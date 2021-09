Slováci cestujúci do Rumunska budú musieť podstúpiť karanténu, pre niektorých ľudí platia výnimky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Rumunsko zaradilo Slovenskú republiku medzi takzvane žlté, teda rizikové krajiny z pohľadu šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Pre osoby vstupujúce zo Slovenska to znamená povinnosť 14-dňovej karantény po príchode do krajiny. Výnimku z nej ale majú plne zaočkované osoby, pri ktorých od poslednej dávky uplynulo minimálne desať dní, osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín, osoby, ktoré koronavírus prekonali a tiež deti vo veku do troch rokov.Výnimku z karantény majú aj tranzitujúce osoby, ktoré sa na území Rumunska nezdržia viac ako 24 hodín a študenti, ktorí do krajiny vstupujú za účelom štúdia.