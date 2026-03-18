|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eduard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. marca 2026
Pellegrini vyčítal Rašimu odsúvanie opozičných návrhov, koalíciu obvinil zo zneužívania svojej väčšiny – VIDEO
Zdieľať
18.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu prijal v Prezidentskom paláci predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD). Témou stretnutia bola kvalita legislatívneho procesu, ktorú prezident kritizoval.
„Úroveň legislatívneho procesu je zlá a v mnohých prípadoch mám pocit, že sa až vymkla spod kontroly,“ vyhlásil prezident. Kritizoval neustále presúvanie neprerokovaných bodov zo schôdze na schôdzu, ale aj nadužívanie skrátených legislatívnych konaní a schvaľovanie zmien prostredníctvom nesúvisiacich prílepkov k zákonom.
„Vždy platilo, že schôdza Národnej rady SR trvala dovtedy, kým sa neprerokovali všetky body. Tým, že dnes sa schôdza končí v konkrétny stanovený deň, tak sa neprerokujú všetky body,“ poukázal. Ocenil, že Raši sa rozhodol pokračovať v prerušenej schôdzi a od utorka prebieha dodatočné rokovanie.
Kritizoval, že koalícia zneužíva svoju väčšinu a bráni využívaniu štandardného nástroja opozície, ktorým je odvolávanie ministrov aj celej vlády. Zdôraznil, že opozícia má na to právo a patrí to k štandardnej politickej kultúre a k demokratickému svetu. Podľa svojich slov sledoval s údivom, ako koalícia odkladala odvolávanie niektorých ministrov viac ako rok.
„Treba si uvedomiť, že parlament je zložený zo strán, ktoré boli všetky demokratické zvolené do národnej rady, každý jeden zo 150 poslancov má rovnocenný mandát. Preto som rád, že po dlhom čase, kedy sa bránilo opozícii prerokovať si svoje vlastné návrhy, dnes pán predseda parlamentu vytvoril priestor pre to, aby sa tieto návrhy prerokovali,“ povedal Pellegrini.
Poukázal tiež na to, že vláda by mala čeliť vysloveniu dôvery v súvislosti s dlhovou brzdou. Podotkol, že takéto podanie je už v súčasnosti na ústavnom súde. „Bolo by veľkou hanbou, ak vláda, ktorá sa bráni takémuto aktu, nakoniec bude musieť požiadať národnú radu o vyslovenie dôvery z dôvodu, že jej to prikáže ústavný súd,“ skonštatoval prezident s tým, že nevidí dôvod na to, aby tak vláda čím skôr neurobila.
Raši reagoval, že kritiku prezidenta berie nielen ako výzvu do vlastných radov, do radov poslancov Národnej rady SR, ale aj pre vládu. „Verím, že aj vláda si to vezme za svoje a bude nám predkladať naozaj iba v nevyhnutných prípadoch skrátený legislatívny proces,“ povedal. Podľa neho bude snaha skrátené legislatívne konania aj prílepky eliminovať. Dodal, že to ale neznamená, že sa nestane, že sa v parlamente takéto nástroje vôbec nevyskytnú.
„Sú to legitímne nástroje, ale majú byť používané len v odôvodnených prípadoch,“ povedal Raši. Na margo toho, že sa neustále odsúvali návrhy na vyslovenie nedôvery členom vlády aj vláde ako celku, Raši povedal, že súhlasí s prezidentom, že odvolávanie členov vlády je štandardnou diskusiou.
„Nevidím problém v tom, že akonáhle príde návrh zo strany vlády na vyslovenie dôvery, aby sme okamžite zasadli a dôveru vláde kvôli dlhovej brzde schválili. Ukázalo sa, že vládna koalícia má aj po dvoch rokoch stále 79 poslancov, pretože toľko poslancov hlasovalo proti vysloveniu nedôvery vláde,“ podotkol predseda parlamentu.
Ak nenastane zmena k lepšiemu, prezident pohrozil, že bude legislatívne zmeny prijímané v skrátených legislatívnych konaniach a prostredníctvom prílepkov vetovať častejšie. Poslanci tak podľa neho pochopia, že tým nezískajú žiadny čas.
„Pevne verím, že nebudeme musieť viesť nejaký legislatívny boj medzi parlamentom, vládou a Prezidentským palácom. O tejto veci som telefonoval aj s pánom premiérom a povedal som mu, aby upozornil ministrov, nech sú pozornejší pri príprave legislatívy, pretože také množstvo prílepkov a skrátených legislatívnych konaní sa donekonečna nedá akceptovať,“ povedal Pellegrini. Kritizoval tiež úroveň politickej debaty, rast negativity a vulgárnosti.
Pellegrini zároveň vyvrátil tvrdenia o možnej rekonštrukcii vlády, ktoré sa objavili v diskusnej relácii. Premiér Robert Fico za prezidentom s takýmto návrhom neprišiel a ani sa o tejto téme nebavili.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyčítal Rašimu odsúvanie opozičných návrhov, koalíciu obvinil zo zneužívania svojej väčšiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Koalícia zneužíva svoju väčšinu
Skrátené legislatívne konanie bude eliminovať
Prezident nechce viesť legislatívny boj
