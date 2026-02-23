|
Kedy lepšie poslúži funkčné tričko a kedy vlnené? Zimný ťahák, ktorý vám ušetrí nervy aj vrstvy
Tagy: PR
Raz sa trasieme na zastávke, o päť minút sa spotíme v električke a potom zasa mrzneme, lebo vlhkosť pri tele je najrýchlejšia cesta k prechladnutiu. Práve preto je v zime kľúčová prvá vrstva - ...
Zdieľať
23.2.2026 (SITA.sk) - Raz sa trasieme na zastávke, o päť minút sa spotíme v električke a potom zasa mrzneme, lebo vlhkosť pri tele je najrýchlejšia cesta k prechladnutiu. Práve preto je v zime kľúčová prvá vrstva – tričko, ktoré má pod kontrolou teplotu aj pot.
A teraz tá najčastejšia otázka: Je lepšie funkčné (syntetické) tričko, alebo vlnené (merino)? Odpoveď je jednoduchá: záleží na tom, čo idete robiť a ako veľmi sa budete hýbať. Poďme si to rozobrať tak, aby ste si vedeli vybrať rýchlo a správne.
Podľa toho sa rozhoduje, či vyhrá syntetika alebo vlna.
Funkčné tričká, najčastejšie polyester/nylon + elastan, sú ako šprintér: rýchle, ľahké, pripravené podať výkon.
Tip: Nájdite si svoje funkčné kúsky pre športové dni, kedy chcete "výkon" na Ovečkáreň.sk
Merino je ako termostat: pomáha udržať komfort, keď sa teplota mení. A zima je presne o tom.
Na Ovečkáreň.sk je merino prirodzene domáca liga. Ak chcete zimnú prvú vrstvu "na život", nie len na šport, práve tu nájdete výber, ktorý dáva zmysel.
Potom hľadajte zmesi merino + funkčné vlákna.
Sú skvelé, keď:
Na Ovečkáreň.sk si vyskladáte zimný komfort doslova od hlavy po päty a to je presne tá výbava, ktorá rozhoduje, či bude pre vás zima romantická alebo otravná.
Informačný servis
Kedy je lepšie funkčné (syntetické) tričko
Funkčné tričká, najčastejšie polyester/nylon + elastan, sú ako šprintér: rýchle, ľahké, pripravené podať výkon.
Vyhrá, keď:
- idete do intenzívneho pohybu: beh, skialp, bežky, HIIT, rýchla turistika do kopca
- potíte sa veľa a často – a chcete, aby tričko odvádzalo pot čo najrýchlejšie
- potrebujete, aby rýchlo schlo (napr. viacdňový výlet, striedanie tričiek je obmedzené)
- chcete priliehavý športový strih a maximálnu pružnosť
Ale pozor:
- syntetika môže po čase zachytávať pachy (najmä pri dlhšom nosení bez prania)
- pri "stop&go" režime (chvíľu sa hýbete, potom stojíte) sa môže stať, že pot síce odvedie, ale pri ochladení vás môže rýchlejšie ofúknuť
Tip: Nájdite si svoje funkčné kúsky pre športové dni, kedy chcete "výkon" na Ovečkáreň.sk
Kedy je lepšie vlnené tričko
Merino je ako termostat: pomáha udržať komfort, keď sa teplota mení. A zima je presne o tom.
Vyhrá, keď:
- idete v pokojnejšom tempe: prechádzka, výlet s deťmi, mesto, práca
- striedate mráz vonku a teplo vo vnútri (MHD, kancelária, obchodné centrum)
- chcete tričko, ktoré je príjemné na koži a zvládne aj "celodenný" režim
- riešite pohodu bez zápachu – merino je skvelé v tom, že aj po dlhšom nosení pôsobí "čistejšie"
Plus navyše:
- merino je často top voľba pre ľudí, ktorí nechcú mať pocit "umelej" látky pri krku
- je výborné aj ako cestovné tričko: menej prania, viac nosenia
Na Ovečkáreň.sk je merino prirodzene domáca liga. Ak chcete zimnú prvú vrstvu "na život", nie len na šport, práve tu nájdete výber, ktorý dáva zmysel.
A čo keď chcete to najlepšie z oboch svetov?
Potom hľadajte zmesi merino + funkčné vlákna.
Sú skvelé, keď:
- chcete odolnejšie tričko (napr. na častejšie nosenie)
- chcete rýchlejšie schnutie než pri čistej vlne, ale stále výhody merina
- máte radi univerzálne kúsky "na všetko"
Praktický ťahák
- Potím sa veľa + športujem naplno: skôr funkčné tričko
- Som vonku dlho + striedam teploty + chcem komfort: skôr merino
- Chcem univerzál: merino zmes / vrstvenie
- Rýchla zimná túra: funkčné tričko alebo merino zmes + funkčná mikina
- Celý deň v meste / presuny / práca: merino tričko + kabát/bunda pre komfort pri zmenách teploty
- Sánkovačka s deťmi: merino tričko pre teplo aj pri pauzách + teplá druhá vrstva
Na Ovečkáreň.sk si vyskladáte zimný komfort doslova od hlavy po päty a to je presne tá výbava, ktorá rozhoduje, či bude pre vás zima romantická alebo otravná.
Informačný servis
