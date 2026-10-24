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24. októbra 2026

Kim Čong-un chce najsilnejšiu armádu na svete, veliteľov vyzval uskutočniť vojenskú revolúciu


Tagy: Demilitarizovaná zóna jadrová mocnosť Severokórejský vodca

Severná Kórea v ostatnom období uskutočnila viacero zbrojných skúšok. Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval armádu, aby sa prostredníctvom intenzívneho ...



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north_korea_china_73_52 1200x795 1 676x448 24.10.2026 (SITA.sk) - Severná Kórea v ostatnom období uskutočnila viacero zbrojných skúšok.


Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval armádu, aby sa prostredníctvom intenzívneho výcviku stala najsilnejšou na svete. Na dvojdňovom stretnutí veliteľov vojenských rôt v Pchjongjangu predstavil zámer uskutočniť „vojenskú revolúciu kórejského typu“. Informovala o tom v sobotu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

Celoarmádne stretnutie


Podujatie, ktoré sa konalo vo štvrtok a v piatok, malo podľa Kim Čong-una pomôcť vypracovať plán na „vycvičenie najsilnejších ozbrojených síl na svete“. Severokórejský vodca zároveň požadoval, aby sa všetky armádne roty zmenili na elitné jednotky s vysokou úrovňou vojenskej a technickej pripravenosti a stali sa plnohodnotnými bojovými silami.

Podľa KCNA išlo o prvé podobné celoarmádne stretnutie od februárového zjazdu vládnucej strany, na ktorom Kim vyzval na posilnenie konvenčných ozbrojených síl a opätovne potvrdil plány na rozvoj jadrových zbraní a raketových systémov.

Severná Kórea v ostatnom období uskutočnila viacero zbrojných skúšok vrátane nového presne navádzaného torpédového systému a hypersonickej rakety stredného doletu. Pchjongjang tvrdí, že oba systémy využívajú technológie umelej inteligencie.

Jadrová mocnosť


Napriek dlhodobým sankciám Organizácie Spojených národov (OSN) severokórejský režim pokračuje v rozvoji svojho zbrojného programu. Postavenie krajiny ako jadrovej mocnosti zakotvil aj v legislatíve a opakovane vyhlásil, že jej jadrový arzenál je trvalý a nezvratný.

Pchjongjang zároveň prehĺbil vojenskú spoluprácu s Ruskom po začiatku jeho invázie na Ukrajinu v roku 2022. Severná Kórea vyslala vojakov na podporu ruských vojenských operácií, pričom podľa dostupných informácií za túto pomoc získava hospodárske výhody a vojenské technológie.

Rokovania so Soulom


Kimova výzva prichádza v čase zhoršujúcich sa vzťahov medzi oboma Kóreami. Soul v piatok navrhol Pchjongjangu vojenské rokovania s cieľom vyjasniť priebeh spoločnej hranice a obnoviť komunikačné kanály. Návrh nasledoval po výbuchu v demilitarizovanej zóne (DMZ), pri ktorom sa minulý mesiac zranili juhokórejskí vojaci.

Južná Kórea tvrdí, že explóziu spôsobila mína nastražená severokórejskými jednotkami. Pchjongjang toto obvinenie dôrazne odmietol a odmietol sa za incident ospravedlniť. Na najnovší návrh Soulu na obnovenie rokovaní zatiaľ nereagoval.


Severná a Južná Kórea sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže kórejská vojna v rokoch 1950 až 1953 sa skončila iba prímerím, nie podpísaním mierovej zmluvy.




Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un chce najsilnejšiu armádu na svete, veliteľov vyzval uskutočniť vojenskú revolúciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demilitarizovaná zóna jadrová mocnosť Severokórejský vodca
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