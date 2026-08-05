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05. augusta 2026
Šesťgólová nádielka od Kanaďanov. Slováci však zostali v hre o postup na Hlinka Gretzky Cupe
Tagy: Hlinka Gretzky Cup
Kanaďania zasypali slovenského brankára 48 strelami, bolo z toho šesť gólov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe v Edmontone nenadviazali na dobrý výkon z úvodného ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Kanaďania zasypali slovenského brankára 48 strelami, bolo z toho šesť gólov.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe v Edmontone nenadviazali na dobrý výkon z úvodného súboja proti Švédom. Po tesnej prehre 3:4 po predĺžení a zisku jedného bodu v druhom súboji na turnaji podľahli domácim Kanaďanom 1:6 (1:2, 0:1, 0:3).
Na úvodný gól Kanaďana Landona DuPonta síce v 5. min odpovedal Patrik Rychlík, ale bol to jediný gól slovenského hráča v zápase. Remízovaý stav trval iba 19 sekúnd.
Camryn Warren v 6. min opäť poslal domácich hokejistov do vedenia. V druhej tretine prišiel presilovkový gól Kaydena Stroedera a v záverečnej dvadsaťminútovke favorit pridal ďalšie tri góly, pričom Stroeder strelil aj druhý gól v zápase.
Vzhľadom na oficiálne štatistiky mali Kanaďania v zápase veľkú prevahu, keďže pomer striel na bránku bol 48:13. V prvých dvoch tretinách vystrelili zverenci Františka Štolca na kanadskú bránku dokopy len štyri razy. V slovenskej bránke stál Nicko Havel.
V druhom zápase A-skupiny Švédi prehrali so Švajčiarmi 6:7, hoci po dvoch tretinách viedli 4:3. Pred záverečným súbojom proti Švajčiarsku (hrá sa v stredu od 21.00 h SEČ) majú slovenskí hokejisti na konte 1 bod a patrí im posledná štvrtá priečka.
Na čele sú Kanaďania s plným počtom 6 bodov. V prípade víťazstva nad Švajčiarmi v riadnom hracom čase majú Slováci šancu na postup do semifinále. Podmienkou je triumf Kanady nad Švédskom.
Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie tímy do semifinále. Mužstvá umiestnené na 3. priečkach si zahrajú o piate miesto a tímy z posledných miest v skupinách budú hrať o konečné 7. miesto.
Zdroj: SITA.sk - Šesťgólová nádielka od Kanaďanov. Slováci však zostali v hre o postup na Hlinka Gretzky Cupe © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe v Edmontone nenadviazali na dobrý výkon z úvodného súboja proti Švédom. Po tesnej prehre 3:4 po predĺžení a zisku jedného bodu v druhom súboji na turnaji podľahli domácim Kanaďanom 1:6 (1:2, 0:1, 0:3).
Na úvodný gól Kanaďana Landona DuPonta síce v 5. min odpovedal Patrik Rychlík, ale bol to jediný gól slovenského hráča v zápase. Remízovaý stav trval iba 19 sekúnd.
Camryn Warren v 6. min opäť poslal domácich hokejistov do vedenia. V druhej tretine prišiel presilovkový gól Kaydena Stroedera a v záverečnej dvadsaťminútovke favorit pridal ďalšie tri góly, pričom Stroeder strelil aj druhý gól v zápase.
Veľká strelecká prevaha
Vzhľadom na oficiálne štatistiky mali Kanaďania v zápase veľkú prevahu, keďže pomer striel na bránku bol 48:13. V prvých dvoch tretinách vystrelili zverenci Františka Štolca na kanadskú bránku dokopy len štyri razy. V slovenskej bránke stál Nicko Havel.
V druhom zápase A-skupiny Švédi prehrali so Švajčiarmi 6:7, hoci po dvoch tretinách viedli 4:3. Pred záverečným súbojom proti Švajčiarsku (hrá sa v stredu od 21.00 h SEČ) majú slovenskí hokejisti na konte 1 bod a patrí im posledná štvrtá priečka.
Ešte môžu postúpiť
Na čele sú Kanaďania s plným počtom 6 bodov. V prípade víťazstva nad Švajčiarmi v riadnom hracom čase majú Slováci šancu na postup do semifinále. Podmienkou je triumf Kanady nad Švédskom.
Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie tímy do semifinále. Mužstvá umiestnené na 3. priečkach si zahrajú o piate miesto a tímy z posledných miest v skupinách budú hrať o konečné 7. miesto.
Zdroj: SITA.sk - Šesťgólová nádielka od Kanaďanov. Slováci však zostali v hre o postup na Hlinka Gretzky Cupe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hlinka Gretzky Cup
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