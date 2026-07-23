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23. júla 2026
Kolabuje námorná preprava? K blokáde Hormuzu a Húsíom v Červenom mori sa pridávajú obmedzenia v čiernomorských prístavoch
Viacero významných lodiarskych spoločností oznámilo prerušenie operácií v ukrajinských čiernomorských prístavoch. Lodiarske spoločnosti obmedzujú zastávky v ukrajinských prístavoch na pobreží
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23.7.2026 (SITA.sk) - Viacero významných lodiarskych spoločností oznámilo prerušenie operácií v ukrajinských čiernomorských prístavoch.
Lodiarske spoločnosti obmedzujú zastávky v ukrajinských prístavoch na pobreží Čierneho mora potom, ako Rusko zintenzívnilo útoky v tejto oblasti, ktorá je kľúčovým námorným koridorom pre svetový export obilia, informovali vo štvrtok majitelia lodí a predstavitelia ukrajinských úradov.
Podľa námornej spravodajskej spoločnosti Lloyd’s List Intelligence ruské útoky zvyšujú riziká pre obchodné lode, čo tlačí nahor ceny pšenice. Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha upozornil, že v stredu „cez ukrajinský čiernomorský koridor neprešla ani jedna loď, a to v čase vrcholiacej žatvy“, čo podľa neho ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť.
Dve veľké lodné spoločnosti, Maersk a Hapag‑Lloyd, oznámili pozastavenie operácií v prístave Čornomorsk. „Nedávne raketové a dronové útoky v oblasti Odesy výrazne zvýšili prevádzkové a bezpečnostné riziká,“ uviedla Hapag‑Lloyd pre agentúru AFP.
Ukrajina je významným exportérom obilia a rastlinných olejov, pričom 90 percent jej vývozu prechádza cez čiernomorské prístavy v okolí Odesy. Rusko a Ukrajina spolu produkujú približne 30 percent svetovej ponuky pšenice.
Rusko útočí na Odesu počas celého štyri a polročného konfliktu, ale v posledných týždňoch zintenzívnilo údery na prístavy, terminály na obilie a slnečnicový olej, ako aj na obchodné lode v ukrajinských prístavoch.
Podľa údajov z monitorovacieho nástroja MarineTraffic nevplávala vo štvrtok dopoludnia do žiadneho ukrajinského čiernomorského prístavu ani jedna obchodná loď. „V posledných dňoch je situácia najhoršia od mája 2022,“ povedal AFP odeský lodiar Anton Šapran, hoci dodal, že časť menších plavidiel je možné presmerovať do prístavov na Dunaji.
Zdroj: SITA.sk - Kolabuje námorná preprava? K blokáde Hormuzu a Húsíom v Červenom mori sa pridávajú obmedzenia v čiernomorských prístavoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Lodiarske spoločnosti obmedzujú zastávky v ukrajinských prístavoch na pobreží Čierneho mora potom, ako Rusko zintenzívnilo útoky v tejto oblasti, ktorá je kľúčovým námorným koridorom pre svetový export obilia, informovali vo štvrtok majitelia lodí a predstavitelia ukrajinských úradov.
Vyššie riziko aj ceny obilia
Podľa námornej spravodajskej spoločnosti Lloyd’s List Intelligence ruské útoky zvyšujú riziká pre obchodné lode, čo tlačí nahor ceny pšenice. Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha upozornil, že v stredu „cez ukrajinský čiernomorský koridor neprešla ani jedna loď, a to v čase vrcholiacej žatvy“, čo podľa neho ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť.
Dve veľké lodné spoločnosti, Maersk a Hapag‑Lloyd, oznámili pozastavenie operácií v prístave Čornomorsk. „Nedávne raketové a dronové útoky v oblasti Odesy výrazne zvýšili prevádzkové a bezpečnostné riziká,“ uviedla Hapag‑Lloyd pre agentúru AFP.
#BREAKING Another foreign-flagged vessel takes a direct hit from a Russian missile in Odesa port. Enormous fire - the strike appears to have landed squarely on the bridge. No firefighting equipment in sight. Appears planned and targeted. Ships are being picked off like flies on a… pic.twitter.com/Fs7UBayqxD
— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) July 19, 2026
Ukrajina je významným exportérom obilia a rastlinných olejov, pričom 90 percent jej vývozu prechádza cez čiernomorské prístavy v okolí Odesy. Rusko a Ukrajina spolu produkujú približne 30 percent svetovej ponuky pšenice.
Rusko útočí na Odesu počas celého štyri a polročného konfliktu, ale v posledných týždňoch zintenzívnilo údery na prístavy, terminály na obilie a slnečnicový olej, ako aj na obchodné lode v ukrajinských prístavoch.
Podľa údajov z monitorovacieho nástroja MarineTraffic nevplávala vo štvrtok dopoludnia do žiadneho ukrajinského čiernomorského prístavu ani jedna obchodná loď. „V posledných dňoch je situácia najhoršia od mája 2022,“ povedal AFP odeský lodiar Anton Šapran, hoci dodal, že časť menších plavidiel je možné presmerovať do prístavov na Dunaji.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kolabuje námorná preprava? K blokáde Hormuzu a Húsíom v Červenom mori sa pridávajú obmedzenia v čiernomorských prístavoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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