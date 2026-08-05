Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hortenzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

Šesťgólová nádielka od Kanaďanov. Slováci však zostali v hre o postup na Hlinka Gretzky Cupe


Tagy: Hlinka Gretzky Cup

Kanaďania zasypali slovenského brankára 48 strelami, bolo z toho šesť gólov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe v Edmontone nenadviazali na dobrý výkon z úvodného ...



Zdieľať
2026 hgc aug 4 can svk 676x380 5.8.2026 (SITA.sk) - Kanaďania zasypali slovenského brankára 48 strelami, bolo z toho šesť gólov.


Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe v Edmontone nenadviazali na dobrý výkon z úvodného súboja proti Švédom. Po tesnej prehre 3:4 po predĺžení a zisku jedného bodu v druhom súboji na turnaji podľahli domácim Kanaďanom 1:6 (1:2, 0:1, 0:3).

Na úvodný gól Kanaďana Landona DuPonta síce v 5. min odpovedal Patrik Rychlík, ale bol to jediný gól slovenského hráča v zápase. Remízovaý stav trval iba 19 sekúnd.

Camryn Warren v 6. min opäť poslal domácich hokejistov do vedenia. V druhej tretine prišiel presilovkový gól Kaydena Stroedera a v záverečnej dvadsaťminútovke favorit pridal ďalšie tri góly, pričom Stroeder strelil aj druhý gól v zápase.

Veľká strelecká prevaha


Vzhľadom na oficiálne štatistiky mali Kanaďania v zápase veľkú prevahu, keďže pomer striel na bránku bol 48:13. V prvých dvoch tretinách vystrelili zverenci Františka Štolca na kanadskú bránku dokopy len štyri razy. V slovenskej bránke stál Nicko Havel.



V druhom zápase A-skupiny Švédi prehrali so Švajčiarmi 6:7, hoci po dvoch tretinách viedli 4:3. Pred záverečným súbojom proti Švajčiarsku (hrá sa v stredu od 21.00 h SEČ) majú slovenskí hokejisti na konte 1 bod a patrí im posledná štvrtá priečka.

Ešte môžu postúpiť


Na čele sú Kanaďania s plným počtom 6 bodov. V prípade víťazstva nad Švajčiarmi v riadnom hracom čase majú Slováci šancu na postup do semifinále. Podmienkou je triumf Kanady nad Švédskom.

Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie tímy do semifinále. Mužstvá umiestnené na 3. priečkach si zahrajú o piate miesto a tímy z posledných miest v skupinách budú hrať o konečné 7. miesto.


Zdroj: SITA.sk - Šesťgólová nádielka od Kanaďanov. Slováci však zostali v hre o postup na Hlinka Gretzky Cupe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hlinka Gretzky Cup
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Krutý návrat domov. Prekonal historický rekord v počte medailí, no úspech zatienil požiar, ktorý si vyžiadal život suseda
<< predchádzajúci článok
KHL si poškodila reputáciu v očiach zahraničných hokejistov. Prípad Ružičku stále vyvoláva veľké emócie – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 