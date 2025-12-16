|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 16.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Albína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Keď piješ, nešoféruj! OZ Fórum PSR a Slovnaft spúšťajú kampaň proti alkoholu za volantom
Tagy: Alkohol Alkohol za volantom PR
Kampaň "Keď piješ, nešoféruj" prebieha v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft od 15. do 21. decembra 2025. V predvianočnom týždni si môžu vodiči nalepiť na auto zelenú nálepku a zapojiť sa do ...
Zdieľať
16.12.2025 (SITA.sk) - Kampaň "Keď piješ, nešoféruj" prebieha v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft od 15. do 21. decembra 2025. V predvianočnom týždni si môžu vodiči nalepiť na auto zelenú nálepku a zapojiť sa do súťaže o atraktívne ceny.
Napriek všetkým osvetovým aktivitám ostáva šoférovanie pod vplyvom alkoholu jednou z najčastejších príčin tragických nehôd. Zimné mesiace patria k najrizikovejším obdobiam, pretože sviatočné posedenia, vianočné večierky či stretnutia s priateľmi často sprevádza alkohol. Líder v edukácii o zodpovednosti pri konzumácii alkoholu, občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko (FPSR), chce preto v rámci európskej iniciatívy ROADPOL Safety Days vodičom jednoducho pripomenúť, aby si sadli za volant výlučne v triezvom stave.
"Našou ambíciou je priateľsky upozorňovať a vysvetľovať, nie moralizovať. Veríme, že ľudia si chcú vyberať správne, len niekedy potrebujú jasné fakty. Práve preto pripomíname, že alkohol je len jeden, bez ohľadu na to, či ho pijete vo forme piva, vína, destilátu alebo iného drinku a že za volantom nemá miesto," približuje cieľ projektu Tomáš Huba, predseda predstavenstva Fórum Pi s rozumom.
Kampaň "Keď piješ, nešoféruj" prebieha na čerpacích staniciach Slovnaft v termíne od 15. do 21. decembra 2025. "Bezpečnosť na cestách je pre Slovnaft dlhodobou prioritou, preto nám záleží na tom, aby vodiči jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Podporou kampane 'Keď piješ, nešoféruj' chceme vyslať jasný signál, že žiaden pohárik nestojí za riskovanie vlastného ani cudzieho života. Sme hrdí, že sme súčasťou projektu, ktorý prispieva k vyššej bezpečnosti na cestách, najmä v predvianočnom období," hovorí Lucia Čorbová z PR oddelenia spoločnosti Slovnaft.
Každý vodič, ktorý natankuje na čerpacích staniciach Slovnaft, dostane nálepku s QR kódom. Po jeho načítaní sa dostane na krátky online kvíz "Čo vieš o alkohole?", ktorý hravou formou testuje vedomosti o pití alkoholu a zároveň vyvracia s tým spojené mýty. "V závere kvízu sa každý môže zaregistrovať do súťaže o atraktívne ceny v aplikácii Slovnaft Move, ktorá prináša vodičom množstvo každodenných výhod. Tí, ktorí ju ešte nepoužívajú, si aplikáciu ľahko stiahnu do mobilu cez AppStore alebo GooglePlay," dodáva Lucia Čorbová.
Zelená nálepka však nie je len nosičom QR kódu a motiváciou súťažiť o ceny, ale predovšetkým symbolom vyjadrenia vlastného postoja k bezpečnosti na cestách. Ten môžu vodiči vyjadriť veľmi jednoducho tým, že si nálepku nalepia na auto. "Každý rok sa stretávame s tragédiami, ktorým sa dalo predísť jediným rozhodnutím. Preto chceme kampaňou "Keď piješ, nešoféruj" dostať medzi vodičov jednoduché fakty: alkohol je len jeden a za volantom nemá miesto. Kampaň nie je o moralizovaní, ale o edukácii, ktorá ľuďom pomáha robiť zodpovedné rozhodnutia. Nálepky, QR kód aj súťaž sú len spôsobom, ako túto myšlienku spraviť dostupnou a veríme, že vďaka spolupráci so spoločnosťou Slovnaft sa nám podarí čo najviac ju rozšíriť," uzatvára Tomáš Huba.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď piješ, nešoféruj! OZ Fórum PSR a Slovnaft spúšťajú kampaň proti alkoholu za volantom © SITA Všetky práva vyhradené.
Napriek všetkým osvetovým aktivitám ostáva šoférovanie pod vplyvom alkoholu jednou z najčastejších príčin tragických nehôd. Zimné mesiace patria k najrizikovejším obdobiam, pretože sviatočné posedenia, vianočné večierky či stretnutia s priateľmi často sprevádza alkohol. Líder v edukácii o zodpovednosti pri konzumácii alkoholu, občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko (FPSR), chce preto v rámci európskej iniciatívy ROADPOL Safety Days vodičom jednoducho pripomenúť, aby si sadli za volant výlučne v triezvom stave.
"Našou ambíciou je priateľsky upozorňovať a vysvetľovať, nie moralizovať. Veríme, že ľudia si chcú vyberať správne, len niekedy potrebujú jasné fakty. Práve preto pripomíname, že alkohol je len jeden, bez ohľadu na to, či ho pijete vo forme piva, vína, destilátu alebo iného drinku a že za volantom nemá miesto," približuje cieľ projektu Tomáš Huba, predseda predstavenstva Fórum Pi s rozumom.
Partnerom kampane je spoločnosť Slovnaft
Kampaň "Keď piješ, nešoféruj" prebieha na čerpacích staniciach Slovnaft v termíne od 15. do 21. decembra 2025. "Bezpečnosť na cestách je pre Slovnaft dlhodobou prioritou, preto nám záleží na tom, aby vodiči jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Podporou kampane 'Keď piješ, nešoféruj' chceme vyslať jasný signál, že žiaden pohárik nestojí za riskovanie vlastného ani cudzieho života. Sme hrdí, že sme súčasťou projektu, ktorý prispieva k vyššej bezpečnosti na cestách, najmä v predvianočnom období," hovorí Lucia Čorbová z PR oddelenia spoločnosti Slovnaft.
Zelená nálepka a kvíz o ceny
Každý vodič, ktorý natankuje na čerpacích staniciach Slovnaft, dostane nálepku s QR kódom. Po jeho načítaní sa dostane na krátky online kvíz "Čo vieš o alkohole?", ktorý hravou formou testuje vedomosti o pití alkoholu a zároveň vyvracia s tým spojené mýty. "V závere kvízu sa každý môže zaregistrovať do súťaže o atraktívne ceny v aplikácii Slovnaft Move, ktorá prináša vodičom množstvo každodenných výhod. Tí, ktorí ju ešte nepoužívajú, si aplikáciu ľahko stiahnu do mobilu cez AppStore alebo GooglePlay," dodáva Lucia Čorbová.
Pre výhercov sú pripravené ceny:
- 1 x Kúpeľný wellness balík pre 2 osoby v Hoteli pod Zámkom Bojnice
- 3 x GIFT karta Slovnaft v hodnote 50 €
- 3 x Alkoholtester Sencor
- 3 x Balíček výživových doplnkov Terézia
Zelená nálepka však nie je len nosičom QR kódu a motiváciou súťažiť o ceny, ale predovšetkým symbolom vyjadrenia vlastného postoja k bezpečnosti na cestách. Ten môžu vodiči vyjadriť veľmi jednoducho tým, že si nálepku nalepia na auto. "Každý rok sa stretávame s tragédiami, ktorým sa dalo predísť jediným rozhodnutím. Preto chceme kampaňou "Keď piješ, nešoféruj" dostať medzi vodičov jednoduché fakty: alkohol je len jeden a za volantom nemá miesto. Kampaň nie je o moralizovaní, ale o edukácii, ktorá ľuďom pomáha robiť zodpovedné rozhodnutia. Nálepky, QR kód aj súťaž sú len spôsobom, ako túto myšlienku spraviť dostupnou a veríme, že vďaka spolupráci so spoločnosťou Slovnaft sa nám podarí čo najviac ju rozšíriť," uzatvára Tomáš Huba.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď piješ, nešoféruj! OZ Fórum PSR a Slovnaft spúšťajú kampaň proti alkoholu za volantom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Alkohol Alkohol za volantom PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka žiada zásah Pellegriniho, novela Trestného zákona je podľa neho škodlivá
Žilinka žiada zásah Pellegriniho, novela Trestného zákona je podľa neho škodlivá
<< predchádzajúci článok
Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO
Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO