|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia
Tagy: prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Ruská invázia Slovenská ekonomika Trh práce Vojna na Ukrajine
Ukrajinskí pracovníci sú pre slovenský trh práce prínosom a prispievajú k jeho stabilizácii. Ide najmä o sektory automotive, stavebníctvo, logistiku či ubytovacie a gastronomické služby, kde pomohli obsadiť ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí pracovníci sú pre slovenský trh práce prínosom a prispievajú k jeho stabilizácii. Ide najmä o sektory automotive, stavebníctvo, logistiku či ubytovacie a gastronomické služby, kde pomohli obsadiť pozície, o ktoré je medzi domácou pracovnou silou nízky záujem alebo chýbajú kvalifikovaní odborníci. Uviedla to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v súvislosti s výročím ruskej invázie na Ukrajinu.
Príchod ukrajinských občanov podľa AZZZ nepredstavuje záťaž, ale naopak, je príležitosťou pre slovenskú ekonomiku. Asociácia zamestnávateľov však pripomenula, že ak zostanú ukrajinskí pracovníci sústredení prevažne na pozíciách pod úrovňou ich kvalifikácie, z dlhodobého hľadiska ide o nevyužitú príležitosť, a to nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre celú ekonomiku.
„Príchod občanov z Ukrajiny na náš trh práce vnímame predovšetkým ako príležitosť. Títo ľudia nám pomohli stabilizovať sektory, ktoré dlhodobo zápasili s nedostatkom pracovnej sily. Našou spoločnou výzvou však ostáva lepšie využitie ich skutočného odborného potenciálu. Ak ich dokážeme integrovať na pozície zodpovedajúce ich kvalifikácii, získame nielen spokojnejších zamestnancov, ale aj vyššiu pridanú hodnotu pre celú slovenskú ekonomiku,“ uviedol prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia © SITA Všetky práva vyhradené.
Príchod ukrajinských občanov podľa AZZZ nepredstavuje záťaž, ale naopak, je príležitosťou pre slovenskú ekonomiku. Asociácia zamestnávateľov však pripomenula, že ak zostanú ukrajinskí pracovníci sústredení prevažne na pozíciách pod úrovňou ich kvalifikácie, z dlhodobého hľadiska ide o nevyužitú príležitosť, a to nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre celú ekonomiku.
„Príchod občanov z Ukrajiny na náš trh práce vnímame predovšetkým ako príležitosť. Títo ľudia nám pomohli stabilizovať sektory, ktoré dlhodobo zápasili s nedostatkom pracovnej sily. Našou spoločnou výzvou však ostáva lepšie využitie ich skutočného odborného potenciálu. Ak ich dokážeme integrovať na pozície zodpovedajúce ich kvalifikácii, získame nielen spokojnejších zamestnancov, ale aj vyššiu pridanú hodnotu pre celú slovenskú ekonomiku,“ uviedol prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Ruská invázia Slovenská ekonomika Trh práce Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KDH vyzýva Glücka, aby zvolal rokovanie brannobezpečnostného výboru k stavu polície a KÚFS
KDH vyzýva Glücka, aby zvolal rokovanie brannobezpečnostného výboru k stavu polície a KÚFS
<< predchádzajúci článok
Glück zvolal mimoriadny výbor k zastavenému vyšetrovaniu darovania zbraní Ukrajine
Glück zvolal mimoriadny výbor k zastavenému vyšetrovaniu darovania zbraní Ukrajine