Pondelok 23.2.2026
Meniny má Roman, Romana
|Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
23. februára 2026
Komisár pre deti spúšťa „domovácky parlament“, podporuje ho aj Dominika Cibulková
Komisár pre deti pripravuje zriadenie „domováckeho parlamentu“, slúžiť bude ako priestor na formulovanie podnetov a odporúčaní v oblasti práv detí, fungovania systému ...
23.2.2026 (SITA.sk) - Komisár pre deti pripravuje zriadenie „domováckeho parlamentu“, slúžiť bude ako priestor na formulovanie podnetov a odporúčaní v oblasti práv detí, fungovania systému náhradnej starostlivosti a podpory mladých ľudí pri prechode do samostatného života.
„Po mnohoročných skúsenostiach s deťmi v náhradnej starostlivosti viem, že mladí dospelí vedia významne prispieť k pozitívnym zmenám v systéme. Našou úlohou je ich podpora, aby sa bez strachu z budúcnosti stali plnohodnotnými členmi spoločnosti,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Parlament detí a mládeže z náhradnej starostlivosti je platformou, ktorú detský ombudsman pripravuje v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny a spoločnosťou Úsmev ako dar. Cieľom je systematické zapojenie detí a mladých v náhradnej starostlivosti do dialógu o témach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich života a budúcnosti.
Prípravný výbor platformy, ktorý bol ustanovený na dvojdňovom stretnutí s deťmi z centier pre deti a rodiny, odštartoval organizačné a obsahové kroky k oficiálnemu zriadeniu „domováckeho parlamentu“. Úrad komisára pre deti spresnil, že predsedníčkou prípravného výboru je Lea Matiščíková. Ako uviedla, veľmi si váži dôveru a možnosť prispieť k budovaniu priestoru, kde môžu deti a mladí z centier vyjadriť svoj názor.
„Našou ambíciou je byť ich hlasom a prinášať návrhy, ktoré prispejú k zlepšeniu ich života,“ dodala Matiščíková. Podporu vznikajúcemu parlamentu prišla vyjadriť aj bývalá svetová tenistka Dominika Cibulková. Tá dlhodobo podporuje aktivity zamerané na motiváciu mladých a rozvoj ich odolnosti pri prekonávaní životných prekážok.
Mladí môžu prispieť k zmenám
Vznikol prípravný výbor
