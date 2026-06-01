01. júna 2026

Keď oni päťsto cieľov, mi aspoň jeden, ale poriadny. Lukašenko sa údajne nepriamo vyhráža likvidáciou Zelenského


Bieloruský vodca reagoval na varovanie ukrajinskej armády, že v Bielorusku identifikovali 500 možných cieľov, ak by sa Minsk rozhodol priamo zapojiť do vojny. Bielorusko má na Ukrajine jeden „hlavný ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Bieloruský vodca reagoval na varovanie ukrajinskej armády, že v Bielorusku identifikovali 500 možných cieľov, ak by sa Minsk rozhodol priamo zapojiť do vojny.


Bielorusko má na Ukrajine jeden „hlavný cieľ“, vyhlásil cez víkend bieloruský diktátor Alexander Lukašenko v reakcii na vyhlásenie Kyjeva, že na bieloruskom území identifikovali päťsto potenciálnych cieľov na svoje útoky, ak sa Minsk priamo zapojí do ruskej vojny na Ukrajine.

„Možno identifikovali 500 cieľov. Ale my máme jeden hlavný cieľ s presnými súradnicami a je veľmi blízko Bieloruska. Aj oni to dobre vedia,“ citoval Lukašenka v nedeľu ukrajinský portál The Kyiv Independent.

Ofenzíva zo smeru Bieloruska


Na pozadí rastúceho napätia po spoločných bielorusko‑ruských jadrových cvičeniach tak reagoval na slová veliteľa bezposádkových systémov ukrajinských ozbrojených síl Roberta Brovdiho, ktorý minulý týždeň varoval, že v Bielorusku identifikovali potenciálne ciele, ak by sa Minsk rozhodol priamo zapojiť do vojny na Ukrajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr upozornil, že Ukrajina sa pripravuje na možnú ofenzívu zo severu, ktorej súčasťou by mohlo byť aj Bielorusko.

Potrava pre delá


Lukašenko zároveň bagatelizoval bojové schopnosti ukrajinských jednotiek rozmiestnených pri bieloruskej hranici a označil ich za „krmivo pre delá“. Odmietol aj Zelenského varovania pred vojenskou hrozbou zo strany Minska. „Ukrajinská armáda nechce žiadnu vojnu s Bieloruskom. To viem určite,“ povedal podľa ukrajinského portálu.

Zelenskyj minulý mesiac vyhlásil, že Ukrajina je pripravená prijať „preventívne“ opatrenia proti Rusku a Bielorusku v reakcii na možné hrozby pozdĺž severnej hranice. Lukašenkov režim „musí pochopiť, že ak dôjde k agresii proti Ukrajine, proti nášmu ľudu, budú z toho dôsledky,“ povedal ukrajinský líder s tým, že Moskva sa môže snažiť zatiahnuť Minsk ešte hlbšie do vojny.

Vzťahy medzi Kyjevom a Minskom sa prudko zhoršili po vypuknutí vojny, keď Bielorusko na začiatku roka 2022 umožnilo ruským jednotkám využiť svoje územie na útoky proti Ukrajine.



