 24hod.sk    Z domova

03. novembra 2025

KDH víta Pellegriniho rozhodnutie. Podľa Majerského ukazuje, ako je novela o hazarde zlá a nebezpečná


Tagy: Hazard Novela zákona Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Prezident Slovenskej republiky

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý v pondelok nepodpísal ...



67b064e4823b6748227957 676x488 3.11.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju späť do parlamentu.


Podľa predsedu KDH Milana Majerského tým prezident preukázal, že nepodľahol politickému tlaku vlády a postavil sa na stranu občanov, rodín a samospráv, ktoré dlhodobo bojujú proti rozširovaniu hazardu.

Spoločensky nebezpečná novela


„Toto rozhodnutie ukazuje, ako veľmi je táto novela zlá a spoločensky nebezpečná. Ak aj prezident, ktorý často ide po ruke vládnej koalícii, musel zasiahnuť, znamená to, že vláda prekročila všetky hranice rozumu aj morálky," povedal Majerský.

Podľa KDH je neprijateľné, aby štát prostredníctvom spoločnosti TIPOS preberal kasína, predlžoval licencie a sám sa stal prevádzkovateľom hazardu. Poukazuje na to, že takýto prístup je v priamom rozpore s verejným záujmom a vôľou samospráv, ktoré hazard zo svojich miest dlhodobo vytláčajú.

Hazard nie je cesta


„Prezident dnes ukázal, že ešte existujú hranice, ktoré nemožno prekročiť. Hazard nie je cesta, ako zachraňovať štátny rozpočet. Je to cesta, ako ničiť ľudí, rodiny a celé komunity," doplnil podpredseda KDH Marián Čaučík.

KDH apeluje na koaličných poslancov, aby pri opätovnom prerokovaní zákona v parlamente rešpektovali varovanie prezidenta a hlas spoločnosti. Hnutie zároveň deklaruje, že bude aj naďalej presadzovať zodpovednú a správnu reguláciu hazardu, ktorá chráni občanov a vracia kontrolu obciam. Tieto princípy budú základom tieňovej reformy hazardu, ktorú KDH postupne predstavuje.

Rozhodnutie prezidenta víta aj Hnutie Slovensko. „Veľká vec sa stala – Peter Pellegrini po prvýkrát v živote uprednostnil záujmy obyčajných ľudí pred záujmami zbohatlíkov. Tento krok, samozrejme, vítame,“ vyhlásil predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič.

Vrátenie zákona o hazarde do parlamentu ocenila aj strana SaS. „Prezident vracia do parlamentu zákon o hazarde, oplatilo sa zabojovať. A teraz sa ukáže charakter Andreja Danka. Prelomí veto? Neprelomí? Za koľko? Tipujte v komentároch," napísala strana Facebooku.

Zdroj: SITA.sk - KDH víta Pellegriniho rozhodnutie. Podľa Majerského ukazuje, ako je novela o hazarde zlá a nebezpečná © SITA Všetky práva vyhradené.

