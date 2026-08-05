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 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

Plavecký šampión bojuje s tromi nádormi mozgu. So slzami v očiach prosí politikov: Dajte nám šancu žiť


Tagy: nádor na mozgu

Archie Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania. Jeho športovú kariéru však ...



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britain_goodburn_cancer_07878 676x451 5.8.2026 (SITA.sk) - Archie Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania. Jeho športovú kariéru však zásadne ovplyvnila diagnóza troch nádorov mozgu.


Škótsky plavec Archie Goodburn, ktorému v roku 2024 diagnostikovali tri neoperovateľné nádory mozgu, vyzval britskú vládu na výraznejšiu podporu výskumu tejto choroby. Počas emotívneho rozhovoru pre BBC sa 25-ročný športovec rozplakal a apeloval na politikov, aby pacientom dali väčšiu nádej na liečbu.

Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania. Jeho športovú kariéru však zásadne ovplyvnila diagnóza troch nádorov mozgu.

Napriek vážnemu ochoreniu pokračuje v športovej kariére. Na nedávnych Hrách Commonwealthu v Glasgowe obsadil siedme miesto vo finále disciplíny 50 m prsia. Popri športových ambíciách sa však sústreďuje aj na zvyšovanie povedomia o ochorení.

„Jedným z mojich snov je, aby sme sa dožili budúcnosti, v ktorej rakovina mozgu nebude hlavnou príčinou úmrtí pacientov mladších ako 40 rokov,“ uviedol Goodburn.

Ako pripomína denník Marca, v rozhovore pre BBC zároveň vyzval britského premiéra Andyho Burnhama na zvýšenie financovania výskumu a lepšiu dostupnosť nových spôsobov liečby.


„Prosím, vytvorte národný orgán zodpovedný za boj proti rakovine mozgu a dajte nám šancu bojovať o naše životy, pretože to, čím pacienti prechádzajú, je neuveriteľné a nespravodlivé. Prosím, investujte a zmeňte to,“ povedal so slzami v očiach.

Svoje vystúpenie zakončil ďalšou emotívnou prosbou. „Padám na kolená a prosím nielen za svoj vlastný život, ale aj za životy mojich najlepších priateľov, všetkých pacientov a ich rodín v celej krajine. Toto sa musí zmeniť. Trvá to už príliš dlho a utrpenie je neznesiteľné.“

Prvé zdravotné problémy sa u Goodburna objavili počas prípravy na kvalifikáciu na olympijské hry v Paríži. Trápili ho záchvaty, dezorientácia, nevoľnosť i silné pocity strachu. Napriek tomu pokračoval v tréningu aj súťažení a len tesne mu ušiel postup na olympiádu. Ani po stanovení diagnózy šport neopustil a naďalej absolvuje jedenásť tréningových jednotiek týždenne.


Zdroj: SITA.sk - Plavecký šampión bojuje s tromi nádormi mozgu. So slzami v očiach prosí politikov: Dajte nám šancu žiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nádor na mozgu
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