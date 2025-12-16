Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

16. decembra 2025

Žilinka žiada zásah Pellegriniho, novela Trestného zákona je podľa neho škodlivá


Tagy: Generálny prokurátor Národná rada SR Novela Trestného zákona Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini by mal podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku vrátiť schválenú



maros zilinka 2 676x451 16.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini by mal podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku vrátiť schválenú novelu Trestného zákona do parlamentu. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti. Opätovne poukázal na škodlivosť novely a pokladá za naliehavé, aby prezident novelu Trestného zákona vrátil do Národnej rady SR.


Generálny prokurátor sa 11. decembra vyjadril, že považuje doplňujúci návrh k novele Trestného zákona, ktorý obsahuje ustanovenie o použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za vecne nenáležitý a škodlivý. Reagoval tak na pozmeňujúci a doplňujúci návrh koaličných poslancov Richarda Glücka, Zuzany Plevíkovej a Richarda Eliáša k novele Trestného zákona.

Ten totiž okrem iného novelizuje aj Trestný poriadok a zavádza kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti „Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania, bez predchádzajúcej odbornej diskusie a posúdenia možných dôsledkov takej legislatívnej zmeny,“ vyhlásil Žilinka, ktorý opakovane kritizoval aj zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka žiada zásah Pellegriniho, novela Trestného zákona je podľa neho škodlivá

