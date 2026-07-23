Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oľga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. júla 2026

Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska


Tagy: americko-ruská schôdzka americko-ruské vzťahy dodávky zbraní Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Na stretnutí s americkým ministrom zahraničia zároveň zopakoval, že Kremeľ je pripravený na „politicko‑diplomatické riešenie konfliktu“. Moskva varovala Spojené štáty, že americké dodávky ...



Zdieľať
philippines_asean_39_24 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Na stretnutí s americkým ministrom zahraničia zároveň zopakoval, že Kremeľ je pripravený na „politicko‑diplomatické riešenie konfliktu“.


Moskva varovala Spojené štáty, že americké dodávky zbraní na Ukrajinu sú pre ňu neakceptovateľné, uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničia po stretnutí ministra Sergeja Lavrova s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Manile.

Neprijateľné pokračovanie v zásobovaní


Podľa vyhlásenia ruského rezortu diplomacie Lavrov na stretnutí zdôraznil, že „pokračovanie v zásobovaní kyjevského režimu zbraňami je neprijateľné“. Zároveň odsúdil „destabilizačnú politiku európskych krajín, ktoré sa stále snažia dosiahnuť ‚strategickú porážku‘ Rusku.“

Na ich prvom vzájomnom stretnutí od septembra 2025 Lavrov zopakoval, že Rusko je pripravené na „politicko‑diplomatické riešenie konfliktu“. Rusko-ukrajinské rokovania o skončení vojny pod vedením USA sú už mesiace v slepej uličke, potom ako Spojené štáty presunuli svoju pozornosť na vojnu s Iránom. Moskva zároveň stále trvá na svojich územných požiadavkách, ktoré sú pre Kyjev absolútne neprijateľné.

Možnosti spolupráce


Podľa informácií amerického ministerstva zahraničia obaja ministri diskutovali o „vzťahoch USA a Ruska a potrebe ukončiť vojnu na Ukrajine“, ale ďalšie podrobnosti neuviedlo.

Vojna na Ukrajine podľa mňa v mnohých ohľadoch obmedzila schopnosť Ruska a Spojených štátov nájsť zhodu v iných témach,“ povedal Rubio novinárom v stredu pred stretnutím. USA sa však podľa neho budú snažiť hľadať možnosti spolupráce v iných oblastiach. „Zároveň by sme boli radi, keby tá vojna skončila,“ dodal.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ruská schôdzka americko-ruské vzťahy dodávky zbraní Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
KDH žiada odmietnutie žiadostí o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia, odvoláva sa na ústavu
<< predchádzajúci článok
Mimovládky tvrdia, že projekt spojený s rodinou Trumpovcov už spôsobil nenapraviteľné škody

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 