Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Tragický požiar v osade v obci Mirkovce: O život prišlo štvorročné dieťa, ďalšie dve sú v nemocnici – VIDEO, FOTO
Podľa informácií operačného dôstojníka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove boli požiarom zasiahnuté tri deti vo veku od jedného do troch rokov. "Jedno z nich zraneniam podľahlo, ďalšie dve sú hospitalizované na oddeleniach ARO," uviedol pre agentúru SITA s tým, že jedno dieťa transportoval do nemocnice vrtuľník, druhé previezli záchranári sanitkou.
Zasahoval aj záchranársky vrtuľník
Ako informovala letecká záchranná služba Air Transport Europe, záchranársky vrtuľník zo základne v Košice bol k udalosti vyslaný v dopoludňajších hodinách.
"Vzhľadom na nemožnosť pristátia priamo na mieste udalosti pristál pilot na miestnom letisku," uviedli leteckí záchranári s tým, že posádka si od pozemných záchranárov prevzala dvojročné dieťa s rozsiahlymi popáleninami. Následne ho letecky transportovala do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Košice.
Požiar zasiahol jednoduché obydlia v miestnej osade, pričom podľa operačného dôstojníka ide o objekty vedľa seba s približnými rozmermi 7 × 20 metrov. Na mieste zasahovali hasiči zo stanice v Prešove, pričom bolo nasadených 11 príslušníkov s piatimi kusmi hasičskej techniky.
Úmrtie štvorročného dieťaťa
Zásah pokračoval aj po 13-tej hodine. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa, na mieste je zisťovateľ príčin požiarov. Predbežná škoda bola vyčíslená na približne 100-tisíc eur.
Ako konkretizovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri rannom požiari došlo k úmrtiu štvorročného dieťaťa. Prípadu a zisťovaniu jeho okolností sa intenzívne venuje okresný vyšetrovateľ z Prešova, ktorý vykonáva potrebné procesné úkony. "V prípade je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecné ohrozenie. Presná príčina tejto tragickej udalosti je predmetom vyšetrovania," dodala Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Tragický požiar v osade v obci Mirkovce: O život prišlo štvorročné dieťa, ďalšie dve sú v nemocnici – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
