku mimoriadnej schôdze s jediným bodom prezentoval dostatočný počet poslancov, avšak následne neschválili program tejto schôdze. Predsedajúci Richard Raši tak ukončil mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tibora Gašpara.
Návrh na odvolanie Gašpara podali spoločne všetky opozičné strany - Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, strana Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie. Dôvodom návrhu sú podľa nich pochybnosti, či Gašpar svoje postavenie nevyužíva na presadzovanie krokov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo súvisieť s jeho vlastnou trestnou vecou alebo s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho okolia.
Zdroj: SITA.sk - KDH v otvorenom liste Pellegrinimu kritizuje stav parlamentu. Ak sa situácia nezmení, chce odvolať Rašiho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
KDH poslalo prezidentovi otvorený list
KDH poslalo prezidentovi otvorený list ešte 25. februára. "Dôvod bol jasný: kým ľudia na Slovensku chudobnejú, vládna koalícia rieši iba seba a svojich ľudí. V parlamente sme svedkami paródie na legislatívny proces, hrubé porušovanie rokovacieho poriadku. Prílepky a zrýchlené schvaľovanie riešia iba to, čo im vyhovuje. A ignorujú to, čo im zákon prikazuje. Po prekročení dlhovej brzdy doteraz nepožiadali parlament o vyslovenie dôvery," zhrnul predseda hnutia Milan Majerský.
Prezident po tomto tlaku KDH zvolal stretnutie s podpredsedom parlamentu, no napokon ho zrušil. Chaos v legislatívnom procese tak podľa kresťanských demokratov aj naďalej pokračuje. "Vládna koalícia si najskôr schválila v parlamente rekordné voľno a po kritike opozície teraz na provizórnej schôdzi opäť narýchlo rieši len svoje vlastné chyby, vrátane rušenia zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov z obavy pred stopnutím eurofondov," upozornilo hnutie, ktoré by prijalo radšej riešenie skutočných problémov ľudí, ich prázdne peňaženky, kolabujúce zdravotníctvo či bezpečnosť.
Majerský kritizuje vládu aj stav parlamentu
"Parlament je v absolútnom rozvrate. Celé Slovensko sa topí v ich konsolidačnej kríze, Fico s Kamenickým nás vedú gréckou cestou k bankrotu a ľudia pre ich neschopnosť každým dňom chudobnejú," upozornil Majerský, podľa ktorého za rozvrat parlamentu nesie zodpovednosť Raši. KDH zároveň potvrdilo svoj postoj k odvolávaniu Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu parlamentu.
"Je absolútne neakceptovateľné a nedôstojné, aby post podpredsedu Národnej rady SR, jednu z najvyšších ústavných funkcií v štáte, zastával človek, ktorý bude z parlamentu odbiehať priamo na lavicu obžalovaných," zdôraznil Majerský. Pripomenul, že Gašpar čelí obžalobe v kauze Očistec a súd už nariadil hlavné pojednávanie. Podľa hnutia je tu riziko, že funkcia podpredsedu parlamentu bude zneužitá na ovplyvňovanie trestných konaní. "Slovensku hrozí medzinárodná hanba. Hnutie preto podporí jeho odvolanie," uzavreli kresťanskí demokrati.
Odvolanie Gašpara
Kresťanskí demokrati prijímajú po utorkovom neúspešnom odvolávaní rozhodnutie, že ich zástupcovia sa už nebudú zúčastňovať na žiadnych politických diskusiách s obžalovaným podpredsedom NR SR Tiborom Gašparom (Smer-SD).
Ako deklarovali kresťanskí demokrati, rešpektujú prezumpciu neviny a nevynášajú "poľné súdy", ale toto rozhodnutie je reakciou na utorkové odmietnutie koaličných poslancov rokovať na schôdzi NR SR o opozičnom návrhu odvolať Tibora Gašpara z postu podpredsedu NR SR. KDH považuje účasť na diskusiách s podpredsedom parlamentu za asistovanie pri prenášaní diskusie s Tiborom Gašparom z pôdy parlamentu do médií.
"Sme presvedčení, že miestom, kde má Tibor Gašpar predkladať svoje argumenty a obhajovať svoje konanie, nie sú televízne štúdiá a nedeľné debaty, ale výlučne nezávislé súdy. Pre KDH je elementárna politická slušnosť a úcta k inštitúciám kľúčová, preto nebudeme túto abnormálnu situáciu na Slovensku normalizovať," uviedli kresťanskí demokrati.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí ešte 9. marca vyzvali opozíciu na bojkot Tibora Gašpara v televíznych diskusiách. Je podľa nich neprijateľné, aby podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý je obžalovaný z mimoriadne závažných trestných činov, využíval televízny priestor na verejnú obhajobu a vytváranie tlaku na svedkov, prokurátorov či sudcov.
Vyzvali vtedy opozičných politikov, aby s ním prestali chodiť do televíznych diskusií. Podľa predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča je súčasne v rozpore s verejným záujmom, aby obžalovaný z televíznych obrazoviek manipuloval verejnú mienku a vytváral tak tlak na svedkov, sudcov či prokurátorov. "V histórii SR sa nestalo, aby človek obžalovaný z mimoriadne vážnych trestných činov mal taký luxusný mediálny priestor na verejnú prezentáciu," upozornila poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
O odvolaní Tibora Gašpara z postu podpredsedu NR SR sa nerokovalo. V utorok sa síce na začiatku mimoriadnej schôdze s jediným bodom prezentoval dostatočný počet poslancov, avšak následne neschválili program tejto schôdze. Predsedajúci Richard Raši tak ukončil mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tibora Gašpara.
Návrh na odvolanie Gašpara podali spoločne všetky opozičné strany - Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, strana Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie. Dôvodom návrhu sú podľa nich pochybnosti, či Gašpar svoje postavenie nevyužíva na presadzovanie krokov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo súvisieť s jeho vlastnou trestnou vecou alebo s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho okolia.
Zdroj: SITA.sk - KDH v otvorenom liste Pellegrinimu kritizuje stav parlamentu. Ak sa situácia nezmení, chce odvolať Rašiho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec konsolidácia Minister financií SR Odvolanie z funkcie Opozícia Otvorený list Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov
Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov
<< predchádzajúci článok
Tragický požiar v osade v obci Mirkovce: O život prišlo štvorročné dieťa, ďalšie dve sú v nemocnici – VIDEO, FOTO
Tragický požiar v osade v obci Mirkovce: O život prišlo štvorročné dieťa, ďalšie dve sú v nemocnici – VIDEO, FOTO