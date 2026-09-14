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14. septembra 2026
Kňazov v Dánsku pripravujú na vojenské pohreby, v prípade veľkej vojny počítajú s desiatkami padlých denne
Civilní duchovní sa budú učiť, ako prijímať telá padlých vojakov, informovať pozostalých a viesť pohreby podľa vojenských tradícií. Dánsko pripravuje civilných farárov na situáciu, keď by v ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Civilní duchovní sa budú učiť, ako prijímať telá padlých vojakov, informovať pozostalých a viesť pohreby podľa vojenských tradícií.
Dánsko pripravuje civilných farárov na situáciu, keď by v prípade rozsiahlej vojny v Európe bolo potrebné denne pochovávať väčší počet padlých vojakov. Vedúci dánskych vojenských kaplánov Thomas H. Beck pre televíziu TV 2 uviedol, že v najhorších dňoch by mohlo zahynúť desať až 20 dánskych vojakov a samotní vojenskí kapláni by takúto situáciu nezvládli.
„V prípade veľkej vojny si viem ľahko predstaviť, že v najhorších dňoch budeme mať desať až 20 obetí. Je dôležité, aby sme boli pripravení takúto situáciu zvládnuť,“ povedal Beck. Dánsko má v súčasnosti približne 95 vojenských kaplánov, zatiaľ čo v civilných farnostiach po celej krajine pôsobí približne 2 000 kňazov.
Od januára majú vojenskí kapláni začať školiť civilných duchovných v postupoch pri prijímaní padlých vojakov, organizovaní vojenských pohrebov a oznamovaní úmrtí príbuzným. Výcvik sa bude venovať aj vojenským pohrebným tradíciám vrátane používania dánskej vlajky, vojenských pokrývok hlavy, šablí a vyznamenaní. Program s názvom „Ľudová cirkev a obrana“ získal od ministerstva obrany 1,8 milióna dánskych korún.
Beck prípravy vysvetľuje skúsenosťami z vojny na Ukrajine, ktorá podľa neho ukazuje, že rozsiahly konflikt môže priniesť podstatne väčšie straty než operácie, na aké bolo Dánsko zvyknuté napríklad v Afganistane. „Počas vojny v Afganistane sme mali iba niekoľko úmrtí ročne, čo kapláni dánskych ozbrojených síl ľahko zvládli,“ povedal. Pri vyšších stratách by podľa neho bolo potrebné zapojiť aj ďalších duchovných.
Odhad desiatich až 20 padlých v najhorších dňoch sa podľa TV 2 týka prípadného vojenského konfliktu v zahraničí, nie bojov na území Dánska. Dánska obranná spravodajská služba v súčasnosti hodnotí, že krajine nehrozí konvenčný vojenský útok. Beck zároveň zdôraznil, že uvádzané počty sú iba odhadom a nepredstavujú oficiálnu prognózu vojnových strát.
Prípravy prichádzajú v čase posilňovania dánskej vojenskej prítomnosti v Pobaltí, kde krajina v rámci obrany východného krídla NATO rozmiestnila bojový prápor v Lotyšsku. Dánski kapláni sa tento rok zúčastnili aj na švédskom vojenskom cvičení so scenárom 500 padlých vojakov. Precvičovali sa pri ňom postupy identifikácie tiel, ich ukladania do vakov a organizovania pochovávania.
Podobné plány pripravuje aj Švédsko. Cirkevné orgány na ostrove Gotland majú postupy pre pochovanie až 3 000 ľudí počas vojny vrátane možnosti dočasných hrobov a neskoršieho prevozu tiel do domovských farností. Beck uviedol, že Dánsko sa pri rozsiahlejších cvičeniach môže veľa naučiť od Švédska aj Fínska.
Zdroj: SITA.sk - Kňazov v Dánsku pripravujú na vojenské pohreby, v prípade veľkej vojny počítajú s desiatkami padlých denne © SITA Všetky práva vyhradené.
Dánsko pripravuje civilných farárov na situáciu, keď by v prípade rozsiahlej vojny v Európe bolo potrebné denne pochovávať väčší počet padlých vojakov. Vedúci dánskych vojenských kaplánov Thomas H. Beck pre televíziu TV 2 uviedol, že v najhorších dňoch by mohlo zahynúť desať až 20 dánskych vojakov a samotní vojenskí kapláni by takúto situáciu nezvládli.
„V prípade veľkej vojny si viem ľahko predstaviť, že v najhorších dňoch budeme mať desať až 20 obetí. Je dôležité, aby sme boli pripravení takúto situáciu zvládnuť,“ povedal Beck. Dánsko má v súčasnosti približne 95 vojenských kaplánov, zatiaľ čo v civilných farnostiach po celej krajine pôsobí približne 2 000 kňazov.
Od januára majú vojenskí kapláni začať školiť civilných duchovných v postupoch pri prijímaní padlých vojakov, organizovaní vojenských pohrebov a oznamovaní úmrtí príbuzným. Výcvik sa bude venovať aj vojenským pohrebným tradíciám vrátane používania dánskej vlajky, vojenských pokrývok hlavy, šablí a vyznamenaní. Program s názvom „Ľudová cirkev a obrana“ získal od ministerstva obrany 1,8 milióna dánskych korún.
Beck prípravy vysvetľuje skúsenosťami z vojny na Ukrajine, ktorá podľa neho ukazuje, že rozsiahly konflikt môže priniesť podstatne väčšie straty než operácie, na aké bolo Dánsko zvyknuté napríklad v Afganistane. „Počas vojny v Afganistane sme mali iba niekoľko úmrtí ročne, čo kapláni dánskych ozbrojených síl ľahko zvládli,“ povedal. Pri vyšších stratách by podľa neho bolo potrebné zapojiť aj ďalších duchovných.
Odhad desiatich až 20 padlých v najhorších dňoch sa podľa TV 2 týka prípadného vojenského konfliktu v zahraničí, nie bojov na území Dánska. Dánska obranná spravodajská služba v súčasnosti hodnotí, že krajine nehrozí konvenčný vojenský útok. Beck zároveň zdôraznil, že uvádzané počty sú iba odhadom a nepredstavujú oficiálnu prognózu vojnových strát.
Prípravy prichádzajú v čase posilňovania dánskej vojenskej prítomnosti v Pobaltí, kde krajina v rámci obrany východného krídla NATO rozmiestnila bojový prápor v Lotyšsku. Dánski kapláni sa tento rok zúčastnili aj na švédskom vojenskom cvičení so scenárom 500 padlých vojakov. Precvičovali sa pri ňom postupy identifikácie tiel, ich ukladania do vakov a organizovania pochovávania.
Podobné plány pripravuje aj Švédsko. Cirkevné orgány na ostrove Gotland majú postupy pre pochovanie až 3 000 ľudí počas vojny vrátane možnosti dočasných hrobov a neskoršieho prevozu tiel do domovských farností. Beck uviedol, že Dánsko sa pri rozsiahlejších cvičeniach môže veľa naučiť od Švédska aj Fínska.
Zdroj: SITA.sk - Kňazov v Dánsku pripravujú na vojenské pohreby, v prípade veľkej vojny počítajú s desiatkami padlých denne © SITA Všetky práva vyhradené.
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