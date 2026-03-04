Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kazimír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Radíme

04. marca 2026

Na vznik obezity sa podieľa viacero faktorov. Toto hovoria odborníci



K vzniku obezity môže prispieť aj nedostatok spánku a zvýšená miera stresu, genetické predispozície, hormonálne poruchy, užívanie niektorých liekov či vplyv rodinného a sociálneho prostredia.



Zdieľať
Na vznik obezity sa podieľa viacero faktorov. Toto hovoria odborníci

Na vzniku obezity sa podieľa viacero faktorov, kľúčová je prevencia. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava pri príležitosti Svetového dňa obezity. Uviedol, že v posledných desaťročiach sa výskyt nadváhy a obezity výrazne zvýšil. Tento problém sa podľa odborníkov čoraz častejšie objavuje aj u detí a dospievajúcich.


Podľa RÚVZ sa na vzniku obezity podieľa viacero faktorov, ktoré sa často navzájom kombinujú. Patria medzi ne nadmerný energetický príjem, nevhodné stravovacie návyky či nedostatok pohybovej aktivity. K vzniku obezity môže prispieť aj nedostatok spánku a zvýšená miera stresu, genetické predispozície, hormonálne poruchy (napríklad poruchy štítnej žľazy), užívanie niektorých liekov či vplyv rodinného a sociálneho prostredia.

RÚVZ vysvetlil, že obezita je stav, pri ktorom dochádza k nadmernému ukladaniu telesného tuku v organizme. „Tento stav môže výrazne zvýšiť riziko vzniku viacerých ochorení, najmä srdcovo-cievnych chorôb, cukrovky druhého typu, vysokého krvného tlaku, ochorení pohybového aparátu alebo niektorých druhov rakoviny,“ priblížil.

Na posúdenie primeranej telesnej hmotnosti sa najčastejšie používa BMI (Body Mass Index) - index telesnej hmotnosti. „Tento ukazovateľ sa vypočíta ako pomer telesnej hmotnosti a druhej mocniny telesnej výšky. Okrem BMI sa pri hodnotení zdravotného rizika využíva aj meranie obvodu pásu alebo pomeru obvodu pásu a bokov (WHR), ktoré pomáhajú posúdiť rozloženie telesného tuku v tele,“ dodala Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ.

Súčasťou prevencie je najmä vyvážená a pestrá strava s dostatkom ovocia, zeleniny a vlákniny, pravidelná fyzická aktivita (aspoň 30 minút denne) či obmedzenie konzumácie sladkých nápojov a vysoko spracovaných potravín. Dôležitý je aj dostatok spánku. Podľa úradu zohráva významnú úlohu aj informovanosť verejnosti a podpora zdravých návykov už od detstva.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Ako doplníte doma spotrebovaný kyslík? Toto radia odborníci (18. 2. 2026)
 Elektronické prihlášky na stredné školy odštartovali: Na čo si dať pozor? (11. 2. 2026)
 Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník (10. 2. 2026)
 Viete, ako efektívne obmedziť šírenie vírusov? Toto radia odborníci (26. 1. 2026)
 Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém (24. 1. 2026)
 Radíme: Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome (12. 1. 2026)
 Nízke teploty môžu škodiť zdraviu, ohrozené sú najmä deti (7. 1. 2026)
 PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor (9. 12. 2025)
 Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky (10. 11. 2025)
 Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy (25. 8. 2025)



<< predchádzajúci článok
R. Müller: L. Pišta je veľmi talentovaný, teším sa na jeho výkon

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 