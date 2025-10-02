Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Levoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Počítače

02. októbra 2025

Konšpirátori.sk uspeli na súde už po štvrtýkrát, český web AC24 ostane na zozname problematických stránok


Tagy: Súdy Web zoznam

Projekt Konšpirátori.sk sa zaradením českého konšpiračného webu AC24 na zoznam sporných stránok nedopustil nekalosúťažného konania. Rozhodol o tom Mestský súd ...



Zdieľať
gettyimages 1307990239 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - Projekt Konšpirátori.sk sa zaradením českého konšpiračného webu AC24 na zoznam sporných stránok nedopustil nekalosúťažného konania. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava III na štvrtkovom pojednávaní. Ako informoval predseda občianskeho združenia Konšpirátori.sk Ján Urbančík, po zamietnutí žalôb od Hlavných správ, Štandardu a českých Parlamentných listov ide už o štvrtú súdnu výhru projektu v rade.


"Súd aj v prípade webu AC24 uznal naše právo na vecnú kritiku, ktorá nemôže byť zamieňaná s nekalou súťažou,” komentoval verdikt Urbančík. Ako ďalej povedal, nevie si ani predstaviť, ako by projekt mohol byť v súťažnom vzťahu so žalobcom. Pripomenul, že Konšpirátori.sk neprevádzkujú spravodajský web.

"A tak ani nemôžu byť v hospodárskej súťaži s niekým, kto roky produkuje a na svojej stránke šíri konšpiračné bludy. Náš projekt vznikol preto, aby na tieto veci upozorňoval, a nie na to, aby dezinfowebom konkuroval,” zdôraznil Urbančík.

Na zozname sporných webov s vysokou známkou


Server AC24 je spolu so svojím youtubovým kanálom podľa Urbančíka na zozname sporných webov projektu Konšpirátori.sk s vysokou známkou 9,1 z maximálnych 10.

"Odborná komisia ho tam zaradila, pretože dlhodobo šíri vyvrátené konšpiračné teórie, zavádzajúce medicínske tvrdenia (napr. o ochorení COVID-19), spochybňuje vedecký konsenzus ohľadom klimatickej zmeny a dáva nekritický priestor ruskej vojnovej propagande. Konkrétne príklady problematického obsahu sú spracované v podrobnom posudku," uviedol s tým, že web AC24 sa už od roku 2021 neúspešne snažil o vyradenie zo zoznamu.

Žalujúca strana sa na súd nedostavila


"Jeho návrh na neodkladné opatrenie voči Konšpirátorom však najprv v januári 2022 zamietol Okresný súd Bratislava I a následne toto rozhodnutie v júni 2022 potvrdil aj Krajský súd Bratislava. Od tohto momentu až do aktuálneho vydania rozsudku už AC24 zostalo v súdnom spore úplne pasívne a na dnešné súdne pojednávanie sa žalujúca strana ani nedostavila," uviedol Urbančík.

Podľa advokáta Tomáša Kamenca rovnako ako v prípade českých Parlamentných listov a slovenských Hlavných správ súd uznal, že medzi Konšpirátormi a AC24 nešlo ani len o konanie v hospodárskej súťaži. "Konšpirátori.sk nikomu nezakazujú a ani neprikazujú, kde umiestňovať na webe reklamu. Použitie zoznamu sporných webov projektu Konšpirátori.sk je na slobodnom a dobrovoľnom rozhodnutí každého inzerenta,” doplnil Kamenec.

Sprisahanie občianskeho združenia


Web AC24 v tejto súvislosti argumentoval, že projekt zoznamu problematických stránok je sprisahaním občianskeho združenia Konšpirátori.sk, ktoré projekt prevádzkuje, v spojení s bývalým prevádzkovateľom NetSuccess, a dokonca aj s webhostingovou spoločnosťou Platon Technologies, na ktorej serveroch projekt v minulosti bežal.

Český web sa pokúsil žalovať všetky tri subjekty, no súdy už vo fáze rozhodovania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zhodne konštatovali, že za obsah a prevádzku webu konspiratori.sk zodpovedá výhradne jej aktuálny prevádzkovateľ, teda občianske združenie Konšpirátori.sk.


Zdroj: SITA.sk - Konšpirátori.sk uspeli na súde už po štvrtýkrát, český web AC24 ostane na zozname problematických stránok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdy Web zoznam
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Keď sa proroctvo stane realitou. Je tu novinka Ako vyriešiť vlastnú vraždu
<< predchádzajúci článok
Od štvrtka do utorka sa v 23 slovenských mestách koná Deň architektúry

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 