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 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

KHL si poškodila reputáciu v očiach zahraničných hokejistov. Prípad Ružičku stále vyvoláva veľké emócie – FOTO


Tagy: Dlh Kariéra KHL Konflikt Mzda Peniaze

Spartak pravdepodobne nikdy nedostane žiadne peniaze a Ružička už nikdy nebude hrať v KHL, myslí si novinár Dmitrij Jerykalov. Rana pre reputáciu ligy v očiach cudzincov - takýmito slovami sa začína ...



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milan_cortina_olympics_ice_hockey_27774 scaled 5.8.2026 (SITA.sk) - Spartak pravdepodobne nikdy nedostane žiadne peniaze a Ružička už nikdy nebude hrať v KHL, myslí si novinár Dmitrij Jerykalov.


Rana pre reputáciu ligy v očiach cudzincov - takýmito slovami sa začína článok ruského novinára Dmitrija Jerykalova na webe sport24.ru.

Venoval sa prípadu Adama Ružičku a jeho sporu so Spartakom Moskva. Slovenský útočník dlhuje peniaze svojmu zamestnávateľovi za svoje správanie pred zápasom v Kazani, do ktorého odmietol nastúpiť.

"Sám hráč nikdy neopustil Rusko, nikdy neukončil zmluvu a pokračoval v tréningoch, ale vedenie klubu mu jeho správanie nikdy neodpustilo," uviedol žurnalista.

Vysoké odškodnenie


Keďže má 27-ročný rodák z Bratislavy stále platný jednoročný kontrakt s klubom, tak podľa disciplinárnej komisie KHL musí zaplatiť dve tretiny svojho platu ako pokutu - 30 miliónov rubľov, čo je v prepočte približne 323 791 eur.

Pôvodne to bolo o osem miliónov rubľov viac, no liga rozhodla aj o Ružičkovom odškodnení a to je zrejme presne ten rozdiel v sumách.

"Faktom je, že Ružička bol jedným z mála hráčov KHL na ZOH v Taliansku. Do Milána už prišli hráči z NHL a spočiatku bolo málo miest pre hráčov v Európe, nieto ešte pre národné tímy, ktoré povolávali z KHL. Za týchto okolností malo byť povolanie Ružičku a ďalších hokejistov do slovenského tímu vnímané ako zvýšenie prestíže ligy. Najmä preto, že hráč Spartaku s piatimi bodmi v šiestich olympijských zápasoch sa delil o tretie miesto v počte bodov v rámci mužstva," napísal Jerykalov.



Fotogaléria: Adam Ružička





Dva scenáre


Práve účasť pod piatimi kruhmi vyvolala konflikt medzi hráčom a klubom. Keďže KHL nemala prestávku, Spartak Moskva sa rozhodol nevyplatiť mzdu, ktorú mal Slovák dostávať počas svojho pôsobenia v národnom tíme.

Údajne pri dosiahnutí určitého bodového limitu mal dostať finančný bonus, no Ružička cítil, že zámerne nedostáva na ľade dostatok priestoru, aby sa k nemu výkonnostná čiastka nepriplachtila.

Ako to teda dopadne? Vyplatí útočník dlžnú čiastku klubu? "Iba ak sa rozhodne vrátiť do moskovského celku alebo podpísať zmluvu s iným tímom KHL. Prvý scenár po otvorenom konflikte neprichádza do úvahy, zatiaľ čo druhý vyžaduje súhlas Spartaka. Vzhľadom na to, že Moskovčania sú známi svojou neústupnosťou a tvrdým vyjednávacím postojom, je nepravdepodobné, že by pustili zneucteného Slováka svojim konkurentom."

Spartak pravdepodobne nikdy nedostane žiadne peniaze a Ružička už nikdy nebude hrať v KHL, myslí si novinár Jerykalov. Ružička však stále nemá nové pôsobisko.

"Medzitým KHL nielenže stratila kvalitného zahraničného hráča, ktorý sa na olympiáde osvedčil medzi najlepšími, ale poškodila si aj reputáciu medzi svojimi už aj tak vzácnymi zahraničnými hráčmi," dodal úprimne žurnalista.


Zdroj: SITA.sk - KHL si poškodila reputáciu v očiach zahraničných hokejistov. Prípad Ružičku stále vyvoláva veľké emócie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dlh Kariéra KHL Konflikt Mzda Peniaze
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