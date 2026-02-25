Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

25. februára 2026

Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia


Tagy: prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Ruská invázia Slovenská ekonomika Trh práce Vojna na Ukrajine

Ukrajinskí pracovníci sú pre slovenský trh práce prínosom a prispievajú k jeho stabilizácii. Ide najmä o sektory automotive, stavebníctvo, logistiku či ubytovacie a gastronomické služby, kde pomohli obsadiť ...



67e508d927033257490169 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí pracovníci sú pre slovenský trh práce prínosom a prispievajú k jeho stabilizácii. Ide najmä o sektory automotive, stavebníctvo, logistiku či ubytovacie a gastronomické služby, kde pomohli obsadiť pozície, o ktoré je medzi domácou pracovnou silou nízky záujem alebo chýbajú kvalifikovaní odborníci. Uviedla to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v súvislosti s výročím ruskej invázie na Ukrajinu.


Príchod ukrajinských občanov podľa AZZZ nepredstavuje záťaž, ale naopak, je príležitosťou pre slovenskú ekonomiku. Asociácia zamestnávateľov však pripomenula, že ak zostanú ukrajinskí pracovníci sústredení prevažne na pozíciách pod úrovňou ich kvalifikácie, z dlhodobého hľadiska ide o nevyužitú príležitosť, a to nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre celú ekonomiku.

„Príchod občanov z Ukrajiny na náš trh práce vnímame predovšetkým ako príležitosť. Títo ľudia nám pomohli stabilizovať sektory, ktoré dlhodobo zápasili s nedostatkom pracovnej sily. Našou spoločnou výzvou však ostáva lepšie využitie ich skutočného odborného potenciálu. Ak ich dokážeme integrovať na pozície zodpovedajúce ich kvalifikácii, získame nielen spokojnejších zamestnancov, ale aj vyššiu pridanú hodnotu pre celú slovenskú ekonomiku,“ uviedol prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia © SITA Všetky práva vyhradené.

