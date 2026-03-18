Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
KDH varuje pred zásahom do volieb, Ficova vláda má zvažovať výrazné zvýšenie volebného kvóra – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky Volebný systém
Zdieľať
18.3.2026 (SITA.sk) - Z parlamentných kuloárov presakujú závažné informácie. Vláda vraj chystá drastické obmedzenie volebného kvóra pre vstup do parlamentu. Upozornilo na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
„Vláda vidí, že jej podpora pre katastrofálnu politiku padá a ľudia chudobnejú. Zrejme si uvedomili, že vo férovej súťaži by už neprežili. Podľa zákulisných informácií chcú drasticky zvýšiť volebné kvórum pre vstup do parlamentu, hovorí sa až o dvojcifernom čísle,“ upozornili kresťanskí demokrati.
V praxi by to podľa KDH znamenalo, že hlasy stoviek tisíc voličov by skrátka prepadli. „Išlo by o hrubý únos demokracie. Chcú si upraviť ihrisko tak, aby na ňom zostali hrať už len oni sami,“ vyhlásilo KDH, ktoré však nemá v pláne nečinne sedieť a už teraz je v aktívnom kontakte s ústavnými právnikmi.
Kresťanskí demokrati tak analyzujú všetky možnosti a sú pripravení obrátiť sa na ústavný súd. „Pýtame sa preto verejne: Robert Fico, chystáte tento hrubý zásah do volebného systému? Slovensko má právo vedieť, čo za zatvorenými dverami potichu chystáte!“ uzavrelo KDH.
Zdroj: SITA.sk - KDH varuje pred zásahom do volieb, Ficova vláda má zvažovať výrazné zvýšenie volebného kvóra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
