Shapiro: Biden už nebude schopný zvíťaziť prevažnou väčšinou hlasov

Víťazstvo úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa na Floride a v Texase potvrdzuje, že jeho vyzývateľ a demokratický kandidát Joe Biden nebude schopný zvíťaziť so ziskom prevažnej väčšiny hlasov voliteľov. Pre TASR to v stredu uviedol Robert Shapiro z Katedry politológie Kolumbijskej univerzity.





"Znamená to, že voľby budú značne závisieť od toho, čo sa stane v štátoch Michigan, Wisconsin a Pensylvánia," povedal. Zároveň dodal, že spočítanie všetkých hlasov v týchto štátoch si bude vyžadovať dlhší čas. Uvedené štáty patria do skupiny tzv. swing states s tradične vyrovnanou podporou oboch veľkých strán, ktorých hlasovanie je vo voľbách prakticky rozhodujúce.Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v Pensylvánii vedie o viac ako 13 percent. V Michigane má osem percentný a vo Wisconsine štvorpercentný náskok. Vyplýva to z priebežných výsledkov, ktoré v stredu ráno zverejnila stanica CNN.