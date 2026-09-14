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14. septembra 2026

Predbežné výsledky volieb vo Švédsku sú tesné, ľavica vedie iba o tri kreslá v novom parlamente


Tagy: Parlamentné voľby vo Švédsku Švédska vláda Švédsky parlament

Ľavicový blok má po sčítaní väčšiny hlasov tesný náskok, konečný výsledok však môže byť známy až o niekoľko dní. Švédske parlamentné voľby zostávali v pondelok nerozhodnuté, keď ...



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sweden_election_27965 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Ľavicový blok má po sčítaní väčšiny hlasov tesný náskok, konečný výsledok však môže byť známy až o niekoľko dní.


Švédske parlamentné voľby zostávali v pondelok nerozhodnuté, keď opozičný blok vedený Švédskou sociálnodemokratickou robotníckou stranou mal po sčítaní viac ako 90 percent hlasov náskok troch kresiel v 349-člennom parlamente.

Možno nová vláda


„Zatiaľ vedieme. A ak sa to potvrdí, Švédsko bude mať novú vládu,“ povedala líderka sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová. Jej strana však so ziskom približne 28 percent smeruje k najslabšiemu výsledku za viac ako sto rokov.

Ľavicový blok tvoria Švédska sociálnodemokratická robotnícka strana, Ľavicová strana, Strana stredu a Strana zelených.

Súčasný pravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona zahŕňa Umiernenú stranu, Kresťanských demokratov a Liberálov a opiera sa o podporu Švédskych demokratov.

Konečné výsledky sa čakajú v stredu


Kristersson, ktorého Umiernená strana získala približne 19,9 percenta hlasov, pripustil, že ak výsledok vydrží, Anderssonovej umožní pokúsiť sa zostaviť vládu. Zároveň upozornil na zásadné rozpory medzi Ľavicovou stranou a Stranou stredu.

„Ktorá vláda bude Švédsku vládnuť v nasledujúcich rokoch, zostáva otvorenou otázkou,“ vyhlásil.

Prekvapením je pokles protiimigračných Švédskych demokratov na 17,6 percenta z 20,6 percenta v roku 2022.

Konečný výsledok môže byť známy až po stredajšom započítaní oneskorených hlasov a následnom automatickom prepočítaní.

 

 


Zdroj: SITA.sk - Predbežné výsledky volieb vo Švédsku sú tesné, ľavica vedie iba o tri kreslá v novom parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby vo Švédsku Švédska vláda Švédsky parlament
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