Najúspešnejší v Paríži je francúzsky plavec Marchand s bilanciou štyri zlaté a jedna bronzová medaila. Číňanka Jü-fej Čang má až šesť kovov, ale ani jedno zlato

11.8.2024 (SITA.sk) - Francúzsky plavec Léon Marchand sa s piatimi medailami stal najúspešnejším účastníkom Hier XXXIII. olympiády v Paríži . Dvadsaťdvaročný Francúz sa stal doslova miláčikom hlučného publika v La Défense Arene, keď vybojoval štyri zlaté a jednu bronzovú medailu.Marchand vyhral obe polohovkové preteky na 200 a 400 m, rovnako ovládol disciplíny 200 m prsia a 200 m motýlik a bronz pridal zo štafety na 4x 100 m polohové preteky. Ešte o jednu medailu viac ako Marchand vylovila z vody čínska plavkyňa Jü-fej Čang, ale ani jedna nebola zlatá.Jü-fej Čang získala striebro ako členka zmiešanej štafety na 4x 100 m polohové preteky a až päťkrát bronzová bola - na 50 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 200 m motýlik a v štafetách na 4x 100 m voľný spôsob a 4x 100 m polohové preteky.Z pohľadu zisku zlatých medailí sa najúspešnejšou ženou na OH 2024 stala ďalšia plavkyňa - Američanka Torri Huskeová s troma zlatými a dvomi striebornými medailami. Zlatá bola na 100 m motýlik a ako členka štafiet na 4x 100 m polohové preteky a 4x 100 m zmiešaná polohovka.Tromi zlatými a celkovo piatimi medailami sa môže pochváliť aj austrálska plavkyňa Mollie O'Callaghanová (3-1-1) a kombináciu tri zlaté a jedna strieborná majú na konte americká športová gymnastka Simone Bilesová a kanadská plavkyňa Summer McIntoshová. Do partie s tromi zlatými a žiadnou inou medailou v Paríži patria aj novozélandská rýchlostná kanoistka Lisa Carringtonová, kórejská lukostrelkyňa Sihyeon Lim a americká šprintérka Gabrielle Thomasová.Z mužského pohľadu získali po tri zlaté medaily japonský športový gymnasta Šinnosuke Oka (3-0-1), kórejský lukostrelec Woo-jin Kim (3-0-0), ako aj holandský dráhový cyklista Harrie Lavreysen (3-0-0). Dve zlaté a jednu striebornú medailu zavesili na krk americkému plavcovi Caelebovi Dresselovi (2-1-0) a čínskemu plavcovi Čan-le Pchanovi (2-1-0).V ženskej kategórií sa našlo až šesť ďalších športovkýň so ziskom minimálne dvoch zlatých medailí. Sú nimi samé plavkyne - Američanka Regan Smithová (2-3-0), Austrálčanka Kaylee McKeownová (2-1-2), Američanky Kate Douglasová (2-2-0) a Gretchen Walshová a tiež Austrálčanka Ariarne Titmusová (všetky 2-2-0).Bilanciou dve zlaté, jedna strieborná a jedna bronzová medaila sa môže pochváliť Američanka Katie Ledecká. S celkovou bilanciou 9 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzová medaila sa Ledecká stala najdekorovanejšou americkou športovkyňou a celkovo najúspešnejšou plavkyňou v olympijskej histórii.