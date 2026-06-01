Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
01. júna 2026
Pre izraelskú ofenzívu v Libanone hrozia Revolučné gardy aktivovaním nových frontov aj s pomocou jemenských povstalcov
Hrozby Revolučných gárd prišli potom, ako iránske média informovali o pozastavení rozhovorov so Spojenými štátmi o ukončení vojny pre „pokračujúce zločiny sionistického režimu ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Hrozby Revolučných gárd prišli potom, ako iránske média informovali o pozastavení rozhovorov so Spojenými štátmi o ukončení vojny pre „pokračujúce zločiny sionistického režimu v Libanone“.
Irán otvorí nové vojnové fronty a ponechá Hormuzský prieliv uzavretý, pohrozili v pondelok iránske Revolučné gardy v reakcii na prebiehajúcu izraelskú ofenzívu v Libanone.
„Irán považuje prekročenie červených čiar v Libanone a Gaze za priamu vojnu,“ citovala vyhlásenie spravodajskej organizácie Revolučných gárd štátna televízia. „Na oplátku je odhodlaný vykonávať obranné operácie prijímaním zmysluplných krokov a otváraním nových frontov“ so zachovaním status quo v Hormuzskom prielive, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Poradca najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Modžtabu Chameneího, Mohsen Rezáí, na platforme X v pondelok večer uviedol, že „eskalácia napätia v Libanone nebude tolerovaná“. „Trpezlivosť ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky má svoje hranice,“ dodal.
Agentúra Tasním predtým informovala, že Irán a jeho spojenci vrátane jemenských Húsíov sú v odvete na izraelské operácie v Libanone pripravení „aktivovať ďalšie fronty, napríklad v prielive Bab al‑Mandab“ pri vstupe do Červeného mora.
Hrozby Revolučných gárd prišli krátko potom, ako iránske média oznámili, že Teherán pozastavil sprostredkované rozhovory so Spojenými štátmi o ukončení vojny pre „pokračujúce zločiny sionistického režimu (Izraela) v Libanone“.
Zdroj: SITA.sk - Pre izraelskú ofenzívu v Libanone hrozia Revolučné gardy aktivovaním nových frontov aj s pomocou jemenských povstalcov © SITA Všetky práva vyhradené.
