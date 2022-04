Ukrajina a Rusko začali boj o Donbas. Budeme sa brániť každý deň, vyhlásil Zelenskyj (video)

19.4.2022 - Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko začalo rozsiahlu ofenzívu zameranú na prevzatie kontroly nad východom krajiny. „Teraz už môžeme konštatovať, že ruská armáda začala boj o Donbas," povedal prezident vo videopríhovore.







Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer oznámil, že Ruko začalo rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP."Môžeme teraz potvrdiť, že ruskí vojaci začali bitku o Donbas, na ktorú sa dlho pripravovali. Veľká časť ruskej armády je teraz zapojená do tejto ofenzívy," povedal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram."Bez ohľadu na to, koľko ruských vojakov sem povolajú, budeme bojovať. Budeme sa brániť," dodal.Zelenskyj takýmto oznámením potvrdil o čosi skoršie obdobné vyjadrenia vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov, a to šéfa svojej kancelárie Andrija Jermaka, ako aj tajomníka ukrajinskej Bezpečnostnej rady Olexija Danilova.Jermak krátko pred Zelenským prostredníctvom Telegramu uviedol, že "sa začala druhá fáza vojny", informuje stanica BBC. "Verte v našu armádu, je veľmi silná," vyzval Ukrajincov.Danilov ešte predtým informoval, že Rusko podľa všetkého začalo očakávanú ofenzívu na východe Ukrajiny. "Dnes ráno sa okupanti takmer pozdĺž celej frontovej línie v Doneckej, Luhanskej a Charkovskej oblasti pokúsili prelomiť našu obranu... Dnes ráno začali s pokusom o spustenie aktívnej fázy," povedal.Spustenie očakávanej ruskej invázie v Donbase ohlásil krátko predtým aj gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. "Je to peklo. Začala sa ofenzíva, o ktorej sme hovorili už celé týždne. V mestách Rubižne a Popasna sa neustále bojuje, rovnako ako aj v ďalších pokojných mestách," uviedol v príspevku na Facebooku.Ruské ostreľovanie si v pondelok vyžiadalo v Donbase podľa miestnych predstaviteľov celkovo osem civilných obetí.

Hajdaj uviedol, že štyria ľudia zahynuli, keď sa pokúšali utiecť z mesta Kreminna v Luhanskej oblasti, ktorého sa podľa jeho slov v pondelok zmocnili ruskí vojaci. "Kreminna je bohužiaľ pod kontrolou orkov," povedal Hajdaj, pričom takýmto pejoratívnym výrazom podľa AFP označil ruských vojakov.



Poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč však poprel, že by Rusi už Kreminnu získali. "Prebiehajú tam intenzívne pouličné boje," povedal.



Gubernátor susednej Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko zase informoval, že pri pondelňajšom ruskom bombardovaní prišli aj v tejto oblasti o život ďalší štyria civilisti.



Rozsiahlu ruskú ofenzívu v Donbase predpovedala ukrajinská armáda už celé týždne. Rusko sa na Donbas, ktorý už od roku 2014 čiastočne ovládajú proruskí separatisti, zameralo po tom, ako stiahlo svojich vojakov z ukrajinského hlavného mesta Kyjev a jeho okolia.