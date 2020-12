Skvelý Adam Žampa skončil v obrovskom slalome v Santa Caterina v Top 10

Prvý švajčiarsky triumf

Pripísal si 32 bodov

7.12.2020 - Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa potvrdil súčasnú skvelú formu. Po sobotňajšom siedmom mieste obsadil 30-ročný Tatranec ôsmu priečku v pondelkovom druhom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom stredisku Santa Caterina Valfurva.Ide o dva najlepšie výsledky Žampovej kariéry v obrovskom slalome. V Top 10 bol v tejto najtechnickejšej disciplíne predtým len raz (9.) a to ešte pred 8 rokmi v rakúskom Söldene.Druhý obrovský slalom v Santa Caterine v rozpätí troch dní (pôvodne sa malo jazdiť vo francúzskom Val d'Isére) sa stal korisťou 23-ročného Marca Odermatta, ktorý sa postaral o prvý švajčiarsky triumf v obrovskom slalome Svetového pohára od roku 2011. Vtedy sa v Kranjskej Gore tešil Carlo Janka.Odermatt vyhral suverénne o 73 stotín sekundy pred Američanom Tommy Fordom a 75 stotín pred Chorvátom Filipom Zubčičom. Vo vyrovnaných pretekoch Žampa zaostal za víťazom o 1,01 s, ale za tretím miestom iba o 26 stotín."Úžasné preteky, neviem ani, čo povedať. Prvýkrát som jazdil v červenom drese lídra disciplíny a zvládol som to. Určite ešte môžem zlepšiť svoju techniku do ďalších pretekov," uviedol Marco Odermatt v prvom televíznom interview pre FIS.Žampa v pondelok profitoval zo soboty, keď dosiahol najlepší výsledok v obrovskom slalome v kariére. Štartovné číslo si polepšil z 37 na 26 a v prvom kole zajazdil desiaty najlepší čas. Za tretím mužom po 1. kole Francúzom Alexisom Pinturaultom zaostával iba o 59 stotín sekundy a za lídrom Švajčiarom Marcom Odermattom o 83 stotín.V druhom kole už v hustejšom snežení Žampa výborne zvládol vrchnú a neskôr aj strmú časť trate, ale neskôr nakrátko stratil rytmus a v cieli bol priebežne tretí.Keďže však ďalší štyria pretekári, ktorí štartovali až za ním, si svoj náskok z 1. kola neudržali, Slovák sa opäť dostal do najlepšej desiatky a za 8. miesto si pripísal ďalších 32 bodov do hodnotenia Svetového pohára. V druhom kole dosiahol deviaty najlepší čas.Mladší zo Žampovcov Andreas sa na rozdiel od soboty (24. miesto) nedostal do 2. kola medzi tridsať najlepších. Obsadil 36. miesto a body si tentoraz nepripísal.