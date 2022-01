Pozrite si, ktorých 50 slovenských športovcov pôjde na ZOH 2022 do Pekingu

aktualizované 21. januára 2022, 12:12



Do Pekingu pôjde aj 61 členov sprievodu

Medailu z olympiády ešte nemá nikto



Nominácia slovenských športovcov na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu:

Snoubording (1):

Klaudia Medlová



Zjazdové lyžovanie (5):

Petra Vlhová, Rebeka Jančová, Petra Hromcová, Adam Žampa, Andreas Žampa



Beh na lyžiach (5):

Alena Procházková, Barbora Klementová, Kristína Sivoková, Peter Mlynár, Ján Koristek



Biatlon (8):

Paulína Fialková, Ivona Fialková, Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková, Michal Šíma, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik, Matej Baloga



Sane (5):

Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis, Marián Skupek, Tomáš Vaverčák, Matej Zmij



Boby (1):

Viktória Čerňanská



Ľadový hokej (25):

Brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk/ Biel., KHL), Branislav Konrád (Olomouc/ČR), Matej Tomek (Kometa Brno/ČR)

Obrancovia: Marek Ďaloga (Kometa Brno/ČR), Martin Marinčin (Oceláři Třinec/ČR), Peter Čerešňák (Plzeň/ČR), Mário Grman (HPK Hämeenlinna/Fín.), Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk/Rus., KHL), Martin Gernát (Lausanne/Švaj.), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds/USA, WHL), Šimon Nemec (HK Nitra)

Útočníci: Libor Hudáček (Dinamo Minsk/ Biel., KHL), Miloš Kelemen (Mladá Boleslav/ČR), Michal Krištof (Kometa Brno/ČR), Marko Daňo, Miloš Roman (obaja Oceláři Třinec/ČR), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Tomáš Jurčo (Barys Nur-Sultan/Kaz., KHL), Peter Cehlárik (Avangard Omsk/Rus., KHL), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij Novgorod/Rus., KHL), Kristián Pospíšil (HC Davos/Švaj.), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Adrián Holešinský (HK Nitra), Peter Zuzin (HKM Zvolen)





21.1.2022 (Webnoviny.sk) -Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru na svojom piatkovom zasadnutí jednohlasne schválilo nomináciu športovcov na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu. Súčasťou slovenskej výpravy pod piatimi kruhmi bude spolu 50 reprezentantov - 25 hokejistov a 25 v ďalších športových odvetviach (zjazdové lyžovanie, beh na lyžiach, boby, biatlon, snoubording, sane).Do slovenského tímu sa dostalo osem biatlonistov, po päť sánkarov, bežcov na lyžiach aj zjazdárov, jedna bobistka a jedna snoubordistka."Nominácia bola schválená jednomyseľne a bez pripomienok v podobe, v akej ju predložili športové zväzy a v akej ju vo štvrtok odobril výkonný výbor SOŠV," referuje web olympic.sk. ZOH v Pekingu sa uskutočnia od 4. do 20. februára 2022.V slovenskej výprave bude medzi športovcami 37 mužov a 13 žien, do Pekingu vycestuje aj 61 členov sprievodu. VZ SOŠV tiež poverilo výkonný výbor SOŠV, aby rozhodol o schválení doplnenia alebo zmeny nominácie v prípade dodatočného pridelenia miesteniek medzinárodnými športovými federáciami po jej akceptácii národnými športovými zväzmi, prípadne o schválení výmien športovcov zo zdravotných dôvodov v zmysle pravidiel Medzinárodného olympijského výboru (MOV)."Vzhľadom na limitovaný počet lôžok v troch olympijských dedinách budú niektorí členovia sprievodu športovcov bývať aj v hoteloch. VZ SOŠV zobrala na vedomie zloženie ad hoc disciplinárnej komisie na ZOH v Pekingu, ktoré už o deň skôr schválil výkonný výbor SOŠV. Komisia je menovaná v zložení: Anton Siekel, Danka Barteková (členka VV SOŠV), Roman Buček, Ivona Fialková, Matej Matys a Roman Fano," informuje oficiálny web SOŠV. Vedúcim výpravy SR bude Roman Buček, jeho zástupcami Boris Demeter a Zuzana Tomčíková.V snoubordingu bude Slovensko reprezentovať Klaudia Medlová, ktorá sa predstavila aj na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Premiéru na tomto fóre absolvuje mladá bobistka Viktória Čerňanská.V zjazdovom lyžovaní dostanú šancu okrem elitnej Petry Vlhovej aj Rebeka Jančová a Petra Hromcová, medzi mužmi bratia Adam a Andreas Žampovci.V behu na lyžiach sa pod piatimi kruhmi predstaví pätica Alena Procházková, Barbora Klementová, Kristína Sivoková, Peter Mlynár a Ján Koristek.V biatlone sa do nominácie dostalo okteto Paulína a Ivona Fialkové, Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková, Michal Šíma, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik a Matej Baloga.Na predchádzajúcich ZOH v kórejskom Pjongčangu slovenská výprava získala vo februári 2018 tri medaily - jednu zlatú a dve strieborné vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá už ukončila kariéru. Zo súčasnej slovenskej výpravy zatiaľ žiadny športovec pod piatimi kruhmi nezískal cenný kov.