03. novembra 2025

Pellegrini nepodpísal novelu zákona o hazarde, vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie


Tagy: Hazard Novela zákona Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné ...



3.11.2025  - Prezident Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie, s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu.

Pellegrini nepodpísal novelu zákona o hazarde, vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie


Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú," zdôvodnil prezident.

Zároveň prízvukoval, že schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná. Naopak, zákon by podľa jeho slov umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú.

Prezident preto schválený zákon považuje za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. Zároveň poukázal na to, že ani schválené znenie zákona neodstránilo jeho pôvodný cieľ, ktorým je znegovať autonómne rozhodnutia samospráv a zvrátiť už prejavenú zvrchovanú vôľu obyvateľov miest a obci.

Zdroj: SITA.sk - Pellegrini nepodpísal novelu zákona o hazarde, vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hazard Novela zákona Prezident Slovenskej republiky
