|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 24.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bartolomej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. augusta 2025
Plynárenský terminál v ruskej Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil požiar
Požiar v ruskom prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil v nedeľu terminál na spracovanie zemného plynu patriaci spoločnosti Novatek. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ...
Zdieľať
24.8.2025 (SITA.sk) - Požiar v ruskom prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil v nedeľu terminál na spracovanie zemného plynu patriaci spoločnosti Novatek. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ruské nezávislé médium Meduza.
Požiar údajne spôsobili „padajúce trosky dronu“. Miestne úrady uviedli, že incident si nevyžiadala nijaké obete a požiar nezasiahol nádrže na palivo.
Niekoľko ruských letísk v nedeľu pozastavilo prevádzku. Na letisku Pulkovo v Petrohrade sa oneskorilo viac ako 60 letov.
Zdroj: SITA.sk - Plynárenský terminál v ruskej Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar údajne spôsobili „padajúce trosky dronu“. Miestne úrady uviedli, že incident si nevyžiadala nijaké obete a požiar nezasiahol nádrže na palivo.
Niekoľko ruských letísk v nedeľu pozastavilo prevádzku. Na letisku Pulkovo v Petrohrade sa oneskorilo viac ako 60 letov.
Zdroj: SITA.sk - Plynárenský terminál v ruskej Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kedy Ukrajinci očakávajú koniec vojny?, ukázal prieskum
Kedy Ukrajinci očakávajú koniec vojny?, ukázal prieskum
<< predchádzajúci článok
Prvý sneh v Tatrách prišiel nezvyčajne skoro. Na Lomnickom štíte namerali –6,5 °C a horské chaty sa zobudili do biela
Prvý sneh v Tatrách prišiel nezvyčajne skoro. Na Lomnickom štíte namerali –6,5 °C a horské chaty sa zobudili do biela