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23. júla 2026

KDH žiada odmietnutie žiadostí o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia, odvoláva sa na ústavu


Tagy: Generálny prokurátor SR Homosexuálne manželstvá Minister vnútra SR predseda vlády SR Ústava SR

Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že ústava jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra



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678f94ec24f55368269454 scaled e1782287803158 676x441 23.7.2026 (SITA.sk) - Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že ústava jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy.


Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak súhlasí so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musia riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s Ústavou SR a právom . „V praxi to znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť," zdôraznili kresťanskí demokrati.

Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že ústava jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. „Slovenský právny poriadok neobsahuje žiadny právny základ, ktorý by umožňoval zapísať do matriky manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Ako opozičná strana rázne trváme na rešpektovaní ústavy a zachovaní status quo," dodal Majerský a vyzval ministra vnútra, aby bezodkladne konal a zabezpečil, že úrady tieto žiadosti zamietnu.

Právomoc členských štátov


Podľa hnutia totiž ani rozsudok Súdneho dvora EÚ z novembra minulého roka nezaviedol v členských štátoch takéto manželstvá. „Súdny dvor svojou judikatúrou nemôže nahradiť demokratické rozhodnutie slovenského parlamentu v otázkach rodinného práva, ani vytvoriť právnu úpravu, ktorú Slovensko neprijalo," zdôraznilo KDH.

Exminister spravodlivosti Viliam Karas (KDH) vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. EÚ tak podľa neho môže konať len v medziach právomocí, ktoré jej zverili členské štáty.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok 21. júla podal rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora na nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort vnútra nevybavil v zákonnej lehote. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach, a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu," zdôraznil generálny prokurátor

Premiérov postoj


Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo tento rok uzavrel so svojím partnerom manželstvo v Rakúsku. Po návrate na Slovensko oznámil, že so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ požiada o jeho uznanie na Slovensku.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v reakcii v júni zdôraznil, že osobitná matrika ministerstva vnútra, ktorá jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí, nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Odporcovia tohto názoru podľa premiéra odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov.

Smer-SD však do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Európskej komisii sa náš suverénny postoj nepáči a začala proti nám procedúru. Nevadí. To je dobrá, spravodlivá právna vojna, v ktorej nemôžeme prehrať," skonštatoval predseda vlády.


Zdroj: SITA.sk - KDH žiada odmietnutie žiadostí o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia, odvoláva sa na ústavu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Homosexuálne manželstvá Minister vnútra SR predseda vlády SR Ústava SR
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