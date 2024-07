Tréner Anglicka Southgate vníma Holandsko ako najnáročnejšieho súpera na turnaji, je však sebavedomý

Enormná kritika napriek víťazstvám

Štvrtý vzájomný stret Angličanov a Holanďanov

9.7.2024 (SITA.sk) - Anglická futbalová reprezentácia je krok od toho, aby si po troch rokoch zopakovala finálovú účasť na kontinentálnom šampionáte a mohla napraviť finálovú prehru s Talianskom, ktorá rozžialila ikonický štadión Wembley i celú krajinu. Na prebiehajúcom šampionáte v Nemecku však musia zverenci trénera Garetha Southgatea najprv zdolať Holanďanov, s ktorými sa stretnú v stredajšom semifinálovom zápase v Dortmunde."Faktom je, že teraz znova klopeme na dvere. Využívame konzistentnosť výkonov a využívame skúsenosti. Verím, že nám to pomôže," povedal pre oficiálny web Európskej futbalovej únie UEFA ) Southgate, ktorý sa s Anglickom predstaví už v treťom semifinále od nástupu do funkcie.äAngličania na ME 2024 zatiaľ doteraz nenašli premožiteľa ani v jednom z piatich duelov, no i tak čelia enormnej kritike za nepresvedčivé výkony a neestetický herný prejav."Nepochybujem o tom, že nás čaká súper s kvalitou, s ktorou sme sa zatiaľ na turnaji nestretli. Myslím si, že majú veľmi dobrý tím, čo znamená, že budeme mať ešte menší priestor na to, aby sme robili nejaké chyby," povedal kouč, ktorého výber na turnaji v základnej skupine zvíťazil nad Srbskom, remizoval s Dánskom a Slovinskom, v osemfinále "s odretými ušami" vyradil Slovensko a v štvrťfinále uspel až po jedenástkovom rozstrele so Švajčiarskom.V stredu pôjde o štvrtý vzájomný stret Angličanov a Holanďanov na veľkom turnaji. "Oranjes" triumfovali 3:1 na ME 1988 vďaka hetriku Marca van Bastena , na MS v roku 1990 sa zrodila bezgólová remíza a na ME 1996 Angličania vyhrali na domácej pôde 4:1, čo však bolo ich jediné víťazstvo nad Holanďanmi v ostatných deviatich dueloch. Angličania majú navyše horšiu vzájomnú bilancia spomedzi tímov, s ktorými odohrali viac ako 20 duelov, iba proti Brazílii."Ja osobne nevidím žiadny dôvod, prečo by sme ich nemohli poraziť. Je to jedna noc, bude to jeden zápas," sebavedomo prehlásil 53-ročný Southgate. Holanďania sa v semifinále ME predstavia po dlhých 20 rokoch. Podľa slov trénera Ronalda Koemana sa majú v nasledujúcom zápase o čo oprieť."Chceme sa viezť na pozitívnej vlne, na ktorú sme naskočili zvládnutými duelmi s Rumunmi a Turkami. Čaká nás magická noc s konfrontáciou dvoch veľkých futbalových národov," povedal pre web UEFA skúsený kouč Koeman, ktorý ME vyhral ešte ako aktívny hráč v roku 1988.