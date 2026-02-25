Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Regióny

25. februára 2026

Laureáti Ceny mesta Košice sú známi, zastupiteľstvo rozhodlo aj o udelení čestného občianstva


Tagy: Košice laureáti Mestské zastupiteľstvo ocenenia primátor Košíc Štátne občianstvo

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach rozhodlo o laureátoch Ceny mesta Košice, aj o udelení čestného ...



trnka zastupitelstvo ksk 2 676x507 25.2.2026 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach rozhodlo o laureátoch Ceny mesta Košice, aj o udelení čestného občianstva. Počas februárového rokovania rozhodlo o udelení čestného občianstva speváčke Marike Gombitovej a hokejovému majstrovi sveta a hráčovi VSŽ Košice Petrovi Bondrovi. Obaja z nich prežili časť svojho života v Košiciach.


"Členovia komisie sa zhodli na tom, že obe nominácie na udelenie čestného občianstva sú hodnotné a relevantné. Vzhľadom k tomu, že išlo o osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života, predložili mestskému zastupiteľstvu obe nominácie," uvádza samospráva.

Čestný občan mesta Košice


Gombitová získa ocenenie Čestný občan mesta Košice pri príležitosti jej významného životného jubilea, za mimoriadny prínos pre slovenskú kultúru, reprezentáciu regiónu aj nezlomný životný postoj. Bondra zas za mimoriadny prínos pri rozvoji a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy k športovému a spoločenskému životu mesta.

"Čestné občianstvo sa odovzdáva a udeľuje najviac dvakrát za riadne volebné obdobie. Ako prví ho získali v roku 1844 František Valentin a Anton Szirmay. Čestnými občanmi mesta sú napríklad aj bývalý československý prezident Tomáš G. Masaryk, bývalý nemecký minister zahraničných vecí Hans-Dietrich Genscher alebo bývalý kardinál Jozef Tomko," pripomenulo mesto.

Speváčka a hokejista budú v poradí 40. a 41. držitelia tohto ocenenia. Naposledy získal čestné občianstvo metropoly východu v roku 2016 bývalý sovietsky prezident Michail Sergejevič Gorbačov. Prevzal ho o dva roky neskôr, počas osláv svojich 87. narodenín.
 
Návrhy na udelenie ocenení


Koncom roka 2025 boli oslovené subjekty z jednotlivých sfér spoločenského života v meste s možnosťou predloženia návrhov na ocenenie Cenou mesta Košice a Cenou primátora mesta Košice pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2026.

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.

Cenu mesta môže udeliť mestské zastupiteľstvo raz ročne, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Tento rok sú medzi ocenenými vrcholoví manažéri, vedci aj umelci, dve osobnosti budú ocenené "in memoriam". Verejné ocenenia mesta Košice odovzdajú vedenie mesta a primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) počas májových osláv Dňa mesta Košice.

Desiatka ocenených jednotlivcov


Medzi desiatkou ocenených jednotlivcov je tento rok riaditeľ a štatutár Rady seniorov mesta Košice Ján Caban, ocenený bude in memoriam, rovnako ako vyšetrovateľ Policajného zboru Peter Kaňuch.

Ocenenie získa aj predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku a generálny riaditeľ Tauris a.s. Richard Duda, taktiež slovenská reprezentantka v triatlone Romana Gajdošová aj paratanečníčka, medailistka, trénerka, spoluorganizátorka v oblasti Para Dance Sport a dlhoročná členka TK Ellegance Košice Helena Kašická.

Ocenení budú aj viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania U. S. Steel Košice, s.r.o. Miroslav Kiraľvarga, bývalá riaditeľka Úradu Košického samosprávneho kraja Rozália Múdra, renomovaná finančná riaditeľka s dlhoročnou praxou v poisťovníctve Beáta Petrušová aj uznávaný jazykovedec a emeritný profesor Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Ján Sabol. Desiatku laureátov uzatvára redaktor a moderátor Slovenského rozhlasu Miroslav Talavašek.

Medzi trojicou ocenených kolektívov je Kardiocentrum Agel a. s., a to za významný prínos pri zabezpečení dostupnosti unikátnych diagnostických a terapeutických metodík pre pacientov nielen z košického regiónu. Taktiež bude ocenený kolektív Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, pri príležitosti 60. rokov pôsobenia za významný prínos k vzdelávaniu a rozširovaniu poznatkov mladých v oblasti chémie.

Napokon ocenenie získa Športový klub KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE za 25 rokov systematickej činnosti, vynikajúce športové výsledky a významný prínos k rozvoju taekwonda a športovej reprezentácie mesta.


Zdroj: SITA.sk - Laureáti Ceny mesta Košice sú známi, zastupiteľstvo rozhodlo aj o udelení čestného občianstva © SITA Všetky práva vyhradené.

