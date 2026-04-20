Keď život chutí bez obmedzení


Zamilujte si momenty, pri ktorých netreba rozmýšľať, stačí si ich len vychutnávať. Ikona medzi slovenskými sektami, Hubert de Luxe, posúva zážitok z pitia šumivého vína na ...



20.4.2026 (SITA.sk) - Zamilujte si momenty, pri ktorých netreba rozmýšľať, stačí si ich len vychutnávať.


Ikona medzi slovenskými sektami, Hubert de Luxe, posúva zážitok z pitia šumivého vína na úplne novú úroveň. Spája v sebe dve najžiadanejšie vlastnosti dnešnej doby – slobodu, ktorú so sebou nesie pitie nealkoholického nápoja, a maximálnu praktickosť balenia s objemom len 0,2 l.

Zoznámte sa s novinkou, ktorá sa zmestí do kabelky, vrecka saka, malého ruksaku či piknikového koša. Hubert de Luxe v nealko mini verzii je tu pre všetkých, ktorí si chcú život vychutnávať naplno, kedykoľvek a hlavne bez potreby robiť kompromisy.

Malé balenie, ktoré rieši veľké dilemy


Vždy, keď dostanete chuť na osviežujúci prípitok, nebudete musieť otvárať klasickú fľašu s objemom 0,75 l. Vypustite premýšľanie nad tým, či ju stihnete dopiť, či nevyšumí. Nevyšumí. Nový Hubert de Luxe 0,2 l je na dodanie šmrncu okamihu, ktorý stojí za prípitok, akurát.

Navyše je tento "drobec" vybavený praktickým skrutkovým uzáverom, takže fľašu otvoríte (a prípadne opäť zatvoríte) ľahko v každom prípade a nestratí eleganciu, ani keď si do ruksaka na cyklovýlet či vreciek saka na pozorovanie západu slnka nepribalíte poháre na stopke.

Hubert de Luxe nealko mini si zamilujete


Každý dúšok bude mať presne tú iskru a perlenie, ktoré od "de Luxe" očakávate. Mini fľaša s objemom 0,2 l sa zmestí všade – od tašky na wellness až po priehradku v aute. Je stvorený pre ľudí, ktorí sú neustále v pohybe a chcú si každý okamih vychutnávať bez kompromisov – je vyrobený z kvalitného vína, z ktorého bol v procese vákuovej dealkoholizácie šetrne odstránený alkohol, no duša a iskra sektu zostala zachovaná. Spraví vám spoločnosť v situáciách, keď sa vám nehodí dať si alkoholický drink – slobodne po ňom môžete šoférovať, osláviť bez rizika, že vám "udrie do hlavy" športový výkon a dvojdecovú fľašu so skrutkovým uzáverom si môžete pribaliť a vypiť aj vo wellnesse bez rizika, že by vám "nesadla" kombinácia tepla a alkoholického drinku.

Tradícia v modernom šate


Vinárstvo Hubert J.E. píše svoju históriu už od roku 1825. Viac ako 200 rokov skúseností pivničných majstrov sa teraz pretavilo do produktu, ktorý reaguje na trendy 21. storočia.

Svet sa zrýchľuje a v túžbe mať svoje obľúbené veci "smart" vzniká Hubert de Luxe nealko 0,2 l. Je to inteligentné riešenie pre tých, ktorí si chcú dopriať luxusný zážitok v kompaktnom balení. Novinku Hubert de Luxe nealko 0,2 l a ďalšie obľúbené produkty nájdete na www.najnapoje.sk.

Zdroj: SITA.sk - Keď život chutí bez obmedzení © SITA Všetky práva vyhradené.

