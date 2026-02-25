|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
Denník - Správy
25. februára 2026
KDH vyzýva Glücka, aby zvolal rokovanie brannobezpečnostného výboru k stavu polície a KÚFS
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo predsedu brannobezpečnostného výboru Richarda Glücka (
25.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo predsedu brannobezpečnostného výboru Richarda Glücka (Smer-SD), aby bezodkladne zvolal rokovanie výboru k aktuálnemu stavu Policajného zboru a Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) tak, ako to verejne prisľúbil.
Členka výboru za KDH Andrea Turčanová upozornila, že predseda výboru avizoval účasť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka aj policajnej prezidentky Jany Maškarovej na rokovaní výboru, kde mali vysvetliť katastrofálnu situáciu vo vyšetrovaní.
„Ich predchádzajúca ignorancia parlamentného výboru je prejavom absolútnej arogancie moci. Ak štátu unikajú stámilióny eur na daňových podvodoch a elitné útvary sa rozpadajú, minister sa nemôže zbabelo skrývať pred verejnou kontrolou. Očakávam, že pán Glück dodrží slovo a výbor bezodkladne zvolá,“ hovorí Turčanová.
Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas považuje aktuálny stav v polícii za dôsledok dlhodobého oslabovania jej kapacít. „Situácia, aká je dnes v slovenskej polícii, by sa dala charakterizovať takto: menej začatých trestných konaní, menej vznesených obvinení a viac odmietnutých a odložených prípadov,“ uviedol Karas.
Podľa neho nejde o náhodu ani krátkodobý výkyv. Kritizoval najmä rušenie špecializovaných útvarov a zmeny pravidiel pri prideľovaní prípadov. „V praxi sa niektoré závažné prípady k špecializovaným útvarom vôbec nedostanú alebo im sú účelovo odňaté,“ skonštatoval. Takýto model podľa neho vytvára priestor na politizáciu vyšetrovania a selektívny prístup k závažným kauzám.
KDH zároveň upozorňuje aj na situáciu v KÚFS. Presuny skúsených príslušníkov z útvarov zameraných na DPH a spotrebné dane, narušenie odborných tímov či disciplinárne postihy po úspešných zásahoch podľa hnutia oslabujú boj proti organizovanej daňovej kriminalite.
„Dôsledky tohto rozkladu pociťuje celá spoločnosť – menej úspešných vyšetrovaní znamená menej vybraných daní a menej prostriedkov na verejné služby,“ upozornil Karas. Zníženie trestných sadzieb za ekonomickú trestnú činnosť podľa neho zároveň oslabuje preventívny účinok práva a mení podvod na kalkulované podnikateľské riziko.
KDH preto žiada, aby Richard Glück otvoril túto tému na pôde parlamentu, vyžiadal si konkrétne údaje o vývoji vyšetrovaní a umožnil verejnú kontrolu krokov vedenia polície a finančnej správy.
Zdroj: SITA.sk - KDH vyzýva Glücka, aby zvolal rokovanie brannobezpečnostného výboru k stavu polície a KÚFS © SITA Všetky práva vyhradené.
