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14. septembra 2026

Kennedyho centrum je na pokraji bankrotu, Trumpovo meno má prilákať nových darcov


Tagy: Americký prezident Bankrot Kennedyho centrum Mzdy Údržba

Správna rada má hlasovať o zatvorení hlavnej budovy, centru chýbajú peniaze na mzdy, údržbu aj nevyhnutné opravy. Kennedyho centrum vo Washingtone čelí vážnym ...



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the_kennedy_center_15249 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Správna rada má hlasovať o zatvorení hlavnej budovy, centru chýbajú peniaze na mzdy, údržbu aj nevyhnutné opravy.


Kennedyho centrum vo Washingtone čelí vážnym finančným problémom a jeho vedenie varuje, že bez rýchleho zásahu môže byť nútené zatvoriť hlavnú budovu, informoval denník The Washington Post.

Ani mzdy, ani údržba


Správna rada má v utorok hlasovať o možnom uzavretí centra pre nedostatok peňazí a problémy s bezpečnosťou budovy.

Podľa interných dokumentov by centrum už v najbližších týždňoch „nemuselo byť schopné vyplácať mzdy ani hradiť bežné zmluvy na údržbu“.

Vedenie tvrdí, že verejné spojenie prezidenta Donalda Trumpa s rekonštrukciou by mohlo pomôcť pri získavaní darcov.

Správna rada preto zvažuje desať návrhov textu, ktorý by mohol byť umiestnený na fasáde.

Umelecký bojkot


Trump sa krátko po nástupe do Bieleho domu stal predsedom centra. Ním dosadená rada odhlasovala v decembri premenovanie na Trumpovo-Kennedyho centrum, súd však tento krok zablokoval.

Po Trumpovom prevzatí viacerí umelci zrušili vystúpenia a predaj vstupeniek klesol na najnižšiu úroveň od pandémie.

Centrum údajne namiesto plánovaných 220 miliónov dolárov získalo len približne 124 miliónov.

Budovu navyše začiatkom septembra poškodila silná búrka. Hovorkyňa centra Roma Daraviová problémy pripísala „desaťročiam zanedbávania a odkladanej údržby predchádzajúcim vedením“.


Zdroj: SITA.sk - Kennedyho centrum je na pokraji bankrotu, Trumpovo meno má prilákať nových darcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Bankrot Kennedyho centrum Mzdy Údržba
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