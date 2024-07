Keď vás na ME vo futbale nebaví sledovať nudné Francúzsko, prepnite na iný kanál, vraví tréner vicemajstrov sveta Deschamps

Čísla hovoria za všetko

Francúzsko je výnimočné v obrane

9.7.2024 (SITA.sk) - V utorňajšom semifinálovom zápase futbalových majstrovstiev Európy medzi Španielskom a Francúzskom sa stretnú dve mužstvá s veľmi odlišnými hernými štýlmi. Zatiaľ čo Španielsko predvádza na šampionáte pôsobivé výkony, Francúzsko čelí kritike za nudný futbal.Toto hodnotenie sa však nepozdáva trénerovi „Les Bleus“ Didierovi Deschampsovi , ktorý je však známy tým, že prvoradý je preňho zakaždým výsledok.„Nudí vás Francúzsko? Sledujte niečo iné, na tom nezáleží,“ snažil sa odvrátiť kritiku tréner Francúzov.Čísla však hovoria za všetko. Kým výber Španielska vyhral všetkých päť zápasov na turnaji a strelil v nich 11 gólov, francúzske mužstvo dosiaľ zaznamenalo iba tri presné zásahy, pričom obe dosiahnuté víťazstvá na turnaji boli výsledkom 1:0 vďaka vlastencovi súpera. Zvyšný presný zásah zaznamenal Kylian Mbappé z pokutového kopu.Francúzi v doterajšom priebehu šampionátu nenadchli, no napriek tomu sú v semifinále. Spomenutý kapitán Mbappé si akoby nezvykol na nosenie ochrannej masky, ktorú mu naordinovali pre zlomeninu nosa z úvodného stretnutia proti Rakúšanom. Herne sa zatiaľ nenašiel ani ostrieľaný Antoine Griezmann , ktorý vystriedal už dve pozície - v strede poľa a na pravom krídle.„Máme stopercentnú slepú dôveru v Mbappého a Griezmanna. Vieme, že sú to hráči, ktorí dokážu v okamihu zmeniť zápas,“ povedal stredopoliar Adrien Rabiot Oproti nudnému štvrťfinále Francúzska s Portugalskom, ktoré vicemajstri sveta vyhrali až v jedenástkovom rozstrele, Španielsko triumfovalo nad Nemeckom 2:1 v dramatickom zápase gólom v predposlednej minúte predĺženia.Španielsko je podľa Rabiota „tímom, ktorý hrá najlepšie na turnaji“. Francúzsko je zas výnimočné v obrane, keď dosiaľ inkasovalo jediný presný zásah - v dueli skupinovej časti proti Poľsku (1:1), aj to iba z pokutového kopu.Zápas proti Španielsku bude pre Deschampsových zverencov skúškou a príležitosťou osláviť jeho 12-ročné pôsobenie na lavičke Francúzska úspechom.