Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
Archív správ
15. mája 2026
Veľká legenda sa lúči. Vladimír Weiss ml. odohrá proti Michalovciam posledný zápas kariéry – VIDEO
Vladimír Weiss ml. sa ako kapitán ŠK Slovan Bratislava rozlúči s aktívnou kariérou. Sobotňajší súboj záverečného kola nadstavby Niké ligy v Skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín ...
Sobotňajší súboj záverečného kola nadstavby Niké ligy v Skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce (17.00 h) bude mať špecifický náboj, hoci o titule pre Slovan je dávno rozhodnuté.
Vladimír Weiss mladší odohrá posledný zápas vo svojej bohatej futbalovej kariére. Informoval o tom ŠK Slovan Bratislava.
"Kapitán, osobnosť, skvelý futbalista i človek, ochotný rozdať sa pre Slovan a fanúšikov telom i dušou. Vždy pripravený pomôcť, vždy pripravený zabojovať a odhodlaný pobiť sa za belasé farby. Náš kapitán, Vladimír Weiss ml., sa v sobotu rozlúči s aktívnou kariérou," napísali "belasí" na svojom oficiálnom webe aj sociálnych sieťach.
Veľké poďakovanie
Dnes 36-ročný Weiss ml. bol súčasťou Slovana Bratislava viac než šesť rokov. Od začiatku bolo z neho cítiť, že návrat do rodného mesta je preňho srdcová záležitosť. Nielenže dal mnohé dôležité góly a rozhodol o kľúčových víťazstvách, ale bol obrovský prínos aj mimo ihriska.
“Na konci mojej hráčskej cesty by som sa rád poďakoval všetkým trénerom a spoluhráčom od prípravky až dodnes na klubovej aj reprezentačnej úrovni. Ďakujem všetkým lekárom a fyzioterapeutom, najmä mojim chlapcom na Slovane, ale aj pomimo. Ďakujem Ivanovi za šancu, ktorú mi v Slovane dal, a všetkým ľuďom z klubu z marketingu, médií, trávnikárom, skrátka každému, kto mi tu raz či miliónkrát pomohol. Ešte raz ďakujem fanúšikom Slovana. Nebolo ľahké získať si vašu podporu, o to viac si to vážim a milujem vás,” povedal Vladimír Weiss ml.
Prvý koniec nebol definitívny
Nie je to prvýkrát, čo niekdajší úspešný reprezentant ukončil kariéru. Po prvý raz oznámil koniec 1. októbra 2024 bezprostredne po zápase 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom ŠK Slovan Bratislava doma prehral s Manchester City 0:4.
Zápas bol symbolický, keďže práve v Manchestri City odštartoval svoju seniorskú kariéru. K rozhodnutiu ho vtedy viedli najmä dlhodobé zdravotné problémy a opakujúce sa zranenia.
Weiss si potreboval odpočinúť od futbalu a napokon sa k nemu ešte na rok a pol vrátil. Zahral si ešte aj v pohárovej Európe a na domácej scéne získal ďalšie dva majstrovské tituly so Slovanom. Aktuálne rozhodnutie o konci profesionálnej kariére je, zdá sa, definitívne.
Zdroj: SITA.sk - Veľká legenda sa lúči. Vladimír Weiss ml. odohrá proti Michalovciam posledný zápas kariéry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
