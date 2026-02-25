Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Frederik, Frederika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

KDH vyzýva Glücka, aby zvolal rokovanie brannobezpečnostného výboru k stavu polície a KÚFS


Tagy: brannobezpečnostný výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo predsedu brannobezpečnostného výboru Richarda Glücka (



Zdieľať
6735d630f2775032522574 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo predsedu brannobezpečnostného výboru Richarda Glücka (Smer-SD), aby bezodkladne zvolal rokovanie výboru k aktuálnemu stavu Policajného zboru a Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) tak, ako to verejne prisľúbil.


Členka výboru za KDH Andrea Turčanová upozornila, že predseda výboru avizoval účasť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka aj policajnej prezidentky Jany Maškarovej na rokovaní výboru, kde mali vysvetliť katastrofálnu situáciu vo vyšetrovaní.

Rušenie špecializovaných útvarov


„Ich predchádzajúca ignorancia parlamentného výboru je prejavom absolútnej arogancie moci. Ak štátu unikajú stámilióny eur na daňových podvodoch a elitné útvary sa rozpadajú, minister sa nemôže zbabelo skrývať pred verejnou kontrolou. Očakávam, že pán Glück dodrží slovo a výbor bezodkladne zvolá,“ hovorí Turčanová.

Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas považuje aktuálny stav v polícii za dôsledok dlhodobého oslabovania jej kapacít. „Situácia, aká je dnes v slovenskej polícii, by sa dala charakterizovať takto: menej začatých trestných konaní, menej vznesených obvinení a viac odmietnutých a odložených prípadov,“ uviedol Karas.

Podľa neho nejde o náhodu ani krátkodobý výkyv. Kritizoval najmä rušenie špecializovaných útvarov a zmeny pravidiel pri prideľovaní prípadov. „V praxi sa niektoré závažné prípady k špecializovaným útvarom vôbec nedostanú alebo im sú účelovo odňaté,“ skonštatoval. Takýto model podľa neho vytvára priestor na politizáciu vyšetrovania a selektívny prístup k závažným kauzám.

Presuny a narušenie odborných tímov


KDH zároveň upozorňuje aj na situáciu v KÚFS. Presuny skúsených príslušníkov z útvarov zameraných na DPH a spotrebné dane, narušenie odborných tímov či disciplinárne postihy po úspešných zásahoch podľa hnutia oslabujú boj proti organizovanej daňovej kriminalite.

„Dôsledky tohto rozkladu pociťuje celá spoločnosť – menej úspešných vyšetrovaní znamená menej vybraných daní a menej prostriedkov na verejné služby,“ upozornil Karas. Zníženie trestných sadzieb za ekonomickú trestnú činnosť podľa neho zároveň oslabuje preventívny účinok práva a mení podvod na kalkulované podnikateľské riziko.

KDH preto žiada, aby Richard Glück otvoril túto tému na pôde parlamentu, vyžiadal si konkrétne údaje o vývoji vyšetrovaní a umožnil verejnú kontrolu krokov vedenia polície a finančnej správy.


Zdroj: SITA.sk - KDH vyzýva Glücka, aby zvolal rokovanie brannobezpečnostného výboru k stavu polície a KÚFS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: brannobezpečnostný výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Laureáti Ceny mesta Košice sú známi, zastupiteľstvo rozhodlo aj o udelení čestného občianstva
<< predchádzajúci článok
Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 