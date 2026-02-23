Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Kedy lepšie poslúži funkčné tričko a kedy vlnené? Zimný ťahák, ktorý vám ušetrí nervy aj vrstvy


Raz sa trasieme na zastávke, o päť minút sa spotíme v električke a potom zasa mrzneme, lebo vlhkosť pri tele je najrýchlejšia cesta k prechladnutiu. Práve preto je v zime kľúčová prvá vrstva - ...



23.2.2026 (SITA.sk) - Raz sa trasieme na zastávke, o päť minút sa spotíme v električke a potom zasa mrzneme, lebo vlhkosť pri tele je najrýchlejšia cesta k prechladnutiu. Práve preto je v zime kľúčová prvá vrstva – tričko, ktoré má pod kontrolou teplotu aj pot.


A teraz tá najčastejšia otázka: Je lepšie funkčné (syntetické) tričko, alebo vlnené (merino)? Odpoveď je jednoduchá: záleží na tom, čo idete robiť a ako veľmi sa budete hýbať. Poďme si to rozobrať tak, aby ste si vedeli vybrať rýchlo a správne.

Najprv si položte 2 otázky



  1. Budete sa potiť? (intenzívny pohyb vs. pokojné tempo)

  2. Budete striedať prostredia? (vonku mráz – vnútri teplo, auto, MHD)


Podľa toho sa rozhoduje, či vyhrá syntetika alebo vlna.

Kedy je lepšie funkčné (syntetické) tričko


Funkčné tričká, najčastejšie polyester/nylon + elastan, sú ako šprintér: rýchle, ľahké, pripravené podať výkon.

Vyhrá, keď:



  • idete do intenzívneho pohybu: beh, skialp, bežky, HIIT, rýchla turistika do kopca

  • potíte sa veľa a často – a chcete, aby tričko odvádzalo pot čo najrýchlejšie

  • potrebujete, aby rýchlo schlo (napr. viacdňový výlet, striedanie tričiek je obmedzené)

  • chcete priliehavý športový strih a maximálnu pružnosť


Ale pozor:



  • syntetika môže po čase zachytávať pachy (najmä pri dlhšom nosení bez prania)

  • pri "stop&go" režime (chvíľu sa hýbete, potom stojíte) sa môže stať, že pot síce odvedie, ale pri ochladení vás môže rýchlejšie ofúknuť


Tip: Nájdite si svoje funkčné kúsky pre športové dni, kedy chcete "výkon" na Ovečkáreň.sk

Kedy je lepšie vlnené tričko


Merino je ako termostat: pomáha udržať komfort, keď sa teplota mení. A zima je presne o tom.

Vyhrá, keď:



  • idete v pokojnejšom tempe: prechádzka, výlet s deťmi, mesto, práca

  • striedate mráz vonku a teplo vo vnútri (MHD, kancelária, obchodné centrum)

  • chcete tričko, ktoré je príjemné na koži a zvládne aj "celodenný" režim

  • riešite pohodu bez zápachu – merino je skvelé v tom, že aj po dlhšom nosení pôsobí "čistejšie"


Plus navyše:



  • merino je často top voľba pre ľudí, ktorí nechcú mať pocit "umelej" látky pri krku

  • je výborné aj ako cestovné tričko: menej prania, viac nosenia


Na Ovečkáreň.sk je merino prirodzene domáca liga. Ak chcete zimnú prvú vrstvu "na život", nie len na šport, práve tu nájdete výber, ktorý dáva zmysel.

A čo keď chcete to najlepšie z oboch svetov?


Potom hľadajte zmesi merino + funkčné vlákna.
Sú skvelé, keď:

  • chcete odolnejšie tričko (napr. na častejšie nosenie)

  • chcete rýchlejšie schnutie než pri čistej vlne, ale stále výhody merina

  • máte radi univerzálne kúsky "na všetko"



Praktický ťahák



  • Potím sa veľa + športujem naplno: skôr funkčné tričko

  • Som vonku dlho + striedam teploty + chcem komfort: skôr merino

  • Chcem univerzál: merino zmes / vrstvenie

  • Rýchla zimná túra: funkčné tričko alebo merino zmes + funkčná mikina

  • Celý deň v meste / presuny / práca: merino tričko + kabát/bunda pre komfort pri zmenách teploty

  • Sánkovačka s deťmi: merino tričko pre teplo aj pri pauzách + teplá druhá vrstva


Na Ovečkáreň.sk si vyskladáte zimný komfort doslova od hlavy po päty a to je presne tá výbava, ktorá rozhoduje, či bude pre vás zima romantická alebo otravná.

Zdroj: SITA.sk - Kedy lepšie poslúži funkčné tričko a kedy vlnené? Zimný ťahák, ktorý vám ušetrí nervy aj vrstvy

