Kičura zostáva za mrežami, súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby

4.11.2020 - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v utorok 3. novembra podvečer rozhodol o predĺžení lehoty trvania väzby obvineného bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) Kajetána K. do 21. júna 2021. Pre agentúru SITA to potvrdila Zuzana Zvalová z kancelárie predsedu ŠTS.Sudca zároveň zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby a tiež návrh na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rovnako sudca zamietol aj návrh prokurátora na zmenu dôvodov väzby obvineného. „Z dôvodu podaných sťažností obvineného a prokurátora bude spis predložený Najvyššiemu súdu SR,” dodala Zvalová.Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy“ vzniesla ešte 21. apríla tohto roku voči bývalému šéfovi SŠHR SR obvinenia za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Vzhľadom na to, že Kajetán K. je sudcom s prerušeným výkonom funkcie, rozhodoval o súhlase s väzbou Ústavný súd SR v Košiciach. Ten dal 22. apríla súhlas na jeho vzatie do väzby, čo ŠTS pre hrozbu ovplyvňovania svedkov urobil. Následne 11. mája sťažnosť obžalovaného voči rozhodnutiu ŠTS zamietol Najvyšší súd SR. Obvinený následne žiadal prepustenie z väzby aj v lete tohto roku, súdy mu však nevyhoveli.