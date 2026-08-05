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05. augusta 2026
Plavecký šampión bojuje s tromi nádormi mozgu. So slzami v očiach prosí politikov: Dajte nám šancu žiť
Tagy: nádor na mozgu
Archie Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania. Jeho športovú kariéru však ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Archie Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania. Jeho športovú kariéru však zásadne ovplyvnila diagnóza troch nádorov mozgu.
Škótsky plavec Archie Goodburn, ktorému v roku 2024 diagnostikovali tri neoperovateľné nádory mozgu, vyzval britskú vládu na výraznejšiu podporu výskumu tejto choroby. Počas emotívneho rozhovoru pre BBC sa 25-ročný športovec rozplakal a apeloval na politikov, aby pacientom dali väčšiu nádej na liečbu.
Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania. Jeho športovú kariéru však zásadne ovplyvnila diagnóza troch nádorov mozgu.
Napriek vážnemu ochoreniu pokračuje v športovej kariére. Na nedávnych Hrách Commonwealthu v Glasgowe obsadil siedme miesto vo finále disciplíny 50 m prsia. Popri športových ambíciách sa však sústreďuje aj na zvyšovanie povedomia o ochorení.
„Jedným z mojich snov je, aby sme sa dožili budúcnosti, v ktorej rakovina mozgu nebude hlavnou príčinou úmrtí pacientov mladších ako 40 rokov,“ uviedol Goodburn.
Ako pripomína denník Marca, v rozhovore pre BBC zároveň vyzval britského premiéra Andyho Burnhama na zvýšenie financovania výskumu a lepšiu dostupnosť nových spôsobov liečby.
„Prosím, vytvorte národný orgán zodpovedný za boj proti rakovine mozgu a dajte nám šancu bojovať o naše životy, pretože to, čím pacienti prechádzajú, je neuveriteľné a nespravodlivé. Prosím, investujte a zmeňte to,“ povedal so slzami v očiach.
Svoje vystúpenie zakončil ďalšou emotívnou prosbou. „Padám na kolená a prosím nielen za svoj vlastný život, ale aj za životy mojich najlepších priateľov, všetkých pacientov a ich rodín v celej krajine. Toto sa musí zmeniť. Trvá to už príliš dlho a utrpenie je neznesiteľné.“
Prvé zdravotné problémy sa u Goodburna objavili počas prípravy na kvalifikáciu na olympijské hry v Paríži. Trápili ho záchvaty, dezorientácia, nevoľnosť i silné pocity strachu. Napriek tomu pokračoval v tréningu aj súťažení a len tesne mu ušiel postup na olympiádu. Ani po stanovení diagnózy šport neopustil a naďalej absolvuje jedenásť tréningových jednotiek týždenne.
Zdroj: SITA.sk - Plavecký šampión bojuje s tromi nádormi mozgu. So slzami v očiach prosí politikov: Dajte nám šancu žiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Škótsky plavec Archie Goodburn, ktorému v roku 2024 diagnostikovali tri neoperovateľné nádory mozgu, vyzval britskú vládu na výraznejšiu podporu výskumu tejto choroby. Počas emotívneho rozhovoru pre BBC sa 25-ročný športovec rozplakal a apeloval na politikov, aby pacientom dali väčšiu nádej na liečbu.
Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania. Jeho športovú kariéru však zásadne ovplyvnila diagnóza troch nádorov mozgu.
Napriek vážnemu ochoreniu pokračuje v športovej kariére. Na nedávnych Hrách Commonwealthu v Glasgowe obsadil siedme miesto vo finále disciplíny 50 m prsia. Popri športových ambíciách sa však sústreďuje aj na zvyšovanie povedomia o ochorení.
„Jedným z mojich snov je, aby sme sa dožili budúcnosti, v ktorej rakovina mozgu nebude hlavnou príčinou úmrtí pacientov mladších ako 40 rokov,“ uviedol Goodburn.
Ako pripomína denník Marca, v rozhovore pre BBC zároveň vyzval britského premiéra Andyho Burnhama na zvýšenie financovania výskumu a lepšiu dostupnosť nových spôsobov liečby.
Archie Goodburn has made an emotional plea to the prime minister.
The Scottish 50m breaststroke record holder was diagnosed with brain cancer two years ago. pic.twitter.com/CnjlDsQfWS
— BBC Sport (@BBCSport) August 4, 2026
„Prosím, vytvorte národný orgán zodpovedný za boj proti rakovine mozgu a dajte nám šancu bojovať o naše životy, pretože to, čím pacienti prechádzajú, je neuveriteľné a nespravodlivé. Prosím, investujte a zmeňte to,“ povedal so slzami v očiach.
Svoje vystúpenie zakončil ďalšou emotívnou prosbou. „Padám na kolená a prosím nielen za svoj vlastný život, ale aj za životy mojich najlepších priateľov, všetkých pacientov a ich rodín v celej krajine. Toto sa musí zmeniť. Trvá to už príliš dlho a utrpenie je neznesiteľné.“
Prvé zdravotné problémy sa u Goodburna objavili počas prípravy na kvalifikáciu na olympijské hry v Paríži. Trápili ho záchvaty, dezorientácia, nevoľnosť i silné pocity strachu. Napriek tomu pokračoval v tréningu aj súťažení a len tesne mu ušiel postup na olympiádu. Ani po stanovení diagnózy šport neopustil a naďalej absolvuje jedenásť tréningových jednotiek týždenne.
Zdroj: SITA.sk - Plavecký šampión bojuje s tromi nádormi mozgu. So slzami v očiach prosí politikov: Dajte nám šancu žiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nádor na mozgu
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