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14. septembra 2026
Predbežné výsledky volieb vo Švédsku sú tesné, ľavica vedie iba o tri kreslá v novom parlamente
Ľavicový blok má po sčítaní väčšiny hlasov tesný náskok, konečný výsledok však môže byť známy až o niekoľko dní. Švédske parlamentné voľby zostávali v pondelok nerozhodnuté, keď ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Ľavicový blok má po sčítaní väčšiny hlasov tesný náskok, konečný výsledok však môže byť známy až o niekoľko dní.
Švédske parlamentné voľby zostávali v pondelok nerozhodnuté, keď opozičný blok vedený Švédskou sociálnodemokratickou robotníckou stranou mal po sčítaní viac ako 90 percent hlasov náskok troch kresiel v 349-člennom parlamente.
„Zatiaľ vedieme. A ak sa to potvrdí, Švédsko bude mať novú vládu,“ povedala líderka sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová. Jej strana však so ziskom približne 28 percent smeruje k najslabšiemu výsledku za viac ako sto rokov.
Ľavicový blok tvoria Švédska sociálnodemokratická robotnícka strana, Ľavicová strana, Strana stredu a Strana zelených.
Súčasný pravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona zahŕňa Umiernenú stranu, Kresťanských demokratov a Liberálov a opiera sa o podporu Švédskych demokratov.
Kristersson, ktorého Umiernená strana získala približne 19,9 percenta hlasov, pripustil, že ak výsledok vydrží, Anderssonovej umožní pokúsiť sa zostaviť vládu. Zároveň upozornil na zásadné rozpory medzi Ľavicovou stranou a Stranou stredu.
„Ktorá vláda bude Švédsku vládnuť v nasledujúcich rokoch, zostáva otvorenou otázkou,“ vyhlásil.
Prekvapením je pokles protiimigračných Švédskych demokratov na 17,6 percenta z 20,6 percenta v roku 2022.
Konečný výsledok môže byť známy až po stredajšom započítaní oneskorených hlasov a následnom automatickom prepočítaní.
Zdroj: SITA.sk - Predbežné výsledky volieb vo Švédsku sú tesné, ľavica vedie iba o tri kreslá v novom parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédske parlamentné voľby zostávali v pondelok nerozhodnuté, keď opozičný blok vedený Švédskou sociálnodemokratickou robotníckou stranou mal po sčítaní viac ako 90 percent hlasov náskok troch kresiel v 349-člennom parlamente.
Možno nová vláda
„Zatiaľ vedieme. A ak sa to potvrdí, Švédsko bude mať novú vládu,“ povedala líderka sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová. Jej strana však so ziskom približne 28 percent smeruje k najslabšiemu výsledku za viac ako sto rokov.
Ľavicový blok tvoria Švédska sociálnodemokratická robotnícka strana, Ľavicová strana, Strana stredu a Strana zelených.
Súčasný pravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona zahŕňa Umiernenú stranu, Kresťanských demokratov a Liberálov a opiera sa o podporu Švédskych demokratov.
Konečné výsledky sa čakajú v stredu
Kristersson, ktorého Umiernená strana získala približne 19,9 percenta hlasov, pripustil, že ak výsledok vydrží, Anderssonovej umožní pokúsiť sa zostaviť vládu. Zároveň upozornil na zásadné rozpory medzi Ľavicovou stranou a Stranou stredu.
„Ktorá vláda bude Švédsku vládnuť v nasledujúcich rokoch, zostáva otvorenou otázkou,“ vyhlásil.
Prekvapením je pokles protiimigračných Švédskych demokratov na 17,6 percenta z 20,6 percenta v roku 2022.
Konečný výsledok môže byť známy až po stredajšom započítaní oneskorených hlasov a následnom automatickom prepočítaní.
Zdroj: SITA.sk - Predbežné výsledky volieb vo Švédsku sú tesné, ľavica vedie iba o tri kreslá v novom parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.
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