Stanové mestečko v Kútoch migrantom nerozšíria, nechceme sa stať dlhodobou prechodnou stanicou (video+foto)

Migranti chcú ísť najmä do Nemecka

Zaujíma sa aj Žilinka

Smeráci chcú odvolávať Mikulca

Kaliňák má vraj zlé informácie

Hamran pochválil vládu

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Stanové mestečko pre nelegálnych migrantov v Kútoch ministerstvo vnútra neplánuje rozšíriť. Slovensko sa nechce stať dlhodobou prechodnou stanicou.„Zdôrazňujeme, že nie je cieľom ubytovať nelegálnych migrantov na Slovensku dlhodobo. Je potrebné riešiť túto tému na európskej úrovni, aby sa z našej krajiny nestala prechodná dlhodobá stanica pre postoj a kroky kolegov z Českej republiky," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová Zároveň podčiarkla, že nelegálni migranti nemajú záujem zostať na Slovensku.Ich cieľom je najmä Nemecko. Podľa rezortu vnútra treba problém s nelegálnymi migrantmi riešiť na celoeurópskej úrovni.„Dôsledkom zavedenia hraničných kontrol Česka voči Slovensku aj napriek dohode z predchádzajúcich rokovaní, že sa tak nestane, resp. až ako posledný krok, sa v našej krajine v týchto dňoch sústredia nelegálni migranti, ktorí by inak na Slovensku neboli," uviedla Eliášová.Rezort vnútra verí, že Európska únia sa tomuto problému postaví čelom a začne problém riešiť celoplošne, čoho záverom bude zrušenie kontrol nielen zo strany Česka, ale aj Rakúska.V Kútoch je momentálne 16 stanov Civilnej ochrany. Sústreďujú sa tu nelegálni migranti, ktorých nám vracajú Česi, podľa rezortu vnútra „často bez dodržiavania readmisných dohôd". Zabezpečená je pre nich elektrina, ohrievače, deky, postele, strava a základná akútna zdravotná starostlivosť. Na železničnej stanici v Kútoch sa už migranti nezhromažďujú. Polícia nezaznamenala z ich strany žiadne protiprávne konanie.Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal 7. novembra preveriť, či sa verejní činitelia v súvislosti s nelegálnou migráciou a zabezpečovaním kontroly hraníc nedopustili trestných činov. Zistiť chce, či neprišlo k úmyselnému, alebo nedbanlivostnému konaniu, ktoré by mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom.Bližšie informácie k tomu, čoho presne sa to má týkať, Generálna prokuratúra SR poskytnúť nechce. Rezort vnútra nevie, čo presne chce Žilinka preverovať. „Ministerstvo vnútra v tejto chvíli nemá žiadne informácie, čo má byť predmetom preverovania. K uvedenému sa preto v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať," reagovala Eliášová.Opozícia opakovane kritizuje ministra vnútra Romana Mikulca za to, že nerieši problém s nelegálnymi migrantmi. Z tohto dôvodu ho chce strana Smer-SD v parlamente opätovne odvolávať. Pôjde už o ôsmy pokus o odvolanie Mikulca.Rezort vnútra tvrdí, že pre zabezpečenie ochrany hraníc robí maximum. Od druhej polovice októbra bolo na posilnenie ochrany maďarsko-srbskej hranice vyčlenených 40 policajtov.Na území Maďarska tiež pôsobia zmiešané hliadky, ktorých cieľom je odhaľovanie prevádzačov a zachytávanie nelegálnych migrantov. Od 7. novembra je zároveň na túto činnosť vyčlenených takmer 100 príslušníkov Ozbrojených síl SR , ktorí sa striedajú v 12-hodinových zmenách.Podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák rezort vnútra obvinil, že stravu pre migrantov zabezpečuje tá istá súkromná firma, ktorá dodávala jedlo aj na východnej hranici po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine a po príchode obrovského množstva utečencov na Slovensko.Vo svojom videu na sociálnej sieti tvrdí, že „ministra vnútra Mikulca trápi len to, že nelegálnym imigrantom bude variť za 2,4 milióna eur tá istá napriamo vybraná firma, ktorá dodávala jedlo aj pre Ukrajincov". Rezort vnútra informáciu dementoval. „Je to podsúvaná lož, alebo si pán Kaliňák zistil zlé informácie, ktoré verejnosti 'veľkolepo' ponúka," skonštatovala Eliášová.Na začiatku vojny na Ukrajine pomáhala pri utečeneckej kríze pri hraniciach s Ukrajinou firma Dustream, jej subdodávateľ GD Identity a ďalší subdodávatelia. Dnes už tu tieto firmy nepôsobia. Firmu Dustream odporučila rezortu vnútra spoločnosť GD Identity, ktorej majiteľ Július Slovák sa angažuje v kresťanskom spoločenstve a osobne sa pozná s premiérom Eduardom Hegerom OĽaNO ).GD Identity bola aj najväčším dodávateľom tovarov a služieb pre OĽaNO v roku 2021, vyplýva to z výročnej správy hnutia. Celkovo im strana za ich prácu zaplatila necelých 97-tisíc eur, firma pomáhala napríklad pri organizácii snemu 17. novembra 2021. Firmu Dustream rezort vnútra vybral priamo bez verejnej súťaže a GD Identity sa stala jej subdodávateľom.Minister Mikulec vtedy svoj krok zdôvodnil tým, že musel konať rýchlo a štát už v tom čase mal všetky svoje kapacity v teréne.„Spolupráca s uvedenými subjektmi bola ukončená 11. júna 2022, kedy ministerstvo vnútra prebralo všetky procesy spojené s prevádzkou veľkokapacitného centra Michalovce. V súčasnosti s uvedenými firmami ministerstvo vnútra nespolupracuje," informovala Eliášová.Zároveň dodala, že počas spolupráce rezortu s externým dodávateľom bola vytvorená schéma procesov a interných informačných systémov, ktoré zložky ministerstva vnútra využívajú dodnes.Policajný prezident Štefan Hamran uviedol, že je rád, že vláda SR nepodlieha tlaku médií, občanov či rozličným politickým tlakom, ktoré volajú po zavedení absolútne nezmyselných hraničných kontrol na slovensko-maďarskej hranici. Zavedenie hraničných kontrol bolo témou stredajšieho rokovania policajných prezidentov Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska.Slovenská polícia uprednostňuje posilnenie ochrany maďarsko-srbskej hranice, teda vonkajšej hranice schengenského priestoru, a tiež posilnenie spoločných hliadok, ktoré slovenská polícia zaviedla na území Maďarska.Dodal, že by boli radi, ak by sa Frontex (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) angažovala na východnej hranici, aby sa mohli sústrediť na maďarské vnútrozemie. Hermetické uzavretie slovenskej hranice s Maďarskom so silami a prostriedkami slovenskej polície považuje policajný prezident za nemožné.Dodal však, že ani zachytenie všetkých migrantov by nič neriešilo, keďže ide prevažne o Sýrčanov, ktorých nemožno pre vojenský konflikt v Sýrii vyhostiť.