Štvrtok 23.10.2025
Meniny má Alojzia
Denník - Správy
23. októbra 2025
POP S DUŠOU: TEDDY SWIMS NA COLOURS OF OSTRAVA 2026 V ČESKEJ PREMIÉRE
Druhým potvrdeným vystupujúcim Colours of Ostrava v júli 2026 je Teddy Swims. Americký hudobník sa v rámci svojho celosvetového turné I've Tried Everything But Therapy predstaví po prvýkrát pred českým publikom.
Autor hitov Bad Dreams alebo Lose Control je známy svojimi bezchybnými vystúpeniami, na ktorých naplno vyniká jeho spev. Spoločne s predtým ohlásenými Twenty One Pilots naznačuje silný ročník, ktorý si užijú návštevníci Dolných Vítkovíc medzi 15. a 18. júlom. Štvordňové vstupenky sú v predaji aktuálne za 3 990 korún, prvá vlna 1000 FRESH lístkov bola minulý týždeň vypredaná, aktuálne je zvýhodnené vstupné pre mladých k dispozícii za 2 990 korún. V predaji je tiež obmedzený počet VIP+ vstupeniek.
V roku 2024 si používatelia Spotify púšťali skladbu Lose Control tak často, že sa stala celosvetovo piatou najstreamovanejšou daného roku. Singel pritom vyšiel už v júni predchádzajúceho roka. Ale aj na vrchol prestížnej Billboard Hot 100 mu to trvalo od štartu na 99. priečke neuveriteľných 32 týždňov. V hitparáde sa udržala skladba viac ako dva roky, z toho 80 týždňov bola v prednej desiatke najhranejších.
Teddy Swims nemal raketový štart ako niektorí jeho súputníci, naopak pozvoľna šplhal. Ale stále sa udržuje medzi kráľmi. Niektorí poslucháči nedohliadnu ďalej ako za ultimátny hit Lose Control, kto ale prenikol do tvorby amerického hudobníka viac, spoznal, aké rýdze zlato vo svojom hrdle nosia.
"Koncertne sa máme na čo tešiť! Veľa emócií a žánrov schovaných za bradou tridsaťtriročného speváka, ktorý vám doručí to, čo má. Bez príkras," výstižne komentuje umelecký riaditeľ festivalu Filip Košťálek. Že ide o prirodzený talent, jedinečný hlas, ktorý si získava pozornosť po pár tónoch, možno rozpoznať z archívnych youtubových videí z rokov 2018 až 2020. Teddy Swims, vlastným menom Jaten Collin Dimsdale, vtedy ešte postrádal väčšinu svojich súčasných tetovaní na tvári. Coververzie hitov od Michaela Jacksona, Marvina Gaya alebo Shaniy Twain pritiahli pozornosť aj hudobných profesionálov. Na začiatku roku 2020 tak podpísal Teddy zmluvu s Warner Records, a naplno začala cesta v ústrety zaplneným halám a štadiónom po celom svete.
"Do kvality vystúpenia môže razantne prehovoriť skvelá dramaturgia, scénografia s množstvom efektov, projekcií, svetiel a bombastickou choreografiou, alebo to môže byť úplne nepodstatné. Pretože na pódiu stojí niekto, kto sa len priblíži k mikrofónu a vy idete do kolien. To je Teddy Swims. Sme radi že ho do Česka môžeme priviesť prvýkrát práve my,“ hovorí Košťálek.
Ako sám rodák z juhovýchodného pobrežia USA s nadsadením hovorí, k svojmu hlasu sa musel prepiť a prefajčiť. Trochu nezriadeného prístupu k životospráve ale len dodala iskru, ktorú v sebe nosil od malička. Často počúval, že má hlas, ktorý by mal počuť svet. Počas štúdia našiel záľubu v dramatickom krúžku aj zborovom speve. Neskôr prešiel niekoľkými kapelami, kde sa učil. Nie vždy bol výsledok stopercentný. Postupne sa prepracoval na nahrávanie coverov na YouTube. Prostredníctvom spevu chcel zdieľať pozitívne hodnoty, vzdať hold silným speváčkam a spevákom, aby sa onedlho sám zaradil vedľa nich. A aj keď dnes nemá problém vypredať sály pre desaťtisíce fanúšikov, stále dokáže prekvapiť nečakanou návštevou malebnej írskej krčmičky alebo speváckou výpomocou buskerovi v uliciach Sydney.
Teddy Swims vydal svoj dlhohrajúci debutový album I've Tried Everything But Therapy (Part 1) v roku 2023. O rok neskôr pridal niekoľko bonusových skladieb a na začiatku roku 2025 prišiel s druhým dielom. Na ňom nadviazal na hity Lose Control a The Door nemenej úspešnými singlami Bad Dreams či Guilty. Zatiaľ posledná vydaná skladba Gone Gone Gone je spoločnou spoluprácou s Davidom Guettom a Tones And I.
Festival Colours of Ostrava obsadí areál Dolnej oblasti Vítkovíc v dňoch 15. až 18. júla 2026. Štvordňové vstupenky sú aktuálne v predaji za cenu 3 990 korún, o tisíc korún lacnejšie vyjdú FRESH vstupenky (pre mladých od 15 do 21 rokov), 1 4 dovŕšenie 15 rokov veku a na 15 990 vyjde VIP+ vstupenka s prístupom do VIP, vrátane obmedzenej konzumácie jedla a pitia. Všetky vstupenky vrátane ďalších informácií sú dostupné na webe colours.cz.
