 Zo zahraničia

24. augusta 2025

Plynárenský terminál v ruskej Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil požiar


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Požiar v ruskom prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil v nedeľu terminál na spracovanie zemného plynu patriaci spoločnosti Novatek. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ...



dron 676x426 24.8.2025 (SITA.sk) - Požiar v ruskom prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil v nedeľu terminál na spracovanie zemného plynu patriaci spoločnosti Novatek. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ruské nezávislé médium Meduza.


Požiar údajne spôsobili „padajúce trosky dronu“. Miestne úrady uviedli, že incident si nevyžiadala nijaké obete a požiar nezasiahol nádrže na palivo.

Niekoľko ruských letísk v nedeľu pozastavilo prevádzku. Na letisku Pulkovo v Petrohrade sa oneskorilo viac ako 60 letov.


Zdroj: SITA.sk - Plynárenský terminál v ruskej Leningradskej oblasti po útoku dronu zachvátil požiar © SITA Všetky práva vyhradené.

