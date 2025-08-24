|
Nedeľa 24.8.2025
|Denník - Správy
Kedy Ukrajinci očakávajú koniec vojny?, ukázal prieskum
Väčšina Ukrajincov verí, že ruská vojna proti ich krajine sa skončí do jedného alebo dvoch rokov a 80 percent rozhodne alebo čiastočne verí vo víťazstvo. Ukázal to prieskum sociologickej organizácie Rating, ...
24.8.2025 (SITA.sk) - Väčšina Ukrajincov verí, že ruská vojna proti ich krajine sa skončí do jedného alebo dvoch rokov a 80 percent rozhodne alebo čiastočne verí vo víťazstvo. Ukázal to prieskum sociologickej organizácie Rating, ktorý uskutočnili od 22. do 27. júla. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Na otázku „Kedy sa podľa vášho názoru vojna skončí?“ 35 percent respondentov uviedlo, že do jedného alebo dvoch rokov. Skončenie vojny za menej ako jeden rok predpokladá 24 percent opýtaných. Pätnásť percent Ukrajincov si myslí, že vojna bude trvať ešte tri alebo štyri roky a 12 percent predpokladá, že päť alebo viac rokov. Päť percent respondentov odpovedalo, že vojna sa podľa nich neskončí nikdy.
Na otázku „Veríte, že Ukrajina vojnu vyhrá?“ 51 percent respondentov odpovedalo určite áno a 29 % pravdepodobne áno. Jedenásť percent oslovených si myslí, že Kyjev vojnu pravdepodobne nevyhrá a 5 percent uviedlo, že Ukrajina určite nevyhrá.
