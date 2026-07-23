|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oľga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. júla 2026
KDH žiada odmietnutie žiadostí o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia, odvoláva sa na ústavu
Tagy: Generálny prokurátor SR Homosexuálne manželstvá Minister vnútra SR predseda vlády SR Ústava SR
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že ústava jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra
Zdieľať
23.7.2026 (SITA.sk) - Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že ústava jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy.
Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak súhlasí so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musia riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s Ústavou SR a právom EÚ. „V praxi to znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť," zdôraznili kresťanskí demokrati.
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že ústava jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. „Slovenský právny poriadok neobsahuje žiadny právny základ, ktorý by umožňoval zapísať do matriky manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Ako opozičná strana rázne trváme na rešpektovaní ústavy a zachovaní status quo," dodal Majerský a vyzval ministra vnútra, aby bezodkladne konal a zabezpečil, že úrady tieto žiadosti zamietnu.
Podľa hnutia totiž ani rozsudok Súdneho dvora EÚ z novembra minulého roka nezaviedol v členských štátoch takéto manželstvá. „Súdny dvor svojou judikatúrou nemôže nahradiť demokratické rozhodnutie slovenského parlamentu v otázkach rodinného práva, ani vytvoriť právnu úpravu, ktorú Slovensko neprijalo," zdôraznilo KDH.
Exminister spravodlivosti Viliam Karas (KDH) vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. EÚ tak podľa neho môže konať len v medziach právomocí, ktoré jej zverili členské štáty.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok 21. júla podal rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora na nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort vnútra nevybavil v zákonnej lehote. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach, a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu," zdôraznil generálny prokurátor
Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo tento rok uzavrel so svojím partnerom manželstvo v Rakúsku. Po návrate na Slovensko oznámil, že so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ požiada o jeho uznanie na Slovensku.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v reakcii v júni zdôraznil, že osobitná matrika ministerstva vnútra, ktorá jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí, nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Odporcovia tohto názoru podľa premiéra odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov.
„Smer-SD však do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Európskej komisii sa náš suverénny postoj nepáči a začala proti nám procedúru. Nevadí. To je dobrá, spravodlivá právna vojna, v ktorej nemôžeme prehrať," skonštatoval predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada odmietnutie žiadostí o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia, odvoláva sa na ústavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak súhlasí so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musia riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s Ústavou SR a právom EÚ. „V praxi to znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť," zdôraznili kresťanskí demokrati.
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že ústava jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. „Slovenský právny poriadok neobsahuje žiadny právny základ, ktorý by umožňoval zapísať do matriky manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Ako opozičná strana rázne trváme na rešpektovaní ústavy a zachovaní status quo," dodal Majerský a vyzval ministra vnútra, aby bezodkladne konal a zabezpečil, že úrady tieto žiadosti zamietnu.
Právomoc členských štátov
Podľa hnutia totiž ani rozsudok Súdneho dvora EÚ z novembra minulého roka nezaviedol v členských štátoch takéto manželstvá. „Súdny dvor svojou judikatúrou nemôže nahradiť demokratické rozhodnutie slovenského parlamentu v otázkach rodinného práva, ani vytvoriť právnu úpravu, ktorú Slovensko neprijalo," zdôraznilo KDH.
Exminister spravodlivosti Viliam Karas (KDH) vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. EÚ tak podľa neho môže konať len v medziach právomocí, ktoré jej zverili členské štáty.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok 21. júla podal rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora na nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort vnútra nevybavil v zákonnej lehote. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach, a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu," zdôraznil generálny prokurátor
Premiérov postoj
Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo tento rok uzavrel so svojím partnerom manželstvo v Rakúsku. Po návrate na Slovensko oznámil, že so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ požiada o jeho uznanie na Slovensku.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v reakcii v júni zdôraznil, že osobitná matrika ministerstva vnútra, ktorá jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí, nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Odporcovia tohto názoru podľa premiéra odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov.
„Smer-SD však do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Európskej komisii sa náš suverénny postoj nepáči a začala proti nám procedúru. Nevadí. To je dobrá, spravodlivá právna vojna, v ktorej nemôžeme prehrať," skonštatoval predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada odmietnutie žiadostí o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia, odvoláva sa na ústavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR Homosexuálne manželstvá Minister vnútra SR predseda vlády SR Ústava SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Výbuch plynu na trhovisku Miletičova: Jeden zamestnanec skončil s popáleninami
Výbuch plynu na trhovisku Miletičova: Jeden zamestnanec skončil s popáleninami
<< predchádzajúci článok
Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska
Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska