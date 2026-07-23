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23. júla 2026
Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska
Tagy: americko-ruská schôdzka americko-ruské vzťahy dodávky zbraní Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Na stretnutí s americkým ministrom zahraničia zároveň zopakoval, že Kremeľ je pripravený na „politicko‑diplomatické riešenie konfliktu“. Moskva varovala Spojené štáty, že americké dodávky ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Na stretnutí s americkým ministrom zahraničia zároveň zopakoval, že Kremeľ je pripravený na „politicko‑diplomatické riešenie konfliktu“.
Moskva varovala Spojené štáty, že americké dodávky zbraní na Ukrajinu sú pre ňu neakceptovateľné, uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničia po stretnutí ministra Sergeja Lavrova s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Manile.
Podľa vyhlásenia ruského rezortu diplomacie Lavrov na stretnutí zdôraznil, že „pokračovanie v zásobovaní kyjevského režimu zbraňami je neprijateľné“. Zároveň odsúdil „destabilizačnú politiku európskych krajín, ktoré sa stále snažia dosiahnuť ‚strategickú porážku‘ Rusku.“
Na ich prvom vzájomnom stretnutí od septembra 2025 Lavrov zopakoval, že Rusko je pripravené na „politicko‑diplomatické riešenie konfliktu“. Rusko-ukrajinské rokovania o skončení vojny pod vedením USA sú už mesiace v slepej uličke, potom ako Spojené štáty presunuli svoju pozornosť na vojnu s Iránom. Moskva zároveň stále trvá na svojich územných požiadavkách, ktoré sú pre Kyjev absolútne neprijateľné.
Podľa informácií amerického ministerstva zahraničia obaja ministri diskutovali o „vzťahoch USA a Ruska a potrebe ukončiť vojnu na Ukrajine“, ale ďalšie podrobnosti neuviedlo.
„Vojna na Ukrajine podľa mňa v mnohých ohľadoch obmedzila schopnosť Ruska a Spojených štátov nájsť zhodu v iných témach,“ povedal Rubio novinárom v stredu pred stretnutím. USA sa však podľa neho budú snažiť hľadať možnosti spolupráce v iných oblastiach. „Zároveň by sme boli radi, keby tá vojna skončila,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskva varovala Spojené štáty, že americké dodávky zbraní na Ukrajinu sú pre ňu neakceptovateľné, uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničia po stretnutí ministra Sergeja Lavrova s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Manile.
Neprijateľné pokračovanie v zásobovaní
Podľa vyhlásenia ruského rezortu diplomacie Lavrov na stretnutí zdôraznil, že „pokračovanie v zásobovaní kyjevského režimu zbraňami je neprijateľné“. Zároveň odsúdil „destabilizačnú politiku európskych krajín, ktoré sa stále snažia dosiahnuť ‚strategickú porážku‘ Rusku.“
Na ich prvom vzájomnom stretnutí od septembra 2025 Lavrov zopakoval, že Rusko je pripravené na „politicko‑diplomatické riešenie konfliktu“. Rusko-ukrajinské rokovania o skončení vojny pod vedením USA sú už mesiace v slepej uličke, potom ako Spojené štáty presunuli svoju pozornosť na vojnu s Iránom. Moskva zároveň stále trvá na svojich územných požiadavkách, ktoré sú pre Kyjev absolútne neprijateľné.
Možnosti spolupráce
Podľa informácií amerického ministerstva zahraničia obaja ministri diskutovali o „vzťahoch USA a Ruska a potrebe ukončiť vojnu na Ukrajine“, ale ďalšie podrobnosti neuviedlo.
„Vojna na Ukrajine podľa mňa v mnohých ohľadoch obmedzila schopnosť Ruska a Spojených štátov nájsť zhodu v iných témach,“ povedal Rubio novinárom v stredu pred stretnutím. USA sa však podľa neho budú snažiť hľadať možnosti spolupráce v iných oblastiach. „Zároveň by sme boli radi, keby tá vojna skončila,“ dodal.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-ruská schôdzka americko-ruské vzťahy dodávky zbraní Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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