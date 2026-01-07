Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

07. januára 2026

Prokurátorom vznikla špecializácia na trestné činy korupcie, Žilinka o jej zriadení rozhodol ešte v decembri


Prokurátori by sa podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku mali špecializovať na trestné činy



bp_7748 676x451 7.1.2026 (SITA.sk) - Prokurátori by sa podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku mali špecializovať na trestné činy korupcie, a to na jednotlivých krajských prokuratúrach, ako aj na odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR. Šéf slovenskej prokuratúry to napísal na sociálnej sieti s tým, že o zriadení takejto špecializácie rozhodol ešte koncom decembra 2025.


"Ide o formálne zavŕšenie procesu opatrení kontinuálne prijímaných za účelom zabezpečenia účinného a efektívneho výkonu pôsobnosti prokuratúry v trestných veciach korupcie," zdôraznil Žilinka. Opatrenie podľa neho tiež prispeje k plneniu úloh prokuratúry vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov.

Podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii krok správnym smerom, sama o sebe však veľa nezmení, ak nezačne konať polícia.

„Prokurátori môžu konať až vtedy, keď majú dôkazy od polície. Ak polícia korupciu aktívne nevyhľadáva a nedokáže ju dokumentovať v čase, keď vzniká, výsledky neprídu. Spätne sa korupcia dokazuje len výnimočne,“ skonštatoval podpredseda hnutia Viliam Karas. Zároveň poukázal na to, že ľudia dnes polícii neveria a boja sa oznamovať korupciu. „Výsledok je jednoduchý – mlčia, dôkazy nevznikajú a vyšetrovania sa ani nezačnú,“ dodal Karas.


Zdroj: SITA.sk - Prokurátorom vznikla špecializácia na trestné činy korupcie, Žilinka o jej zriadení rozhodol ešte v decembri © SITA Všetky práva vyhradené.

