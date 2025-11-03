|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karol
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. novembra 2025
Pellegrini nepodpísal novelu zákona o hazarde, vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie
Prezident Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné ...
Zdieľať
3.11.2025 - Prezident Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie, s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu.
„Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú," zdôvodnil prezident.
Zároveň prízvukoval, že schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná. Naopak, zákon by podľa jeho slov umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú.
Prezident preto schválený zákon považuje za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. Zároveň poukázal na to, že ani schválené znenie zákona neodstránilo jeho pôvodný cieľ, ktorým je znegovať autonómne rozhodnutia samospráv a zvrátiť už prejavenú zvrchovanú vôľu obyvateľov miest a obci.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini nepodpísal novelu zákona o hazarde, vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
„Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú," zdôvodnil prezident.
Zároveň prízvukoval, že schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná. Naopak, zákon by podľa jeho slov umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú.
Prezident preto schválený zákon považuje za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. Zároveň poukázal na to, že ani schválené znenie zákona neodstránilo jeho pôvodný cieľ, ktorým je znegovať autonómne rozhodnutia samospráv a zvrátiť už prejavenú zvrchovanú vôľu obyvateľov miest a obci.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini nepodpísal novelu zákona o hazarde, vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KDH víta Pellegriniho rozhodnutie. Podľa Majerského ukazuje, ako je novela o hazarde zlá a nebezpečná
KDH víta Pellegriniho rozhodnutie. Podľa Majerského ukazuje, ako je novela o hazarde zlá a nebezpečná
<< predchádzajúci článok
Kyjev vyhlásil, že zastavil ruský pokus o postup severne od Pokrovska
Kyjev vyhlásil, že zastavil ruský pokus o postup severne od Pokrovska