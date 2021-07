Letné olympijské hry bude v roku 2032 hostiť austrálsky Brisbane, delegáti zvažovali len jednu ponuku

Tretíkrát v Austrálii

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Austrálske mesto Brisbane bude hostiteľom olympijských hier v roku 2032. Na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Tokiu sa tentoraz nekonal klasický výber spomedzi viacerých kandidátov.Delegáti MOV zvažovali iba jedinú austrálsku ponuku, aby sa vyhli dosiaľ tradičnému konkurenčnému boju a možnému ovplyvňovaniu výsledku.Tento nový formát znižuje náklady na kampaň, dáva MOV väčšiu kontrolu a odstraňuje riziko nákupu hlasov. Brisbane bude hostiť olympijské hry štyri roky po Los Angeles 2028 a osem rokov po Paríži 2024.Olympijské hry sa celkovo tretíkrát budú konať v Austrálii a prvýkrát po 32 rokoch. Predtým bol najmenší kontinent hostiteľom OH v Melbourne 1956 a v Sydney 2000. Práve tieto hry mnohí označujú ako najkrajšie v modernej ére olympizmu.Austrálsky premiér Scott Morrison členov MOV na diaľku ubezpečil, že organizáciu hier zvládnu na vysokej úrovni. "Vieme, čo je potrebné na uskutočnenie úspešných hier v Austrálii," povedal Morrison v 11-minútovom prejave zo svojej kancelárie.Keď sa potvrdila úspešnosť kandidatúry Brisbane pomerom hlasov 72-5, Morrison zdvihol obe ruky do vzduchu a gestom s oboma palcami nahor dal najavo svoju radosť. Zakrátko na to už v Brisbane vypukol pripravovaný ohňostroj, ktorý si pozreli aj členovia MOV v televízii zo svojich izieb v päťhviezdičkovom hoteli v Tokiu.MOV už vo februári udelil Brisbane výhradné rokovacie práva o kandidatúre na OH 2032. Toto rozhodnutie spôsobilo, že olympijskí funkcionári v Katare, Maďarsku a Nemecku pozastavili svoje ponuky. Mesto Brisbane vyslalo do Tokia starostu Adriana Schrinnera aj premiérku štátu Queensland Annastaciu Palaszczukovú.Priamo na mieste zasadnutia MOV nechýbal ani austrálsky minister športu Richard Colbeck. Všetci sa ešte priamo v japonskej metropole snažili čo najviac pozitívne vplývať na delegátov MOV.