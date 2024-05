Zvažujete kúpu tepelného čerpadla? Technologický líder prichádza s akčnými cenami

31.5.2024 (SITA.sk) - Jedným z najvyhľadávanejších a najefektívnejších zdrojov vykurovania rodinných a bytových domov či komerčných priestorov sú dnes tepelné čerpadlá. Zvyšujú úroveň bývania aj úsporu nákladov, pričom je s nimi možné kúriť, ohrievať vodu aj chladiť. Ak túžite po modernom nízkoenergetickom dome, alebo zvažujete rekonštrukciu, ideálnou voľbou sú pre vás tepelné čerpadlá typu monoblok, ktoré technologický líder STIEBEL ELTRON teraz ponúka v akčných setoch s výraznými zľavami.Popularita tepelných čerpadiel na Slovensku stúpa nielen kvôli cenám energií, ale aj pre zvyšujúce sa environmentálne povedomie. Využívajú takmer neobmedzený zdroj energie z okolitého prostredia, čím znižujú emisie oxidu uhličitého a na dôvažok prinášajú energetickú nezávislosť od fosílnych palív. Energiu nahromadenú vo vzduchu, v zemi a vo vode menia na vykurovacie teplo a v letnom období dokážu okrem príjemného chladenia zabezpečiť v kombinácii so zásobníkom teplej pitnej vody aj jej ohrev. Za použitia obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne s využitím okolitého vzduchu, fungujú aj vysokoúčinné tepelné čerpadlá vzduch-voda typu monoblok, ktoré momentálne zoženiete za zvýhodnené ceny.STIEBEL ELTRON prichádza s ponukou troch akčných setov tepelných čerpadiel vzduch-voda s hydraulickým modulmi, ktoré zabezpečia vykurovanie, chladenie aj ohrev vody. Predstavujú optimálne riešenie z hľadiska ceny a kvality, pričom sú určené na inštaláciu v exteriéri. Vyznačujú sa minimálnou hlučnosťou a vďaka inverterovej technológii aj vysokou účinnosťou. Keďže na ne môžete v rámci národného projektu Zelená domácnostiam získať štátnu dotáciu až do výšky 3933 eur, po jej odrátaní na vás čakajú vskutku lákavé ceny. Rodinné domy sa môžu uchádzať o dotáciu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.Akčný set s tepelným čerpadlom vzduch-voda HPA-O 4 CS Plus a hydraulickým modulom HSBB 180 Plus , vhodný pre rodinné domy s rozlohou do 120 m², po odrátaní maximálnej možnej dotácie môžete teraz získať zaSet s tepelným čerpadlom vzduch-voda HPA-O 8 CS Plus a hydraulickým modulom HSBB 180 Plus , odporúčaný do domov s rozlohou do 200 m², vás vyjde naSet s tepelným čerpadlom vzduch-voda HPA-O 8 CS Plus, hydraulickým modulom HSBB 180 Plus a akumulačným zásobníkom STH 210 Plus , ktorý sa hodí ako do domov s rozlohou do 200 m², tak aj do rekonštrukcií, kúpite zaAktuálne ceny zvýhodnených setov sú platné do 30. septembra 2024. Viac užitočných informácií o výhodách všetkých troch unikátnych technologických riešení sa môžete prísť dozvedieť do popradského alebo novootvoreného bratislavského showroomu spoločnosti."Hlavnou výhodou prevedenia monoblok v porovnaní sdokonalé vyladenie chladiarenského okruhu už vo fabrike. Tento typ tepelného čerpadla sa vyrába a montuje ako celok, respektíve všetky komponenty chladiaceho systému sú súčasťou jedného kompaktného zariadenia. To znamená, že ventilátor, výparník, kompresor, expanzný ventil a kondenzátor sú v zariadení hermeticky uzatvorené a pri výrobe prechádzajú skúškou tesnosti. Chladiaci systém je súčasťou vonkajšej jednotky. Riziko úniku chladiva v interiéri je teda vylúčené," uvádza Alžbeta Jendrichovská, technický špecialista spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia oslavuje tento rok 20. výročie svojho pôsobenia v Poprade, kde patrí k najväčším zamestnávateľom. Špecializuje sa na výrobu zásobníkových ohrievačov vody, tepelných čerpadiel na ohrev pitnej vody a tepelných čerpadiel na ohrev vody, vykurovanie a chladenie. Okrem toho vyrába komponenty a zostavy pre materský závod skupiny v Holzmindene či smaltované kotlíky pre fabriku v Eschwege. Primárnym trhom pre firmu a jej zariadenia s vysokou energetickou účinnosťou naďalej zostáva Nemecko, kde má na vývoj predaja tepelných čerpadiel vplyv aj politika presadzovania zelených technológií.Informačný servis