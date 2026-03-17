Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. marca 2026

Tragický požiar v osade v obci Mirkovce: O život prišlo štvorročné dieťa, ďalšie dve sú v nemocnici – VIDEO, FOTO


Zdieľať
17.3.2026 (SITA.sk) - Tragické následky má požiar jednoduchých stavieb v osade v obci Mirkovce (okres Prešov). Pri udalosti prišlo o život jedno dieťa, ďalšie dve utrpeli ťažké zranenia a skončili v nemocnici.


Podľa informácií operačného dôstojníka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove boli požiarom zasiahnuté tri deti vo veku od jedného do troch rokov. "Jedno z nich zraneniam podľahlo, ďalšie dve sú hospitalizované na oddeleniach ARO," uviedol pre agentúru SITA s tým, že jedno dieťa transportoval do nemocnice vrtuľník, druhé previezli záchranári sanitkou.

Zasahoval aj záchranársky vrtuľník


Ako informovala letecká záchranná služba Air Transport Europe, záchranársky vrtuľník zo základne v Košice bol k udalosti vyslaný v dopoludňajších hodinách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Vzhľadom na nemožnosť pristátia priamo na mieste udalosti pristál pilot na miestnom letisku," uviedli leteckí záchranári s tým, že posádka si od pozemných záchranárov prevzala dvojročné dieťa s rozsiahlymi popáleninami. Následne ho letecky transportovala do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Košice.

Požiar zasiahol jednoduché obydlia v miestnej osade, pričom podľa operačného dôstojníka ide o objekty vedľa seba s približnými rozmermi 7 × 20 metrov. Na mieste zasahovali hasiči zo stanice v Prešove, pričom bolo nasadených 11 príslušníkov s piatimi kusmi hasičskej techniky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Úmrtie štvorročného dieťaťa


Zásah pokračoval aj po 13-tej hodine. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa, na mieste je zisťovateľ príčin požiarov. Predbežná škoda bola vyčíslená na približne 100-tisíc eur.

Ako konkretizovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri rannom požiari došlo k úmrtiu štvorročného dieťaťa. Prípadu a zisťovaniu jeho okolností sa intenzívne venuje okresný vyšetrovateľ z Prešova, ktorý vykonáva potrebné procesné úkony. "V prípade je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecné ohrozenie. Presná príčina tejto tragickej udalosti je predmetom vyšetrovania," dodala Ligdayová.


Zdroj: SITA.sk - Tragický požiar v osade v obci Mirkovce: O život prišlo štvorročné dieťa, ďalšie dve sú v nemocnici – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Šéf tímu Veritas tvrdí, že kauza Kajúcnik rieši manipuláciu vyšetrovaní a dôkazov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 