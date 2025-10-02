|
Konšpirátori.sk uspeli na súde už po štvrtýkrát, český web AC24 ostane na zozname problematických stránok
Projekt Konšpirátori.sk sa zaradením českého konšpiračného webu AC24 na zoznam sporných stránok nedopustil nekalosúťažného konania. Rozhodol o tom Mestský súd ...
2.10.2025 (SITA.sk) - Projekt Konšpirátori.sk sa zaradením českého konšpiračného webu AC24 na zoznam sporných stránok nedopustil nekalosúťažného konania. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava III na štvrtkovom pojednávaní. Ako informoval predseda občianskeho združenia Konšpirátori.sk Ján Urbančík, po zamietnutí žalôb od Hlavných správ, Štandardu a českých Parlamentných listov ide už o štvrtú súdnu výhru projektu v rade.
"Súd aj v prípade webu AC24 uznal naše právo na vecnú kritiku, ktorá nemôže byť zamieňaná s nekalou súťažou,” komentoval verdikt Urbančík. Ako ďalej povedal, nevie si ani predstaviť, ako by projekt mohol byť v súťažnom vzťahu so žalobcom. Pripomenul, že Konšpirátori.sk neprevádzkujú spravodajský web.
"A tak ani nemôžu byť v hospodárskej súťaži s niekým, kto roky produkuje a na svojej stránke šíri konšpiračné bludy. Náš projekt vznikol preto, aby na tieto veci upozorňoval, a nie na to, aby dezinfowebom konkuroval,” zdôraznil Urbančík.
Server AC24 je spolu so svojím youtubovým kanálom podľa Urbančíka na zozname sporných webov projektu Konšpirátori.sk s vysokou známkou 9,1 z maximálnych 10.
"Odborná komisia ho tam zaradila, pretože dlhodobo šíri vyvrátené konšpiračné teórie, zavádzajúce medicínske tvrdenia (napr. o ochorení COVID-19), spochybňuje vedecký konsenzus ohľadom klimatickej zmeny a dáva nekritický priestor ruskej vojnovej propagande. Konkrétne príklady problematického obsahu sú spracované v podrobnom posudku," uviedol s tým, že web AC24 sa už od roku 2021 neúspešne snažil o vyradenie zo zoznamu.
"Jeho návrh na neodkladné opatrenie voči Konšpirátorom však najprv v januári 2022 zamietol Okresný súd Bratislava I a následne toto rozhodnutie v júni 2022 potvrdil aj Krajský súd Bratislava. Od tohto momentu až do aktuálneho vydania rozsudku už AC24 zostalo v súdnom spore úplne pasívne a na dnešné súdne pojednávanie sa žalujúca strana ani nedostavila," uviedol Urbančík.
Podľa advokáta Tomáša Kamenca rovnako ako v prípade českých Parlamentných listov a slovenských Hlavných správ súd uznal, že medzi Konšpirátormi a AC24 nešlo ani len o konanie v hospodárskej súťaži. "Konšpirátori.sk nikomu nezakazujú a ani neprikazujú, kde umiestňovať na webe reklamu. Použitie zoznamu sporných webov projektu Konšpirátori.sk je na slobodnom a dobrovoľnom rozhodnutí každého inzerenta,” doplnil Kamenec.
Web AC24 v tejto súvislosti argumentoval, že projekt zoznamu problematických stránok je sprisahaním občianskeho združenia Konšpirátori.sk, ktoré projekt prevádzkuje, v spojení s bývalým prevádzkovateľom NetSuccess, a dokonca aj s webhostingovou spoločnosťou Platon Technologies, na ktorej serveroch projekt v minulosti bežal.
Český web sa pokúsil žalovať všetky tri subjekty, no súdy už vo fáze rozhodovania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zhodne konštatovali, že za obsah a prevádzku webu konspiratori.sk zodpovedá výhradne jej aktuálny prevádzkovateľ, teda občianske združenie Konšpirátori.sk.
Zdroj: SITA.sk - Konšpirátori.sk uspeli na súde už po štvrtýkrát, český web AC24 ostane na zozname problematických stránok © SITA Všetky práva vyhradené.
Na zozname sporných webov s vysokou známkou
Žalujúca strana sa na súd nedostavila
Sprisahanie občianskeho združenia
Zdroj: SITA.sk - Konšpirátori.sk uspeli na súde už po štvrtýkrát, český web AC24 ostane na zozname problematických stránok © SITA Všetky práva vyhradené.
