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23. júna 2026
Rusko pripravuje provokácie proti pobaltským krajinám alebo Poľsku, domček z kariet sa vraj rozpadá
Lotyšské tajné služby sa domnievajú, že Rusko môže organizovať hybridné operácie na zastrašovanie Poľska a pobaltských krajín. Lotyšské tajné služby uviedli, že pravdepodobnosť hybridných ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Lotyšské tajné služby sa domnievajú, že Rusko môže organizovať hybridné operácie na zastrašovanie Poľska a pobaltských krajín.
Lotyšské tajné služby uviedli, že pravdepodobnosť hybridných provokácií zo strany Ruska voči pobaltským štátom a Poľsku sa zvyšuje. Moskva sa môže uchýliť k útokom pomocou dronov, rakiet alebo iných nátlakových nástrojov, aby oslabila podporu Ukrajiny zo strany jej spojencov. Informoval o tom web Fox News s odvolaním sa na zástupcov lotyšských spravodajských služieb.
„Vidíme náznaky, že Rusko pripravuje vojenské provokácie proti pobaltským krajinám alebo Poľsku - nie konvenčnú vojnu, pretože Rusko jej momentálne nie je schopné, ale hybridné útoky, ako sú rakety, drony alebo iné akcie, ktorých cieľom je vyslať signál: prestaňte podporovať Ukrajinu, alebo budete mať vlastné problémy,“ uviedla lotyšská spravodajská služba pre Fox News.
Podľa lotyšských spravodajských služieb najnaliehavejšou obavou nie je to, či je Moskva pripravená na totálnu vojnu s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), ale to, že ruský prezident Vladimir Putin by sa mohol prepočítať, pretože jeho okolie ho kŕmi verziou reality, ktorú chce počuť.
Pobaltské štáty a Poľsko sú spojencami NATO, čo znamená, že ruská provokácia v tejto oblasti by mohla rýchlo otestovať zmluvné záväzky Ameriky a viesť k širšej konfrontácii. Tieto správy tiež prichádzajú v čase, keď Washington a jeho spojenci zvažujú, ako ďaleko zájsť v podpore Ukrajiny a sprísnení sankcií voči Moskve.
Lotyšské tajné služby tvrdia, že Putin nielenže hľadá spôsoby, ako vyvíjať tlak na krajiny NATO, aby sa stiahli od Ukrajiny, ale môže tiež dostávať skreslené hodnotenia zvnútra vlastného systému, čo zvyšuje riziko, že Rusko by mohlo nesprávne posúdiť zámery Západu.
„Najväčším problémom je chybný odhad. Ruské inštitúcie hovoria Putinovi, čo chce počuť, a to vytvára nebezpečný cyklus, ktorý môže viesť k hlúpym a nezmyselným rozhodnutiam,“ uviedla lotyšská spravodajská služba a dodala: „Vidíme čoraz viac náznakov, že Putin chce dostávať len pozitívne správy. Je izolovaný a to ešte viac sťažuje rozhodovanie, keďže rozhodnutia nie sú založené na skutočnej situácii.“
Lotyšské tajné služby tiež zhodnotili, že západné sankcie majú na Rusko reálny dopad, a to aj napriek verejným tvrdeniam Moskvy, že to tak nie je.
„Rusko verejne hovorí, že sankcie nemajú žiaden vplyv, ale jeho vlastné interné hodnotenia ukazujú, že sankcie sú ostré. Možno nezmenia Putinovo zmýšľanie, ale obmedzujú ruské finančné zdroje, a tým aj príležitosti a nútia ho robiť ťažké rozhodnutia týkajúce sa náboru, vojenských výdavkov a tlaku na podniky. Jeho vojnová ekonomika je rozpadajúcim sa 'domčekom z kariet',“ skonštatovala lotyšská spravodajská služba.
Zdroj: SITA.sk - Rusko pripravuje provokácie proti pobaltským krajinám alebo Poľsku, domček z kariet sa vraj rozpadá © SITA Všetky práva vyhradené.
Lotyšské tajné služby uviedli, že pravdepodobnosť hybridných provokácií zo strany Ruska voči pobaltským štátom a Poľsku sa zvyšuje. Moskva sa môže uchýliť k útokom pomocou dronov, rakiet alebo iných nátlakových nástrojov, aby oslabila podporu Ukrajiny zo strany jej spojencov. Informoval o tom web Fox News s odvolaním sa na zástupcov lotyšských spravodajských služieb.
„Vidíme náznaky, že Rusko pripravuje vojenské provokácie proti pobaltským krajinám alebo Poľsku - nie konvenčnú vojnu, pretože Rusko jej momentálne nie je schopné, ale hybridné útoky, ako sú rakety, drony alebo iné akcie, ktorých cieľom je vyslať signál: prestaňte podporovať Ukrajinu, alebo budete mať vlastné problémy,“ uviedla lotyšská spravodajská služba pre Fox News.
Putin by sa mohol prepočítať
Podľa lotyšských spravodajských služieb najnaliehavejšou obavou nie je to, či je Moskva pripravená na totálnu vojnu s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), ale to, že ruský prezident Vladimir Putin by sa mohol prepočítať, pretože jeho okolie ho kŕmi verziou reality, ktorú chce počuť.
Pobaltské štáty a Poľsko sú spojencami NATO, čo znamená, že ruská provokácia v tejto oblasti by mohla rýchlo otestovať zmluvné záväzky Ameriky a viesť k širšej konfrontácii. Tieto správy tiež prichádzajú v čase, keď Washington a jeho spojenci zvažujú, ako ďaleko zájsť v podpore Ukrajiny a sprísnení sankcií voči Moskve.
Najväčším problémom je chybný odhad
Lotyšské tajné služby tvrdia, že Putin nielenže hľadá spôsoby, ako vyvíjať tlak na krajiny NATO, aby sa stiahli od Ukrajiny, ale môže tiež dostávať skreslené hodnotenia zvnútra vlastného systému, čo zvyšuje riziko, že Rusko by mohlo nesprávne posúdiť zámery Západu.
„Najväčším problémom je chybný odhad. Ruské inštitúcie hovoria Putinovi, čo chce počuť, a to vytvára nebezpečný cyklus, ktorý môže viesť k hlúpym a nezmyselným rozhodnutiam,“ uviedla lotyšská spravodajská služba a dodala: „Vidíme čoraz viac náznakov, že Putin chce dostávať len pozitívne správy. Je izolovaný a to ešte viac sťažuje rozhodovanie, keďže rozhodnutia nie sú založené na skutočnej situácii.“
Lotyšské tajné služby tiež zhodnotili, že západné sankcie majú na Rusko reálny dopad, a to aj napriek verejným tvrdeniam Moskvy, že to tak nie je.
„Rusko verejne hovorí, že sankcie nemajú žiaden vplyv, ale jeho vlastné interné hodnotenia ukazujú, že sankcie sú ostré. Možno nezmenia Putinovo zmýšľanie, ale obmedzujú ruské finančné zdroje, a tým aj príležitosti a nútia ho robiť ťažké rozhodnutia týkajúce sa náboru, vojenských výdavkov a tlaku na podniky. Jeho vojnová ekonomika je rozpadajúcim sa 'domčekom z kariet',“ skonštatovala lotyšská spravodajská služba.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Rusko pripravuje provokácie proti pobaltským krajinám alebo Poľsku, domček z kariet sa vraj rozpadá © SITA Všetky práva vyhradené.
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