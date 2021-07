Kermond si na večierku šnupol kokaín a prišiel o olympiádu v Tokiu

Mal to byť jeho olympijský debut

Môže požiadať o analýzu B-vzorky

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Austrálsky reprezentant v skoku na koni Jamie Kermond sa nebude môcť zúčastniť na jazdeckých súťažiach na olympijských hrách v Tokiu. Dôvodom nie je pozitívny test na koronavírus , ale kokaín.Tridsaťšesťročný Kermond sa o výsledku A-vzorky dozvedel ešte pred odletom do Tokia, domáca jazdecká federácia mu predbežne pozastavila súťažnú činnosť.Pôvodne mal byť jedným z troch austrálskych parkúrových jazdcov v deväťčlennej nominácii austrálskej reprezentácie v jazdectve pre OH 2020. Mal to byť jeho olympijský debut.Pozitívny test mal počas mimosúťažnej kontroly 26. júla a môže požiadať o analýzu B-vzorky. Športovec však priznal, že drogu zrejme užil na večierku a je si vedomý svojej chyby."Kermond sa nesmie zúčastniť na pretekoch, ktoré podliehajú jurisdikcii Svetovej antidopingovej agentúry vrátane olympijských hier," píše sa vo vyhlásení Austrálskej jazdeckej federácie. "Som zdrvený a veľmi ľutujem, čo sa stalo. Prijímam plnú zodpovednosť. Najviac mi je ľúto, že som sklamal veľa ľudí, ktorí mi verili," uviedol Kermond.Šéf austrálskej olympijskej misie v Tokiu Ian Chesterman oznámil, že namiesto Kermonda sa v jazdeckom tíme Austrálie neobjaví žiadny náhradník.